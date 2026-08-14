Rewolucja czeka warszawiaków w listopadzie 2027 roku. Poznamy konkretny kształt najdłuższej linii metra w stolicy
Choć na pierwszy pociąg czwartej linii metra warszawiacy poczekają jeszcze wiele lat, listopad 2027 roku będzie momentem, w którym plany przestaną być ogólnym szkicem, a staną się konkretnym, gotowym do dalszych prac dokumentem. Zgodnie z umową podpisaną przez Warszawę, właśnie wtedy ma powstać projekt koncepcyjny linii M4 – najdłuższej i najbardziej zaawansowanej technologicznie linii metra, jaką miasto kiedykolwiek zaplanowało.
Skala inwestycji – 26 kilometrów i dziewięć dzielnic
Według wstępnych założeń zaprezentowanych przez prezydenta Rafała Trzaskowskiego wraz z przedstawicielami Metra Warszawskiego, linia M4 ma liczyć ponad 26 kilometrów i obejmować 23 stacje, w tym dwie wspólne z istniejącymi już liniami – jedną przesiadkową do M2 i jedną do M3. To sprawi, że M4 stanie się nie tylko najdłuższą, ale też najbardziej rozgałęzioną linią w warszawskim systemie metra. Trasa ma połączyć aż dziewięć dzielnic – Białołękę, Bielany, Żoliborz, Śródmieście, Wolę, Ochotę, Mokotów, Włochy i Wilanów – a więc obszary dziś w dużej mierze pozbawione bezpośredniego dostępu do metra.
Od Myśliborskiej na Białołęce po Wilanów
Trasa nowej linii poprowadzi z północy na południe miasta – od stacji Myśliborska na Białołęce aż do Wilanowa, pokonując po drodze poważne bariery komunikacyjne przecinające Warszawę, w tym linie kolejowe, główne arterie drogowe oraz samą Wisłę. Na Białołęce, w rejonie początku trasy, planowana jest też stacja techniczno-postojowa wraz z tunelami dojazdowymi, torami odstawczymi i pozostałą infrastrukturą techniczną niezbędną do obsługi całej linii. Jak zaznaczał prezydent Trzaskowski, rekomendacja projektantów zakłada rozpoczęcie budowy właśnie od Białołęki, z kierunkiem na południe miasta, choć ostateczna decyzja o tym, czy linia powstanie etapami, czy równocześnie na całej długości, zapadnie na dalszym etapie prac.
Pierwsza linia metra bez maszynistów
M4 ma być nie tylko najdłuższą, ale i technologicznie najbardziej zaawansowaną linią w stolicy – pierwszą w pełni autonomiczną, na której pociągi będą kursować bez maszynistów. To wyraźny skok względem obecnie działających linii M1 i M2, obsługiwanych dziś w niższym systemie automatyzacji. Pełna autonomizacja pozwala zwykle na częstsze kursowanie składów i większą elastyczność w zarządzaniu ruchem, choć szczegółowe rozwiązania techniczne dla poszczególnych stacji wciąż są przedmiotem prowadzonych analiz.
Co dzieje się krok po kroku do listopada 2027 roku
Obecnie trwają prace przedprojektowe, w ramach których szczegółowo analizowany jest przebieg trasy oraz lokalizacja poszczególnych stacji i tuneli. W połowie 2026 roku ma się zakończyć kolejny istotny etap – opracowanie uwarunkowań środowiskowych, czyli dokładne określenie stref oddziaływania planowanej infrastruktury metra na sąsiadującą zabudowę. Równolegle prowadzone są badania geologiczne obejmujące grunt na całej długości linii M4. Dopiero po zakończeniu obu tych etapów powstanie ostateczny raport końcowy – właśnie ten dokument, którego premierę zaplanowano na listopad 2027 roku, będzie podstawą do przygotowania pełnego projektu budowlanego. Metro Warszawskie zastrzega, że na tym wczesnym etapie sam przebieg linii i lokalizacja poszczególnych obiektów nie są jeszcze ostateczne i mogą ulec korektom w toku dalszych prac.
Od czego zależy, kiedy ruszy budowa
Sam projekt koncepcyjny to jeszcze nie zielone światło dla budowy. Rozpoczęcie prac budowlanych uzależnione jest od kilku czynników, wśród których kluczowe jest finansowanie. Warszawa planuje do 2050 roku zrealizować aż trzy nowe linie metra – trzecią, czwartą i piątą – a cały ten program zależy od dostępności środków unijnych i rządowych. W Brukseli wciąż trwają dyskusje nad kształtem kolejnej edycji funduszy europejskich, w tym nad tym, czy i z jakich dokładnie źródeł będzie można finansować dalszą rozbudowę metra w polskich miastach. Dopiero po zabezpieczeniu finansowania i zakończeniu projektu budowlanego miasto będzie mogło ogłosić konkretny harmonogram prac budowlanych.
Co to oznacza dla Ciebie? Śledź ten temat, jeśli mieszkasz przy trasie
Jeśli mieszkasz lub planujesz zakup nieruchomości w rejonie Białołęki, Wilanowa czy innych dzielnic leżących na planowanej trasie M4, warto obserwować rozwój tego projektu z wyprzedzeniem – inwestycje metra tej skali historycznie przekładają się na wzrost atrakcyjności i cen nieruchomości w promieniu kilkuset metrów od przyszłych stacji, jeszcze zanim ruszy sama budowa. Listopad 2027 roku, gdy gotowy będzie projekt koncepcyjny, to moment, w którym po raz pierwszy poznamy dokładne, a nie tylko wstępne lokalizacje poszczególnych stacji – to właśnie wtedy warto sprawdzić, czy konkretna nieruchomość faktycznie znajdzie się blisko przyszłego przystanku, zamiast opierać się na dzisiejszych, orientacyjnych mapach.
Warto też pamiętać, że sam projekt koncepcyjny nie oznacza jeszcze rozpoczęcia budowy – między gotowym dokumentem a pierwszą łopatą wbitą w ziemię zwykle mija jeszcze sporo czasu, potrzebnego na przygotowanie projektu budowlanego i zabezpieczenie finansowania. Realistycznie oczekiwanie na skonkretyzowany harmonogram budowy warto przesunąć na 2028 rok i później, a nie liczyć, że listopad 2027 roku przyniesie od razu konkretne daty wbicia pierwszej łopaty.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.