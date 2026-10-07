Renta rodzinna może zostać obniżona nawet o 841,05 zł. ZUS podaje dokładne zasady
Osoby pobierające rentę rodzinną i jednocześnie osiągające dodatkowe przychody powinny pilnować dwóch ważnych kwot. Od 1 września 2026 roku są to 6463,20 zł oraz 12 003,10 zł miesięcznie. Przekroczenie pierwszego progu może spowodować zmniejszenie świadczenia, a przekroczenie drugiego — jego zawieszenie. W przypadku renty rodzinnej przysługującej jednej osobie maksymalna obniżka wynosi obecnie aż 841,05 zł miesięcznie.
To ważne przede wszystkim dla osób, które po przyznaniu renty rodzinnej pracują lub prowadzą inną działalność objętą obowiązkowymi ubezpieczeniami społecznymi. Sam fakt uzyskiwania dodatkowego przychodu nie oznacza jednak automatycznie utraty części świadczenia.
Decydują konkretne limity.
Pierwsza granica to 6463,20 zł
Od 1 września 2026 roku kwota odpowiadająca 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wynosi 6463,20 zł.
Jeżeli przychód nie przekracza tego poziomu, nie powoduje zmniejszenia renty na zasadach dotyczących dorabiania.
Jeżeli natomiast miesięczny przychód przekroczy 6463,20 zł, ale nie będzie wyższy niż 12 003,10 zł, świadczenie może zostać zmniejszone.
Renta może spaść nawet o 841,05 zł miesięcznie
ZUS nie zabiera automatycznie całych 841,05 zł po przekroczeniu pierwszego progu.
Mechanizm jest inny. Zakład oblicza różnicę pomiędzy osiągniętym przychodem a niższym limitem. O tę kwotę może zostać zmniejszone świadczenie, jednak obowiązuje maksymalna granica obniżki.
Od 1 marca 2026 roku maksymalna kwota zmniejszenia renty rodzinnej, do której uprawniona jest jedna osoba, wynosi 841,05 zł miesięcznie.
Przykładowo, jeśli przychód przekroczy dolny próg o 300 zł, nie oznacza to potrącenia 841,05 zł — zmniejszenie odpowiada co do zasady kwocie przekroczenia. Dopiero gdy wyliczona różnica jest wyższa, zastosowanie ma maksymalna granica.
12 003,10 zł to druga ważna kwota
Jeszcze większe znaczenie ma górny próg.
Od 1 września wynosi on 12 003,10 zł miesięcznie, czyli 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za II kwartał 2026 roku.
Jeżeli przychód świadczeniobiorcy przekroczy tę granicę, ZUS może zawiesić prawo do wypłaty renty.
Schemat wygląda więc następująco: do 6463,20 zł świadczenie nie jest z tego powodu zmniejszane; między 6463,20 zł a 12 003,10 zł może zostać obniżone; po przekroczeniu 12 003,10 zł może zostać zawieszone.
Co jeśli rentę rodzinną pobiera kilka osób?
Tutaj pojawia się bardzo istotny wyjątek.
Kwota 841,05 zł dotyczy renty rodzinnej, do której uprawniona jest jedna osoba. Jeżeli do jednej renty rodzinnej uprawnionych jest kilka osób i jedna z nich osiąga przychód powodujący zmniejszenie świadczenia, ZUS zmniejsza tylko część renty przypadającą na tę osobę.
Maksymalną kwotę zmniejszenia ustala się wówczas proporcjonalnie do liczby osób uprawnionych. ZUS podaje przykład: przy dwóch osobach uprawnionych będzie to połowa maksymalnej kwoty, a przy czterech — jedna czwarta.
Nie każda renta podlega tym ograniczeniom
Są również wyjątki od zasad zmniejszania i zawieszania świadczeń.
ZUS wskazuje m.in., że z powodu osiągania przychodu nie zmniejsza ani nie zawiesza rent inwalidów wojennych i rent rodzinnych po takich osobach. Szczególne zasady obejmują również określone renty związane ze służbą wojskową.
Dlatego przed oceną własnej sytuacji trzeba sprawdzić nie tylko wysokość zarobków, ale także dokładny rodzaj pobieranego świadczenia.
Limity nie obowiązują przez cały rok w tej samej wysokości
To kolejna ważna rzecz. Progi 70 i 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia są aktualizowane co trzy miesiące. Obecne wartości — 6463,20 zł i 12 003,10 zł — obowiązują od 1 września 2026 roku.
Sama maksymalna kwota zmniejszenia 841,05 zł obowiązuje natomiast od 1 marca 2026 roku i jest związana z coroczną waloryzacją świadczeń.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.