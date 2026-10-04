Przesłodka kolekcja „Cynamonki” od jutra w Biedronce. Kosztuje od 6,99 zł i może stać się viralem

4 października 2026 20:21 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Biedronka szykuje coś, co może błyskawicznie podbić media społecznościowe. Już od poniedziałku, 5 października, w sklepach pojawi się jesienna kolekcja akcesoriów do sprzątania Smukee ozdobiona motywem cynamonek. Są szczotki, zmiotki, ściereczki, gąbki i inne drobiazgi, a ceny zaczynają się od zaledwie 6,99 zł. Wyglądają tak, że część klientów może kupować je nie tylko dlatego, że potrzebuje nowych akcesoriów.

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szyld i logo sklepu Biedronka
Fot. Warszawa w Pigułce

Jesień w dyskontach coraz częściej oznacza nie tylko sezonowe jedzenie i dekoracje. Sieci wykorzystują również motywy, które świetnie prezentują się na TikToku czy Instagramie.

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Biedronka tym razem postawiła na cynamonki.

Cynamonki na szczotkach, gąbkach i ściereczkach

Nowa kolekcja Smukee utrzymana jest w ciepłych, jesiennych odcieniach beżu, brązu i pomarańczu. Poszczególne produkty pokrywają niewielkie ilustracje przypominające popularne cynamonowe bułeczki.

W ofercie widać m.in. zmiotkę z szufelką, szczotki, gąbki, ściereczki, wałek do czyszczenia, mop oraz różnego rodzaju akcesoria do sprzątania.

Co ciekawe, wybrane produkty mają być dostępne także w innych wzorach i kolorach.

Ceny od 6,99 zł

Biedronka podzieliła kolekcję na dwie grupy cenowe.

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Wybrane produkty lub zestawy będzie można kupić za 6,99 zł, a pozostałe za 9,99 zł.

To właśnie połączenie niskiej ceny z charakterystycznym wyglądem może sprawić, że kolekcja szybko zwróci uwagę klientów.

To może być kolejny viral z dyskontu

W ostatnich miesiącach produkty z dyskontów regularnie stają się bohaterami filmów publikowanych w mediach społecznościowych. Szczególnie dobrze radzą sobie przedmioty sezonowe i kolekcje wykorzystujące charakterystyczne motywy jedzenia.

Tutaj Biedronka ma wszystkie składniki potencjalnego viralu: cynamonki, jesienną kolorystykę, mnóstwo różnych produktów i ceny poniżej 10 zł.

Nie oznacza to oczywiście, że kolekcja na pewno stanie się internetowym hitem. Ma jednak bardzo „tiktokowy” wygląd i może szybko zacząć pojawiać się w filmach pokazujących nowości znalezione w sklepach.

Od jutra trzeba szukać ich w Biedronce

Nowa kolekcja ma pojawić się w sprzedaży od poniedziałku, 5 października.

Przy tego rodzaju sezonowych produktach dostępność konkretnych wzorów może różnić się pomiędzy placówkami. Jeśli kolekcja rzeczywiście zainteresuje klientów tak mocno, jak sugeruje jej wygląd, najbardziej charakterystyczne produkty mogą znikać z półek jako pierwsze.

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