RCB i Wojsko przygotowują plan ewakuacji Polski. Dokument będzie obowiązywał przez 3 lata
Przygotowanie Krajowego Planu Ewakuacji nie jest już wyłącznie zadaniem Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Od 4 lipca 2026 roku obowiązuje zmieniony przepis, który wprost nakazuje dyrektorowi RCB opracowywanie dokumentu we współpracy z Szefem Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Dokument będzie przygotowywany na 3 lata, choć przepisy pozwalają aktualizować go wcześniej, jeżeli zmieni się sytuacja lub pojawią się nowe zagrożenia.
Od lipca zmienił się jeden bardzo ważny przepis
Zmiana znalazła się w ustawie z 29 maja 2026 roku o zmianie ustawy o zarządzaniu kryzysowym oraz niektórych innych ustaw. Nowe przepisy weszły w życie 4 lipca i zmieniły między innymi art. 40 ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej. Jego obecne brzmienie wskazuje, że dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa opracowuje Krajowy Plan Ewakuacji we współpracy z Szefem Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. KPE nadal powstaje na podstawie wojewódzkich planów ewakuacji ludności i po przygotowaniu musi zostać zatwierdzony przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.
Ważne jest jednak precyzyjne rozróżnienie tego, co rzeczywiście zmieniło się w prawie. Przed 4 lipca art. 40 stanowił po prostu, że Krajowy Plan Ewakuacji opracowuje dyrektor RCB. Wojsko już wtedy było obecne w całym systemie, ponieważ art. 41 nakazywał przygotowywanie w uzgodnieniu z Szefem Sztabu Generalnego WP wytycznych dla wojewódzkich planów ewakuacji. Dodatkowo wojewódzkie plany przeznaczone do wykorzystania podczas mobilizacji, stanu wojennego lub wojny wymagają uzgodnienia z właściwym organem wojskowym w zakresie między innymi dróg przemieszczania się ludności. Nowością jest więc nie samo pojawienie się wojska w planowaniu ewakuacji, ale wpisanie Szefa Sztabu Generalnego bezpośrednio do przepisu regulującego tworzenie krajowego planu.
Senat mówił o tym wprost: chodzi o udział Szefa Sztabu Generalnego w tworzeniu planu
Znaczenie zmiany potwierdza przebieg prac nad nowymi przepisami. Podczas prac w Senacie przedstawiciel rządu wskazywał, że jednym z celów ustawy jest zapewnienie udziału Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego w opracowaniu Krajowego Planu Ewakuacji ludności. Nie jest to więc przypadkowa korekta redakcyjna. Ustawodawca świadomie rozszerzył sposób przygotowywania dokumentu, łącząc cywilne planowanie prowadzone przez RCB z planowaniem wojskowym.
Ma to szczególne znaczenie w scenariuszu zagrożenia wojną albo samej wojny. Te same drogi, mosty, linie kolejowe i węzły komunikacyjne, którymi trzeba będzie przemieszczać ludność cywilną, mogą jednocześnie mieć znaczenie dla przemieszczania wojsk i sprzętu. Już wcześniejsze przepisy wymagały dlatego uzgadniania z organami wojskowymi tras ewakuacyjnych oraz rejonów tymczasowego pobytu ludności w planach przeznaczonych na czas mobilizacji i wojny. Nowe brzmienie art. 40 powoduje, że ta koordynacja ma następować również na najwyższym, krajowym poziomie planowania.
Krajowy Plan Ewakuacji ma obowiązywać przez 3 lata
Ustawa wskazuje również konkretny cykl planistyczny. Zarówno Krajowy Plan Ewakuacji, jak i wojewódzkie plany ewakuacji ludności mają być opracowywane na okres 3 lat. Nie oznacza to jednak, że po zatwierdzeniu dokument zostanie zamrożony i przez 3 lata nie będzie można go zmienić. Nowe przepisy wprost przewidują możliwość aktualizowania planów w każdym czasie, stosownie do potrzeb. Jeżeli pojawi się nowe zagrożenie, zmieni się infrastruktura transportowa albo doświadczenia z ćwiczeń pokażą słabe punkty dotychczasowych rozwiązań, plan może zostać poprawiony przed zakończeniem trzyletniego okresu.
To szczególnie istotne w przypadku dużych inwestycji infrastrukturalnych i zmieniającej się sytuacji bezpieczeństwa. Nowa droga ekspresowa, zamknięcie mostu, uruchomienie nowej linii kolejowej czy zmiana możliwości przyjęcia ludności przez sąsiednie województwo może całkowicie zmienić sposób prowadzenia ewakuacji. KPE ma więc być dokumentem obowiązującym przez określony cykl, ale jednocześnie pozostawać na tyle elastycznym, aby reagować na rzeczywistą sytuację.
To nie jest plan jednoczesnej ewakuacji całej Polski
Nazwa może brzmieć alarmująco, ale Krajowy Plan Ewakuacji nie oznacza przygotowywania operacji, w której wszyscy mieszkańcy Polski mieliby jednocześnie opuścić swoje domy. Ustawa mówi o przemieszczaniu ludności z miejsca zagrożonego do miejsca bezpiecznego. Plany mają być przygotowane na sytuację zagrożenia wojną, przewidywaną klęskę żywiołową, samą klęskę żywiołową oraz czas wojny. W zależności od rodzaju zdarzenia ewakuacja może więc dotyczyć jednej miejscowości, fragmentu województwa, dużej aglomeracji albo kilku regionów jednocześnie.
Rolą planu krajowego jest przede wszystkim spięcie poszczególnych wojewódzkich planów w jeden system. Ma to ogromne znaczenie w sytuacji, w której mieszkańcy jednego regionu muszą zostać przyjęci w innym albo ruch ewakuacyjny przekracza granice kilku województw. Bez centralnego planowania mogłoby się okazać, że kilka regionów zamierza wykorzystać te same drogi, te same linie kolejowe albo te same miejsca zakwaterowania.
Najpierw gmina i powiat, później wojewoda, na końcu plan dla całego kraju
Cały system jest budowany od dołu. Wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast oraz starostowie przygotowują wkłady do wojewódzkich planów ewakuacji. Wojewoda na ich podstawie opracowuje plan dla całego województwa, określa obszary oraz kierunki ewakuacji i wskazuje miejsca przyjęcia ludności. Wojewódzki plan musi następnie zostać uzgodniony z RCB. Dopiero z takich dokumentów dotyczących poszczególnych regionów powstaje Krajowy Plan Ewakuacji.
W praktyce oznacza to, że nie da się stworzyć jednego planu w Warszawie, patrząc wyłącznie na mapę całej Polski. Najpierw trzeba wiedzieć, ilu ludzi potencjalnie trzeba będzie przemieścić z konkretnych gmin, jakimi drogami mogą wyjechać, ile autobusów i innych środków transportu będzie dostępnych, gdzie można ich zakwaterować i jakie możliwości przyjęcia mają sąsiednie regiony. RCB ma później połączyć te dane na poziomie kraju, a po lipcowej zmianie robi to we współpracy ze Sztabem Generalnym WP.
Plan ma wskazać nie tylko trasy. Ustawa wymienia 7 podstawowych elementów
Krajowy system ewakuacji nie może ograniczać się do mapy z zaznaczonymi drogami wyjazdowymi. Art. 39 ustawy dokładnie określa, co musi zostać uwzględnione w planowaniu. Potrzebna jest liczba osób przewidzianych do ewakuacji na danym obszarze, infrastruktura transportowa – lądowa, wodna i powietrzna – miejsca zakwaterowania przygotowane do przyjęcia ludności oraz siły i środki transportowe potrzebne do przeprowadzenia całej operacji.
Dokumenty muszą również wskazywać ludzi odpowiedzialnych za koordynowanie i wspieranie działań oraz sposób poinformowania mieszkańców, że ewakuacja została zarządzona. Jest też element, który często pozostaje poza dyskusją o planach kryzysowych: trzeba zaplanować siły i środki do zabezpieczenia ewakuacji oraz ochrony mienia pozostawionego na opuszczonym terenie. Ewakuacja nie kończy się więc w momencie wyjazdu ostatniego autobusu. Trzeba jeszcze zabezpieczyć obszar, z którego ludzie wyjechali.
Wojsko już wcześniej uczestniczyło w przygotowaniach
Proces tworzenia systemu zaczął się jeszcze przed tegoroczną zmianą ustawy. Z informacji dotyczących działalności Rządowego Centrum Bezpieczeństwa wynika, że już w lutym 2025 roku organizowano warsztaty dotyczące przygotowania wojewódzkich planów ewakuacji. Uczestniczyli w nich przedstawiciele urzędów wojewódzkich, RCB, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Sztabu Generalnego Wojska Polskiego oraz Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych.
Wytyczne dla wojewodów zostały następnie uzgodnione między innymi ze Sztabem Generalnym WP i przekazane województwom 18 czerwca 2025 roku. Już wtedy zakładano, że KPE będzie budowany na podstawie gotowych i uzgodnionych planów wojewódzkich. Lipcowa nowelizacja z 2026 roku idzie jednak o krok dalej: dotychczasową praktykę współdziałania z wojskiem przenosi bezpośrednio do przepisu mówiącego o przygotowaniu planu krajowego.
Warszawa będzie jednym z najtrudniejszych miejsc do zaplanowania
Dla Warszawy i Mazowsza taki plan ma szczególne znaczenie. Stolica jest jednocześnie największym miastem kraju, wielkim węzłem kolejowym i drogowym, siedzibą władz państwowych oraz miejscem koncentracji infrastruktury krytycznej. Sama liczba mieszkańców powoduje, że nawet ewakuacja części miasta oznaczałaby konieczność przemieszczenia dziesiątek albo setek tysięcy ludzi. Do tego dochodzi ruch tranzytowy i możliwość przemieszczania przez Mazowsze mieszkańców innych regionów.
Kluczowe stają się wówczas mosty przez Wisłę, obwodnice, autostrada A2, drogi ekspresowe S2, S7, S8 i S17, linie kolejowe oraz możliwości przyjmowania ludzi w innych częściach województwa i poza jego granicami. Nie oznacza to, że istnieje publicznie dostępny plan nakazujący mieszkańcom konkretnych dzielnic wyjazd określonym mostem. Szczegółowe rozwiązania są elementem procesu planistycznego i będą zależały od rodzaju zagrożenia. Ustawa określa natomiast dokładnie, jakie zagadnienia administracja musi wcześniej przemyśleć.
Drogi ewakuacyjne muszą być skoordynowane z potrzebami wojska
To jeden z najbardziej praktycznych powodów silniejszego zaangażowania Sztabu Generalnego. W przypadku klęski żywiołowej głównym problemem może być jak najszybsze wyprowadzenie ludzi poza zagrożoną strefę. Podczas mobilizacji albo wojny sytuacja staje się dużo bardziej skomplikowana. Niektóre najważniejsze drogi mogą być równocześnie potrzebne do przemieszczania wojska, ciężkiego sprzętu, zaopatrzenia oraz służb ratunkowych. Tych strumieni ruchu nie można planować całkowicie niezależnie.
Zresztą ustawa już wcześniej wymagała, żeby wojewódzkie plany przeznaczone do zastosowania podczas mobilizacji, stanu wojennego i wojny były uzgadniane z właściwym organem wojskowym właśnie w zakresie dróg przemieszczania się, rejonów tymczasowego pobytu ludności oraz miejsc zabezpieczenia dóbr kultury. Teraz Szef Sztabu Generalnego ma uczestniczyć także w tworzeniu planu spinającego wszystkie województwa.
Sam plan nie oznacza, że rząd spodziewa się ewakuacji
Powstawania KPE nie należy interpretować jako informacji o podjętej decyzji dotyczącej ewakuowania Warszawy, wschodniej Polski czy jakiejkolwiek innej części kraju. Jest dokładnie odwrotnie: sens systemu polega na przygotowaniu procedur zanim wydarzy się zagrożenie. Gdy dojdzie do powodzi, katastrofy, skażenia albo działań wojennych, jest już za późno na pierwsze liczenie autobusów, poszukiwanie wolnych miejsc noclegowych czy zastanawianie się, które drogi można przeznaczyć dla ludności cywilnej.
Ustawa o ochronie ludności i obronie cywilnej stworzyła dlatego wielopoziomowy system, w którym swoje zadania mają gminy, powiaty, wojewodowie, RCB, MSWiA i wojsko. Krajowy Plan Ewakuacji jest jego najwyższym poziomem. Ma pozwolić na działanie również wtedy, gdy lokalne możliwości okażą się niewystarczające i konieczna będzie operacja obejmująca kilka województw.
Co ta zmiana oznacza dla mieszkańca?
- Nie trzeba dziś szukać swojej trasy ewakuacyjnej. Nie istnieje jedna uniwersalna droga, którą mieszkaniec Warszawy czy innego miasta powinien wybrać w każdym rodzaju zagrożenia. Kierunek ewakuacji będzie zależał od miejsca i charakteru zdarzenia, dlatego podczas realnej sytuacji kryzysowej kluczowe będą komunikaty RCB, władz lokalnych i służb.
- Warto natomiast przygotować podstawowe rzeczy wcześniej. Państwowe planowanie może zapewnić transport, miejsca przyjęcia i koordynację ruchu, ale mieszkaniec nadal powinien mieć przygotowane dokumenty, lekarstwa, wodę, podstawową żywność, powerbank, radio, latarkę i rzeczy potrzebne przez pierwsze dni. W sytuacji nagłej ewakuacji nie będzie czasu na spokojne pakowanie całego mieszkania.
- Najważniejsza zmiana dzieje się teraz na poziomie państwa. Od 4 lipca 2026 roku odpowiedzialność za przygotowanie Krajowego Planu Ewakuacji jest ustawowo dzielona pomiędzy cywilny system zarządzania kryzysowego i najwyższy szczebel planowania wojskowego. Dokument ma obejmować cały kraj, powstanie na podstawie planów wojewódzkich, będzie przygotowany na okres 3 lat i w razie potrzeby może zostać zmieniony w dowolnym momencie. Dopiero po jego opracowaniu ostateczną akceptację wydaje minister właściwy do spraw wewnętrznych.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.