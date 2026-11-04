Kultowy produkt wraca do Lidla. Kiedyś były po niego wyścigi i awantury przy półkach
Torebki Wittchen znów trafią do Lidla. Sprzedaż nowej kolekcji rozpocznie się w czwartek, 5 listopada, a obok damskich torebek pojawią się plecaki z kieszenią na laptopa. Marka do dziś kojarzy się z nagraniami zakupowych wyścigów, także z Warszawy, ale tym razem przed wyjściem do sklepu warto poznać przede wszystkim różnice między fasonami, ceny i ważne zastrzeżenie dotyczące dostępności wzorów.
Wittchen w Lidlu od 5 listopada. Torebki za 119,99 zł, plecaki za 149,99 zł
W czwartkowej ofercie znajdą się damskie torebki Wittchen za 119,99 zł oraz plecaki tej marki za 149,99 zł. Gazetka zapowiada 7 wzorów torebek i 5 wzorów plecaków. W kolekcji torebek są shopperki, kuferki i modele na ramię, a charakterystycznym elementem części propozycji są ozdobne dżety. To oferta dla osób szukających dodatku do codziennego stroju, ale poszczególne fasony będą przydatne w różnych sytuacjach. Mniejsza torebka na telefon, dokumenty i portfel nie zastąpi większej torby do pracy, nawet gdy obie mają ten sam znak firmowy i identyczną cenę.
|Produkt
|Cena za sztukę
|Liczba wzorów w zapowiedzi
|Początek sprzedaży
|Torebka damska Wittchen
|119,99 zł
|7
|Czwartek, 5 listopada 2026 roku
|Plecak Wittchen z kieszenią na laptopa do 15,6 cala
|149,99 zł
|5
|Czwartek, 5 listopada 2026 roku
Przy torebkach Lidl zamieścił zastrzeżenie, że nie wszystkie wzory będą dostępne w każdym sklepie. Zapowiedź 7 wariantów nie oznacza więc, że w najbliższej placówce będzie można porównać wszystkie naraz. Materiał reklamowy przewiduje sprzedaż w podanych terminach lub do wyczerpania zapasów oraz w ilościach detalicznych. Osoba zainteresowana jednym konkretnym fasonem powinna uwzględnić to ograniczenie, zamiast zakładać, że dowolny wariant będzie czekał przez cały okres obowiązywania gazetki. Sama publikacja oferty nie pozwala też ustalić, ile sztuk otrzyma wybrany sklep i jak szybko zostaną sprzedane.
Warszawa pamięta zakupowe „łowy”. Nagranie opublikowaliśmy w 2016 roku
Powrót marki przywołuje konkretną historię. 15 października 2016 roku Warszawa w Pigułce opublikowała materiał „Torebki Wittchen powróciły do Lidla. Tak wyglądały łowy”, z nagraniem pokazującym zainteresowanie przy otwarciu sklepu. W tamtej ofercie skórzane torebki kosztowały 279 zł, zapowiadano 53 wzory, a jedna osoba mogła kupić maksymalnie 2 sztuki. Relacja odnotowywała wyścig klientów, ale również to, że towaru wystarczyło dla wszystkich. Film z warszawskiego sklepu opisywały później inne redakcje, przypominając pośpiech, przepychanie się i emocje przy koszach z produktami.
Były tez jednak spokojniejsze zakupy. 3 grudnia 2016 roku opisywaliśmy kolejną ofertę galanterii Wittchen w Lidlu przy ul. Grochowskiej. Klienci podchodzili do koszy, oglądali towar i wybierali produkty bez wyścigów, a godzinę po otwarciu nadal dostępna była praktycznie cała oferta. Zainteresowanie poszczególnymi akcjami bywało więc różne. Historycznego limitu 2 sztuk z października 2016 roku nie należy przenosić na czwartkowe zakupy.
Shopperka, kuferek i torebka na ramię odpowiadają na różne potrzeby
W nowej kolekcji uwagę zwracają między innymi czarne i brązowe modele. Dżety nadają części torebek bardziej ozdobny charakter, dzięki czemu taki dodatek może uzupełnić prosty płaszcz, sweter i jeansy. Przy wyborze koloru można kierować się rzeczami już obecnymi w szafie: brąz zestawić z beżem lub denimem, a czerń wykorzystać przy bardziej stonowanym stroju. To propozycje sposobu noszenia, a nie ocena trwałości czy jakości produktu. O tym, czy torebka sprawdzi się na co dzień, zdecydują również jej pojemność, długość uchwytów i wygoda dostępu do rzeczy w środku.
Większa torba typu shopper może być wygodna dla osoby zabierającej do pracy więcej przedmiotów, ale przed zakupem trzeba sprawdzić jej rzeczywiste wymiary i sposób zamykania. Kuferek będzie odpowiadał osobom preferującym bardziej uporządkowaną formę, a model na ramię pozwoli inaczej rozłożyć ciężar. Sam wygląd zewnętrzny nie przesądza, czy w środku zmieści się dokument A4, pojemnik z jedzeniem lub etui na okulary. Jeżeli torebka ma pełnić konkretną funkcję, najlepiej wcześniej zmierzyć największy przedmiot, który będzie regularnie w niej noszony. Oszczędzi to zakupu efektownego dodatku, który okaże się niewygodny już podczas pierwszego wyjścia.
Plecak za 149,99 zł ma kieszeń na laptopa do 15,6 cala
Druga część oferty obejmuje plecaki z kieszenią na laptopa o przekątnej do 15,6 cala. Gazetka opisuje je jako wykonane z ekoskóry i zapowiada 5 wzorów w cenie 149,99 zł za sztukę. To propozycja do pracy, na uczelnię lub do codziennych dojazdów dla osób preferujących mniej sportowy wygląd bagażu. Plecak może pozwolić na wygodniejsze rozłożenie rzeczy niż torba noszona w jednej ręce, jednak znaczenie mają regulacja szelek, ich wykonanie i dopasowanie do sylwetki. Warto też obejrzeć uchwyt do przenoszenia oraz sprawdzić, czy do głównej komory da się wygodnie włożyć potrzebne wyposażenie.
Oznaczenie 15,6 cala odnosi się do przekątnej ekranu, a nie do całkowitej szerokości i wysokości obudowy komputera. Laptopy o takiej samej przekątnej mogą różnić się wymiarami, grubością i kształtem narożników. Do porównania potrzebny jest więc rozmiar własnego urządzenia oraz dostępna przestrzeń w kieszeni, szczególnie jeśli komputer jest noszony w dodatkowym etui. Obok niego zwykle trzeba jeszcze zmieścić ładowarkę, mysz, notes lub inne akcesoria. Sama deklaracja obsługi laptopa do 15,6 cala nie opisuje całej użytecznej pojemności plecaka ani nie zastępuje sprawdzenia dopasowania konkretnego modelu.
Materiał i wykończenie trzeba sprawdzić dla konkretnego modelu
W opisie plecaków wskazano ekoskórę, natomiast przy zapowiedzi torebek nie podano szczegółowego składu materiałowego. Nie ma więc podstaw, aby wszystkie propozycje z tej akcji określać jako wykonane ze skóry naturalnej. Rodzaj materiału należy sprawdzić na metce wybranego egzemplarza. Podobnie powierzchnia przypominająca zamsz nie rozstrzyga sama w sobie, z czego wykonano produkt. Informacje z dawnych ofert i opisy innych torebek tej samej marki nie zastępują oznaczeń aktualnego modelu. Znaczenie mają także zalecenia dotyczące czyszczenia i kontaktu z wilgocią, zwłaszcza przy dodatku używanym jesienią.
Także porównanie obecnej ceny z 279 zł z 2016 roku wymaga uwzględnienia różnic między kolekcjami. Dzisiejsze 119,99 zł jest ceną torebek z nowej zapowiedzi, a nie informacją o przecenie tego samego produktu sprzed 10 lat. Rzetelne porównanie dotyczy modeli o podobnym materiale, rozmiarze i konstrukcji. Przy oglądaniu torebki można ocenić równość szwów, działanie zamka, mocowanie uchwytów, podszewkę i sposób osadzenia ozdób. Logo rozpoznawalnej marki ułatwia znalezienie produktu, ale o jego przydatności dla konkretnej osoby decydują również te mniej widowiskowe elementy.
Przed zakupem sprawdź metkę, zapięcia i wygodę noszenia
Przy wyborze torebki dobrze zacząć od metki i wnętrza, a dopiero potem porównywać kolory. Warto sprawdzić, czy podszewka jest prawidłowo wszyta, kieszenie nie utrudniają korzystania z głównej komory, a zamek przesuwa się płynnie. Uchwyt powinien dać się wygodnie chwycić, a dłuższy pasek dopasować do sposobu noszenia. Przy modelach z ozdobami należy obejrzeć ich mocowanie i wykończenie, szczególnie tam, gdzie torebka styka się z płaszczem lub swetrem. Dobrze też przymierzyć ją na okryciu podobnym do tego, w którym będzie używana, bo gruby rękaw może utrudnić zakładanie krótkich uchwytów na ramię.
W przypadku plecaka najważniejsze będzie dopasowanie komputera i organizacja rzeczy potrzebnych podczas zwykłego dnia. Przed wyjściem do sklepu można zapisać wymiary laptopa, uwzględniając etui, a na miejscu obejrzeć kieszeń i sposób zabezpieczenia sprzętu. Warto sprawdzić regulację szelek, dostęp do przegród i to, czy zamknięty plecak zachowuje wygodny kształt. Jeżeli sprzedawca udostępnia dokładne wymiary lub dodatkową informację o kieszeni, powinny one mieć większe znaczenie niż samo hasło o przekątnej ekranu. Przy zakupie dwóch produktów łączna kwota wyniesie 269,98 zł, dlatego warto wcześniej ustalić, czy potrzebne są oba.
Na etapie planowania zakupów trzeba jeszcze sprawdzić godziny najbliższego sklepu i pamiętać o ograniczonej dostępności wariantów. Lidl kieruje osoby pytające o dostępność produktów przemysłowych do czatbota w swoim serwisie obsługi klienta; takie sprawdzenie nie zastępuje jednak potwierdzenia, jaki egzemplarz znajduje się faktycznie na półce. Po wyborze warto zachować dowód zakupu i informacje o pielęgnacji. Jeżeli torebka lub plecak mają być prezentem, przed zapłatą można zapytać o aktualne zasady dobrowolnego zwrotu w sklepie stacjonarnym. Pozwoli to spokojniej podjąć decyzję, zwłaszcza gdy nie znamy dokładnych potrzeb osoby obdarowanej.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.