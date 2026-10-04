Przesłodka kolekcja „Cynamonki” od jutra w Biedronce. Kosztuje od 6,99 zł i może stać się viralem
Biedronka szykuje coś, co może błyskawicznie podbić media społecznościowe. Już od poniedziałku, 5 października, w sklepach pojawi się jesienna kolekcja akcesoriów do sprzątania Smukee ozdobiona motywem cynamonek. Są szczotki, zmiotki, ściereczki, gąbki i inne drobiazgi, a ceny zaczynają się od zaledwie 6,99 zł. Wyglądają tak, że część klientów może kupować je nie tylko dlatego, że potrzebuje nowych akcesoriów.
Jesień w dyskontach coraz częściej oznacza nie tylko sezonowe jedzenie i dekoracje. Sieci wykorzystują również motywy, które świetnie prezentują się na TikToku czy Instagramie.
Biedronka tym razem postawiła na cynamonki.
Cynamonki na szczotkach, gąbkach i ściereczkach
Nowa kolekcja Smukee utrzymana jest w ciepłych, jesiennych odcieniach beżu, brązu i pomarańczu. Poszczególne produkty pokrywają niewielkie ilustracje przypominające popularne cynamonowe bułeczki.
W ofercie widać m.in. zmiotkę z szufelką, szczotki, gąbki, ściereczki, wałek do czyszczenia, mop oraz różnego rodzaju akcesoria do sprzątania.
Co ciekawe, wybrane produkty mają być dostępne także w innych wzorach i kolorach.
Ceny od 6,99 zł
Biedronka podzieliła kolekcję na dwie grupy cenowe.
Wybrane produkty lub zestawy będzie można kupić za 6,99 zł, a pozostałe za 9,99 zł.
To właśnie połączenie niskiej ceny z charakterystycznym wyglądem może sprawić, że kolekcja szybko zwróci uwagę klientów.
To może być kolejny viral z dyskontu
W ostatnich miesiącach produkty z dyskontów regularnie stają się bohaterami filmów publikowanych w mediach społecznościowych. Szczególnie dobrze radzą sobie przedmioty sezonowe i kolekcje wykorzystujące charakterystyczne motywy jedzenia.
Tutaj Biedronka ma wszystkie składniki potencjalnego viralu: cynamonki, jesienną kolorystykę, mnóstwo różnych produktów i ceny poniżej 10 zł.
Nie oznacza to oczywiście, że kolekcja na pewno stanie się internetowym hitem. Ma jednak bardzo „tiktokowy” wygląd i może szybko zacząć pojawiać się w filmach pokazujących nowości znalezione w sklepach.
Od jutra trzeba szukać ich w Biedronce
Nowa kolekcja ma pojawić się w sprzedaży od poniedziałku, 5 października.
Przy tego rodzaju sezonowych produktach dostępność konkretnych wzorów może różnić się pomiędzy placówkami. Jeśli kolekcja rzeczywiście zainteresuje klientów tak mocno, jak sugeruje jej wygląd, najbardziej charakterystyczne produkty mogą znikać z półek jako pierwsze.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.