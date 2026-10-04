Putin szykuje nową falę mobilizacji? Błyskawiczny dekret Kremla odcina ucieczkę kapitału

4 października 2026 20:41 | Autor: Marek Borkowski | Aktualności, Polska i świat | Brak komentarzy

Władimir Putin podpisał dekret nakładający drastyczne ograniczenia na wywóz gotówki z Rosji do sąsiednich państw postradzieckich. Od wtorku Rosjanie nie mogą wywieźć z kraju kwoty przekraczającej milion rubli bez specjalnych zezwoleń. Decyzja ta, officially uzasadniana walką z nadużyciami finansowymi, w ocenie niezależnych analityków stanowi bezpośrednie przygotowanie gruntu pod kolejną falę mobilizacji wojskowej.

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Wladimir Putin
Władimir Putin. | Fot. Shutterstock.

Drastyczne cięcie limitów i zakazy dla firm. Nowy dekret Kremla

Zgodnie z nowym dekretem opublikowanym w rosyjskich mediach, od wtorku obowiązuje twardy limit na wywóz gotówki w wysokości 1 miliona rubli (równowartość około 46 tysięcy złotych). Ograniczenie to obejmuje siedem państw z obszaru byłego ZSRR: cztery kraje Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej (EAEU) – Armenię, Białoruś, Kazachstan i Kirgistan – a także Azerbejdżan, Tadżykistan i Uzbekistan. Przed wprowadzeniem regulacji w państwach EAEU limit wynosił aż 100 tysięcy dolarów.

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Nowe zasady uderzają również w sektor prywatny – przedsiębiorstwom i firmom całkowicie zakazano wywozu gotówkowych rubli, poza nielicznymi wyjątkami zapisanymi w dokumencie. Wyższe kwoty w przypadku osób prywatnych można wywieźć wyłącznie przez wyznaczone lotniska międzynarodowe i po okazaniu dokumentów bankowych potwierdzających legalne pochodzenie środków. Co istotne, obostrzenia nie dotyczą wyjazdów do państw spoza wymienionej siódemki.

Zapowiedź nowej mobilizacji? Wyciągnięto wnioski z wielkiej ucieczki z 2022 roku

Mimo że moskiewscy urzędnicy tłumaczą decyzję koniecznością uszczelnienia systemu finansowego i walką z nadużyciami, eksperci ds. geopolityki nie mają wątpliwości: ruch ten jest odpowiedzią na pogłoski o planowanym poborze do wojska. Gdy we wrześniu 2022 roku ogłoszono tzw. „częściową mobilizację”, Rosję zalała fala paniki, a setki tysięcy mężczyzn uciekły za granicę, wywożąc z kraju znaczne oszczędności.

Skalę zjawiska pokazują wyliczenia niezależnego rosyjskiego portalu The Bell. Z danych urzędów migracyjnych blisko 70 państw wynika, że od momentu rozpoczęcia pełnoskalowej inwazji na Ukrainę do połowy 2024 roku z Rosji wyjechało i nie wróciło co najmniej 650 tysięcy osób. Największe skupiska rosyjskiej emigracji powstały w Armenii, Kazachstanie, Gruzji, Turcji i Serbii, ale ruch objął cały glob. Szacuje się, że około 80 tysięcy Rosjan osiadło w Izraelu, ponad 48 tysięcy w USA, 36 tysięcy w Niemczech, 16 tysięcy w Hiszpanii, a zamożniejsi wybrali m.in. Tajlandię, Wietnam czy Indonezję. Wprowadzony przez Putina limit ma zapobiec ponownemu drenażowi kapitału w przypadku wydania rozkazu o nowym poborze.

Jak krok po kroku wyglądają nowe obostrzenia finansowe w Rosji

Zobacz zestaw najważniejszych ustaleń i zasad zawartych w nowym dekrecie Kremla:

  • Limit 1 mln rubli (ok. 46 tys. zł) – maksymalna kwota gotówki dla osób fizycznych wyjeżdżających z kraju.
  • Siedem objętych państw – ograniczenia dotyczą wywozu do Armenii, Białorusi, Kazachstanu, Kirgistanu, Azerbejdżanu, Tadżykistanu i Uzbekistanu.
  • Całkowity zakaz dla firm – przedsiębiorcy nie mogą wywozić rubli w gotówce bez specjalnych zgód.
  • Pół miliona uciekinierów od 2022 roku – raport The Bell potwierdza wyjazd 650 tys. osób po wybuchu wojny.
  • Tamowanie odpływu kapitału – dekret ma zablokować wywóz majątku w razie ogłoszenia nowej mobilizacji.

 

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Źródło: forsal

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