Rodzice mają czas tylko do 30 listopada. Potem pieniądze mogą przepaść
Rodzice, którzy nie złożyli jeszcze wniosku o świadczenie „Dobry Start”, mają czas tylko do 30 listopada 2026 roku. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przypomina, że chodzi o jednorazowe 300 zł na szkolną wyprawkę dla każdego uprawnionego dziecka.
Wniosek można złożyć wyłącznie elektronicznie. Po 30 listopada możliwość uzyskania świadczenia będzie bardzo ograniczona, dlatego rodzice, którzy jeszcze tego nie zrobili, powinni sprawdzić, czy ich dziecko spełnia warunki programu.
Ministerstwo przypomina o 300 zł
Resort rodziny opublikował komunikat skierowany do rodziców.
„Złóż wniosek o świadczenie Dobry Start. Masz na to czas do końca listopada” – przypomina ministerstwo.
Tegoroczna edycja programu rozpoczęła się 1 lipca 2026 roku.
Od tego dnia można składać wnioski o jednorazowe świadczenie w wysokości 300 zł na wyprawkę szkolną.
Ostateczny termin mija 30 listopada 2026 roku.
Rodzicu 👉 Złóż wniosek o świadczenie #DobryStart 📥 Masz na to czas do końca listopada 🗓️
💻 Wniosek złożysz drogą elektroniczną poprzez:
1⃣ portal @MRPiPS_GOV__PL Emp@tia: https://t.co/8M0Vwbiyxv
2⃣ portal #eZUS
3⃣ aplikację mobilną #mZUS
4⃣ bankowość elektroniczną
🎒📚📐 300 zł na wyprawkę szkolną przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole do ukończenia przez nie 20. roku życia, a na dziecko z niepełnosprawnością – do ukończenia 24. roku życia.
🔗 Dowiedz się więcej: https://t.co/sdygaTgoa9
#MRPiPS
— Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (@MRPiPS_GOV__PL) November 3, 2026
Komu przysługuje 300 zł?
Świadczenie „Dobry Start” przysługuje raz w roku na każde dziecko uczące się w szkole.
Podstawowa granica wieku wynosi 20 lat.
W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o niepełnosprawności świadczenie można otrzymywać do ukończenia przez niego 24 lat.
Wiek jest liczony rocznikowo.
Oznacza to, że świadczenie może przysługiwać również uczniom ostatnich klas liceów, techników czy szkół policealnych, jeśli spełniają warunki programu.
Dochód rodziców nie ma znaczenia
Jedną z najważniejszych zasad programu jest brak kryterium dochodowego.
Rodzic może więc otrzymać 300 zł niezależnie od tego, ile zarabia rodzina.
Znaczenia nie ma również sytuacja zawodowa rodziców.
Świadczenie ma pomóc w pokryciu wydatków związanych z rozpoczęciem roku szkolnego.
Pieniądze można przeznaczyć między innymi na podręczniki, zeszyty, przybory szkolne czy wyposażenie potrzebne dziecku do nauki.
Nie każde dziecko dostanie 300 zł
Program nie obejmuje wszystkich dzieci uczących się.
Świadczenia nie można otrzymać na dziecko uczęszczające do przedszkola.
Nie przysługuje ono także na dziecko realizujące roczne przygotowanie przedszkolne, czyli tak zwaną zerówkę.
Program nie obejmuje również studentów.
Wniosek tylko przez internet
Wniosku o świadczenie nie można złożyć w formie papierowej.
Rodzice mają do wyboru kilka elektronicznych kanałów.
Wniosek można przesłać przez:
- PUE/eZUS,
- aplikację mZUS,
- portal Emp@tia,
- bankowość elektroniczną.
Obsługą programu zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Świadczenie również wypłacane jest wyłącznie bezgotówkowo, na wskazany rachunek bankowy.
Trzeba uważać na dane we wniosku
ZUS przypomina, że przy składaniu dokumentów należy dokładnie sprawdzić wpisywane dane.
Chodzi między innymi o numer PESEL dziecka, nazwę i adres szkoły oraz numer rachunku bankowego.
Błąd może opóźnić rozpatrzenie wniosku.
Jeżeli dokument zostanie złożony w listopadzie, ZUS ma do dwóch miesięcy na rozpatrzenie sprawy i wypłatę świadczenia.
30 listopada to ostateczny termin
Rodzice mają czas na złożenie wniosku do końca listopada.
Po tym terminie w większości przypadków nie będzie już można uzyskać świadczenia za rok szkolny 2026/2027.
ZUS przewiduje jednak szczególny wyjątek.
Po 30 listopada wniosek będzie można złożyć, jeżeli dziecko, które ukończyło 20 lat, otrzyma orzeczenie o niepełnosprawności już po upływie tego terminu.
W pozostałych przypadkach spóźnienie oznacza utratę możliwości uzyskania 300 zł za ten rok szkolny.
W 2026 roku zmieniły się też zasady dla części cudzoziemców
Od 1 lipca 2026 roku obowiązują nowe zasady dotyczące części cudzoziemców spoza UE, EFTA i Wielkiej Brytanii oraz osób posiadających status UKR.
W określonych przypadkach prawo do świadczenia zależy obecnie od wykonywania aktywności zawodowej w Polsce lub podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu.
Wprowadzono jednak wyjątki, między innymi dla osób składających wniosek na dziecko będące obywatelem Polski lub posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.
Dla dzieci ze statusem UKR nadal znaczenie ma również nauka w szkole należącej do polskiego systemu oświaty.
Rodzice złożyli już miliony wniosków
Z danych ZUS wynika, że zainteresowanie programem pozostaje bardzo duże.
Już na początku września do Zakładu wpłynęły wnioski obejmujące ponad 4,3 mln uczniów.
Wypłacono wtedy ponad 1,1 mld zł.
Program obejmuje więc miliony dzieci w całej Polsce.
Co zrobić, żeby nie stracić 300 zł?
Rodzic powinien najpierw sprawdzić, czy dziecko spełnia warunki programu.
Następnie trzeba zalogować się do jednego z kanałów elektronicznych i złożyć wniosek najpóźniej 30 listopada 2026 roku.
Przed wysłaniem dokumentu warto dokładnie sprawdzić numer PESEL, dane szkoły oraz numer rachunku.
Jeżeli rodzic przegapi termin, w większości przypadków nie będzie mógł później odzyskać świadczenia za rok szkolny 2026/2027.
Magister inżynier Technologii Żywienia i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.