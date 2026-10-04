Putin szykuje nową falę mobilizacji? Błyskawiczny dekret Kremla odcina ucieczkę kapitału
Władimir Putin podpisał dekret nakładający drastyczne ograniczenia na wywóz gotówki z Rosji do sąsiednich państw postradzieckich. Od wtorku Rosjanie nie mogą wywieźć z kraju kwoty przekraczającej milion rubli bez specjalnych zezwoleń. Decyzja ta, officially uzasadniana walką z nadużyciami finansowymi, w ocenie niezależnych analityków stanowi bezpośrednie przygotowanie gruntu pod kolejną falę mobilizacji wojskowej.
Drastyczne cięcie limitów i zakazy dla firm. Nowy dekret Kremla
Zgodnie z nowym dekretem opublikowanym w rosyjskich mediach, od wtorku obowiązuje twardy limit na wywóz gotówki w wysokości 1 miliona rubli (równowartość około 46 tysięcy złotych). Ograniczenie to obejmuje siedem państw z obszaru byłego ZSRR: cztery kraje Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej (EAEU) – Armenię, Białoruś, Kazachstan i Kirgistan – a także Azerbejdżan, Tadżykistan i Uzbekistan. Przed wprowadzeniem regulacji w państwach EAEU limit wynosił aż 100 tysięcy dolarów.
Nowe zasady uderzają również w sektor prywatny – przedsiębiorstwom i firmom całkowicie zakazano wywozu gotówkowych rubli, poza nielicznymi wyjątkami zapisanymi w dokumencie. Wyższe kwoty w przypadku osób prywatnych można wywieźć wyłącznie przez wyznaczone lotniska międzynarodowe i po okazaniu dokumentów bankowych potwierdzających legalne pochodzenie środków. Co istotne, obostrzenia nie dotyczą wyjazdów do państw spoza wymienionej siódemki.
Zapowiedź nowej mobilizacji? Wyciągnięto wnioski z wielkiej ucieczki z 2022 roku
Mimo że moskiewscy urzędnicy tłumaczą decyzję koniecznością uszczelnienia systemu finansowego i walką z nadużyciami, eksperci ds. geopolityki nie mają wątpliwości: ruch ten jest odpowiedzią na pogłoski o planowanym poborze do wojska. Gdy we wrześniu 2022 roku ogłoszono tzw. „częściową mobilizację”, Rosję zalała fala paniki, a setki tysięcy mężczyzn uciekły za granicę, wywożąc z kraju znaczne oszczędności.
Skalę zjawiska pokazują wyliczenia niezależnego rosyjskiego portalu The Bell. Z danych urzędów migracyjnych blisko 70 państw wynika, że od momentu rozpoczęcia pełnoskalowej inwazji na Ukrainę do połowy 2024 roku z Rosji wyjechało i nie wróciło co najmniej 650 tysięcy osób. Największe skupiska rosyjskiej emigracji powstały w Armenii, Kazachstanie, Gruzji, Turcji i Serbii, ale ruch objął cały glob. Szacuje się, że około 80 tysięcy Rosjan osiadło w Izraelu, ponad 48 tysięcy w USA, 36 tysięcy w Niemczech, 16 tysięcy w Hiszpanii, a zamożniejsi wybrali m.in. Tajlandię, Wietnam czy Indonezję. Wprowadzony przez Putina limit ma zapobiec ponownemu drenażowi kapitału w przypadku wydania rozkazu o nowym poborze.
Jak krok po kroku wyglądają nowe obostrzenia finansowe w Rosji
Zobacz zestaw najważniejszych ustaleń i zasad zawartych w nowym dekrecie Kremla:
- Limit 1 mln rubli (ok. 46 tys. zł) – maksymalna kwota gotówki dla osób fizycznych wyjeżdżających z kraju.
- Siedem objętych państw – ograniczenia dotyczą wywozu do Armenii, Białorusi, Kazachstanu, Kirgistanu, Azerbejdżanu, Tadżykistanu i Uzbekistanu.
- Całkowity zakaz dla firm – przedsiębiorcy nie mogą wywozić rubli w gotówce bez specjalnych zgód.
- Pół miliona uciekinierów od 2022 roku – raport The Bell potwierdza wyjazd 650 tys. osób po wybuchu wojny.
- Tamowanie odpływu kapitału – dekret ma zablokować wywóz majątku w razie ogłoszenia nowej mobilizacji.
Źródło: forsal
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.