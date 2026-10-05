Rewolucja w Wojsku Polskim! MON prezentuje przełomowe wyposażenie dla armii
Polscy żołnierze po ponad trzech dekadach otrzymają całkowicie nowe umundurowanie i rewolucyjny wzór maskujący. Podczas oficjalnej prezentacji w 1. Dywizji Piechoty Legionów w Ciechanowie Sztof Sztabu Generalnego WP gen. Wiesław Kukuła oraz przedstawiciele Ministerstwa Obrony Narodowej zaprezentowali kamuflaż K-03 „Ryś”. Nowy sprzęt ma drastycznie podnieść bezpieczeństwo żołnierzy na współczesnym, nasyconym technologicznie polu walki. Kiedy pierwsze mundury trafią do jednostek i ile będzie kosztować ta gigantyczna wymiana?
Transparentne pole walki i sztuczna inteligencja. Dlaczego zmiana była konieczna?
Dotychczas stosowany w polskiej armii wzór maskujący wz. 93 „Pantera” powstał na początku lat 90. XX wieku i przestał odpowiadać realiom nowoczesnego konfliktu zbrojnego. Jak podkreślił gen. Wiesław Kukuła, historia kamuflażu to nieustanny wyścig pomiędzy systemami obserwacji i rażenia a zdolnościami wojska do ukrywania własnych sił. W ostatnich latach pole walki stało się całkowicie transparentne za sprawą masowego użycia dronów, termowizji, optoelektroniki oraz algorytmów sztucznej inteligencji, które błyskawicznie identyfikują i analizują cele.
Wdrożenie wielośrodowiskowego kamuflażu nowej generacji ma na celu wyrównanie szans w tym technologicznym wyścigu i realne zmniejszenie wykrywalności polskich żołnierzy. Gen. Kukuła zaznaczył, że rok 2026 to absolutnie najlepszy moment na podjęcie tej strategicznej decyzji, która przełoży się na bezpośrednie ocalenie życia na froncie.
Kamuflaż K-03 „Ryś”, dedykowany krój dla kobiet i miliardowy budżet
Nowy schemat maskujący oznaczono jako K-03 „Ryś”. Powstał przy ścisłym udziale żołnierzy Wojsk Specjalnych. Charakteryzuje się unikalnym układem nieregularnych plam w pięciu barwach, które dzięki różnym rozmiarom imitują cienie oraz naturalne ukształtowanie polskiego terenu – od gęstych lasów i kompleksów leśnych, po zurbanizowane obszary miejskie. Próby terenowe wykazały, że „Ryś” zapewnia o około 30 procent lepsze zdolności maskujące niż wysłużona „Pantera”.
Nowe mundury to również rewolucja materiałowa i ergonomiczna. Tkanina cechuje się o 30 procent większą odpornością na rozdzieranie oraz aż siedmiokrotnie wyższą odpornością na ścieranie, będąc przy tym lżejszą i zapewniającą lepszy komfort termiczny. Przełomem jest także wypracowanie po raz pierwszy w historii Wojska Polskiego osobnego kroju munduru przeznaczonego wyłącznie dla kobiet.
Proces wdrażania rozpocznie się jeszcze w 2026 roku od przekazania 7,5 tysiąca kompletów do jednostek tzw. Tieru 1 oraz Wojsk Specjalnych. Koszt jednego munduru oszacowano na około 1000 złotych, a w 2027 roku MON planuje przeznaczyć na ten cel co najmniej miliard złotych.
Jak krok po kroku wygląda wdrożenie kamuflażu K-03 „Ryś”
Zobacz zestaw najważniejszych faktów dotyczących nowego umundurowania Wojska Polskiego:
- Koniec ery wz. 93 „Pantera” – zastąpienie ponad 30-letniego wzoru nowoczesnym kamuflażem K-03 „Ryś”.
- 5-barwny układ nieregularnych plam – optymalne maskowanie w terenie leśnym oraz w obszarach zabudowanych.
- 30% lepsze maskowanie i 7-krotnie wyższa odporność – znaczny skok parametrów technicznych materiału.
- Dedykowany krój dla kobiet – pierwsze w historii Wojska Polskiego mundury polowe zaprojektowane dla żołnierzy-kobiet.
- 7,5 tys. kompletów jeszcze w 2026 roku – pierwsze dostawy dla jednostek Tieru 1, a w kolejnym roku budżet rzędu 1 mld zł.
Źródło: defence24
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.