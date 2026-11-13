Rosja chce wyjścia Finlandii z NATO i usunięcia baz z państw bałtyckich. Niemiecki „Bild” ujawnia żądania Moskwy
Rosja miała przedstawić podczas rozmów w Abu Zabi propozycje, które wykraczają daleko poza zakończenie wojny w Ukrainie. Według niemieckiego dziennika „Bild” Moskwa domaga się wyjścia Finlandii z NATO, zakazu rozmieszczania baz Sojuszu w państwach bałtyckich oraz oddania Rosji całego Donbasu. To tylko część warunków, które rosyjscy negocjatorzy mieli przekazać przedstawicielom Zachodu. W zamian Moskwa deklaruje gotowość do wycofania broni jądrowej z Białorusi i podjęcia innych działań ograniczających obecność wojskową w regionie.
Doniesienia opublikowane w piątek 13 listopada 2026 roku mogą mieć ogromne znaczenie również dla bezpieczeństwa Polski. Chodzi bowiem nie tylko o przyszłe granice Ukrainy, ale o sposób funkcjonowania NATO w Europie Środkowo-Wschodniej. Ewentualne ograniczenie obecności wojskowej Sojuszu w państwach bałtyckich oraz wycofanie Finlandii z organizacji oznaczałoby zasadniczą zmianę obecnej architektury bezpieczeństwa. Trzeba jednak podkreślić, że opisane propozycje pochodzą z medialnych ustaleń. Nie oznacza to, że NATO, Finlandia czy państwa bałtyckie wyraziły na nie zgodę.
Rosja stawia warunki dotyczące całej Europy. Rozmowy prowadzone są w Abu Zabi
Jak informuje „Bild”, powołując się na informacje dotyczące nieformalnych rozmów w Abu Zabi, rosyjscy przedstawiciele zaprezentowali propozycję określaną jako nowa europejska architektura bezpieczeństwa. Według dziennika dokument miał zostać przedstawiony również reprezentantom państw europejskich uczestniczącym w rozmowach dotyczących zakończenia wojny w Ukrainie.
Najważniejsze jest to, że rosyjskie postulaty nie ograniczają się do zawieszenia broni ani ustalenia warunków pokoju między Moskwą a Kijowem. Obejmują także przyszłość NATO, status Finlandii, obecność wojskową Sojuszu w Estonii, Łotwie i Litwie, bezpieczeństwo Morza Bałtyckiego oraz sytuację w Mołdawii. Oznacza to próbę powiązania zakończenia wojny z uzyskaniem znacznie szerszych ustępstw ze strony Zachodu.
Nie jest na razie jasne, czy propozycje opisane przez niemiecki dziennik zostały zaakceptowane przez rosyjskie władze jako oficjalne stanowisko negocjacyjne ani czy zachodni uczestnicy rozmów uznali je za podstawę dalszych ustaleń. Samo przedstawienie żądania nie oznacza jego przyjęcia. Należy także odróżnić nieformalne propozycje negocjacyjne od podpisanego porozumienia międzynarodowego.
Finlandia miałaby opuścić NATO. To jedno z najbardziej radykalnych żądań
Według „Bilda” Rosja oczekuje, że Finlandia zrezygnuje z członkostwa w NATO i powróci do statusu sprzed przystąpienia do Sojuszu. Helsinki zostały członkiem NATO 4 kwietnia 2023 roku, po wieloletnim okresie pozostawania poza sojuszami wojskowymi. Decyzja o akcesji zapadła w następstwie rosyjskiej inwazji na Ukrainę i zasadniczej zmiany oceny bezpieczeństwa w Europie Północnej.
Przystąpienie Finlandii do NATO miało również istotny wymiar geograficzny. Państwo graniczy z Rosją na odcinku liczącym około 1340 kilometrów, a jego członkostwo znacząco wydłużyło bezpośrednią granicę lądową pomiędzy Sojuszem a Federacją Rosyjską. Ewentualny powrót Finlandii do statusu państwa nienależącego do NATO byłby zatem zmianą o dużym znaczeniu strategicznym.
Rosja nie może jednak samodzielnie zdecydować o usunięciu Finlandii z NATO. Członkostwo w Sojuszu wynika z decyzji suwerennego państwa i postanowień Traktatu Północnoatlantyckiego. Artykuł 13 traktatu przewiduje możliwość wystąpienia państwa członkowskiego z organizacji po odpowiednim zawiadomieniu, ale nie ustanawia mechanizmu pozwalającego Moskwie wymusić taki krok. Na 13 listopada nie ma potwierdzenia, by Finlandia podjęła decyzję o opuszczeniu NATO.
Moskwa chce zakazu baz NATO w Estonii, na Łotwie i Litwie
Kolejny postulat dotyczy trzech państw bałtyckich. Według medialnych doniesień rosyjscy negocjatorzy domagają się zakazu rozmieszczania baz wojskowych NATO w Estonii, Łotwie i Litwie. W praktyce mogłoby to doprowadzić do poważnego ograniczenia obecności wojskowej Sojuszu w regionie, który od lat znajduje się w centrum europejskich debat o odstraszaniu Rosji.
Państwa bałtyckie są członkami NATO od 2004 roku. Ich bezpieczeństwo opiera się na zobowiązaniach sojuszniczych, własnych siłach zbrojnych i współpracy z pozostałymi państwami członkowskimi. Na ich terytorium funkcjonują wielonarodowe struktury wojskowe, a część sojuszniczych sił jest rozmieszczana w ramach działań odstraszających i obronnych.
W doniesieniach o rosyjskim planie pojawia się sformułowanie dotyczące zakazu baz NATO. Nie wiadomo jednak, czy miałoby ono obejmować wszystkie formy obecności sojuszniczej, stałe instalacje wojskowe, rotacyjne kontyngenty czy określone rodzaje uzbrojenia. Ta różnica ma ogromne znaczenie, ponieważ każde z tych rozwiązań prowadziłoby do innych konsekwencji operacyjnych.
Co to oznacza dla Polski? W grę wchodzi bezpieczeństwo całej wschodniej flanki
Choć w opisywanej przez „Bilda” propozycji szczególnie mocno wskazano Finlandię i państwa bałtyckie, ewentualne ustępstwa w tej części Europy miałyby bezpośrednie znaczenie także dla Polski. Warszawa odgrywa istotną rolę w organizacji bezpieczeństwa wschodniej flanki NATO, a położenie Polski sprawia, że sytuacja militarna Litwy, Łotwy i Estonii nie jest dla naszego kraju odległym problemem.
Szczególne znaczenie ma przesmyk suwalski, czyli obszar przy granicy Polski i Litwy, położony pomiędzy rosyjskim obwodem królewieckim a Białorusią. W debacie strategicznej jest on uznawany za istotny element połączenia lądowego państw bałtyckich z pozostałą częścią NATO. Zmiany w rozmieszczeniu sił sojuszniczych mogłyby wpłynąć na planowanie obronne całego regionu, w tym Polski.
Nie oznacza to jednak, że opublikowane 13 listopada doniesienia świadczą o bezpośrednim zagrożeniu militarnym dla Warszawy albo o planowanej ewakuacji mieszkańców. Są to informacje dotyczące przypisywanych Rosji postulatów negocjacyjnych. Nie podjęto decyzji o ich wykonaniu, a samo przedstawienie żądań nie zmienia obowiązujących zobowiązań sojuszniczych.
W szerszym kontekście warto przypomnieć, że Moskwa już wcześniej domagała się ograniczenia obecności wojskowej NATO w państwach, które przystąpiły do Sojuszu po 1997 roku. Pod koniec października 2026 roku pojawiały się również doniesienia, że Rosja może ponownie podnieść postulat wycofania części sił sojuszniczych z Polski. Obecne informacje wpisują się więc w znany kierunek rosyjskiej polityki bezpieczeństwa, choć szczegóły nowych propozycji wymagają niezależnego potwierdzenia.
Ukraina miałaby oddać cały Donbas. Rosja chce zachować także pozostałe okupowane terytoria
Znaczną część domniemanego rosyjskiego planu stanowią żądania terytorialne wobec Ukrainy. Według „Bilda” Moskwa chce zachować kontrolę nad wszystkimi obszarami ukraińskimi, które obecnie okupuje. Dodatkowo domaga się przekazania jej całego Donbasu, w tym terenów obwodów donieckiego i ługańskiego, które pozostają pod kontrolą władz w Kijowie.
Oznaczałoby to konieczność wycofania ukraińskich sił z części obszarów, których rosyjska armia nie zdołała zdobyć. Taka propozycja nie jest wyłącznie postulatem zamrożenia obecnej linii frontu, lecz przewiduje dalsze ustępstwa terytorialne na rzecz Moskwy. Jej przyjęcie wiązałoby się z daleko idącymi konsekwencjami politycznymi, wojskowymi i humanitarnymi.
Według przedstawionych doniesień Ukraina miałaby również otrzymać trwały status państwa pozostającego poza blokami wojskowymi. Członkostwo w NATO byłoby wykluczone, natomiast możliwość przystąpienia do Unii Europejskiej nie zostałaby formalnie zamknięta. To ważne rozróżnienie, ponieważ Rosja od lat sprzeciwia się integracji militarnej Ukrainy z Zachodem, natomiast jej stanowisko wobec poszczególnych form integracji gospodarczej i politycznej bywa przedstawiane odmiennie.
Odessa i Mikołajów bez baz wojennych. Rosja chce zmian także na Morzu Czarnym
Kolejnym elementem planu ma być demilitaryzacja portów w Odessie i Mikołajowie. Według niemieckiego dziennika Rosja oczekuje, że obiekty te nie będą mogły być wykorzystywane jako bazy marynarki wojennej. Jednocześnie mają zostać wypracowane rozwiązania gwarantujące swobodę żeglugi na Morzu Czarnym i Morzu Bałtyckim.
Odessa i Mikołajów mają kluczowe znaczenie dla ukraińskiej gospodarki, transportu morskiego oraz bezpieczeństwa południowej części kraju. Ograniczenie możliwości ich wojskowego wykorzystania wpłynęłoby na ukraińskie zdolności obronne. Jednocześnie zapewnienie swobody żeglugi jest szczególnie istotne dla eksportu towarów, w tym produktów rolnych, oraz dla międzynarodowego handlu.
Na razie nie ujawniono szczegółów mechanizmu, który miałby gwarantować realizację tych postulatów. Nie wiadomo, kto odpowiadałby za kontrolę przestrzegania demilitaryzacji, jakie jednostki wojskowe byłyby objęte ograniczeniami ani jakie konsekwencje przewidywano by w przypadku naruszenia porozumienia. Bez takich informacji trudno ocenić, czy propozycja mogłaby stanowić podstawę trwałego rozwiązania.
Rosja chce również przebudowy Mołdawii. W planie pojawia się Naddniestrze i Gagauzja
Według ustaleń „Bilda” rosyjskie postulaty obejmują także Mołdawię. Moskwa miałaby proponować przekształcenie państwa w republikę federalną obejmującą zasadnicze terytorium kraju, autonomiczną Gagauzję oraz separatystyczne Naddniestrze. Dokument miałby przewidywać również możliwość przeprowadzenia referendów niepodległościowych w Naddniestrzu i Gagauzji, jeśli Mołdawia przystąpiłaby do Unii Europejskiej.
To propozycja wykraczająca poza bezpośredni konflikt rosyjsko-ukraiński. Naddniestrze od początku lat 90. pozostaje regionem separatystycznym, którego niezależność nie jest powszechnie uznawana międzynarodowo. Na jego terytorium znajdują się także rosyjskie siły wojskowe. Włączenie przyszłego ustroju Mołdawii do rozmów o Ukrainie wskazywałoby, że Moskwa próbuje powiązać kilka odrębnych problemów bezpieczeństwa w jeden pakiet negocjacyjny.
Nie ma jednak potwierdzenia, aby władze Mołdawii zgodziły się na przedstawione założenia. Dotyczą one suwerenności i ustroju niezależnego państwa, dlatego nie mogą zostać skutecznie narzucone wyłącznie na podstawie ustaleń pomiędzy innymi uczestnikami rozmów.
Co Rosja oferuje w zamian? Wycofanie broni jądrowej z Białorusi
W zamian za opisane ustępstwa Rosja miałaby zaoferować wycofanie broni jądrowej rozmieszczonej na Białorusi. Według relacji z ustaleń niemieckiego dziennika Moskwa proponuje również rezygnację z rozmieszczania tam rakiet średniego zasięgu. W doniesieniach pojawia się ponadto możliwość wycofania rosyjskich wojsk z Naddniestrza, przy czym szczegóły ewentualnych zobowiązań miałyby zależeć od warunków dotyczących przyszłego statusu Mołdawii.
Dla Polski szczególnie istotna byłaby kwestia broni jądrowej na Białorusi. Obecność rosyjskich systemów wojskowych na terytorium tego państwa jest ważnym czynnikiem uwzględnianym w planowaniu bezpieczeństwa wschodniej flanki NATO. Ewentualne wycofanie uzbrojenia jądrowego mogłoby mieć znaczenie dla sytuacji strategicznej w regionie, ale konieczne byłyby wiarygodne mechanizmy potwierdzania realizacji takiego porozumienia.
Nie należy przy tym utożsamiać deklaracji gotowości do wycofania broni z faktycznie rozpoczętym procesem jej usuwania. W dostępnych doniesieniach nie przedstawiono potwierdzonego harmonogramu, zasad kontroli ani formalnego dokumentu podpisanego przez strony. Na razie jest to element pakietu propozycji przypisywanego rosyjskim negocjatorom.
Czy NATO może zgodzić się na takie warunki?
Propozycje opisane przez „Bilda” uderzają w jedną z podstawowych zasad funkcjonowania Sojuszu, czyli prawo państw członkowskich do samodzielnego decydowania o swoim bezpieczeństwie w ramach przyjętych zobowiązań. Finlandia, Estonia, Łotwa i Litwa są pełnoprawnymi członkami NATO, a decyzje dotyczące obecności wojskowej i infrastruktury sojuszniczej wymagają odpowiednich uzgodnień politycznych i wojskowych.
Rosja nie posiada prawa weta wobec członkostwa Finlandii ani samodzielnej kompetencji do nakazywania zamknięcia infrastruktury NATO na terytorium państw bałtyckich. Ewentualna realizacja takiego planu wymagałaby zasadniczych decyzji zainteresowanych państw i Sojuszu. Dlatego publikacja rosyjskich żądań nie jest równoznaczna ze zmianą statusu któregokolwiek z wymienionych krajów.
Przedstawiciele państw nordyckich i bałtyckich podkreślali w ostatnich dniach konieczność uzyskania zawieszenia broni oraz zapewnienia Ukrainie trwałych gwarancji bezpieczeństwa. Estoński minister spraw zagranicznych Margus Tsahkna w komunikacie z 12 listopada zaznaczył, że rozmowy w Abu Zabi nie przyniosły przełomu pokojowego. Państwa regionu opowiadają się za dalszym wspieraniem Ukrainy i zwiększaniem presji na Rosję, dopóki trwa agresja.
Co ustalono w Abu Zabi, a co pozostaje jedynie doniesieniem?
Rozmowy w Abu Zabi są rzeczywistym elementem prowadzonych działań dyplomatycznych dotyczących wojny w Ukrainie. Potwierdzono między innymi uzgodnienia dotyczące wymiany jeńców wojennych. Nie oznacza to jednak, że osiągnięto porozumienie pokojowe albo zaakceptowano proponowane zmiany w architekturze bezpieczeństwa Europy. W oficjalnych komunikatach podkreślano, że do przełomu nadal daleko.
Szczegółowa lista żądań dotyczących Finlandii, państw bałtyckich, Donbasu i Mołdawii pochodzi przede wszystkim z informacji opublikowanych przez niemiecki „Bild”. Inne media, w tym agencja Anadolu, opisały ją, powołując się na ustalenia niemieckiego dziennika. Nie stanowi to niezależnego potwierdzenia wszystkich punktów dokumentu. Brakuje również jednoznacznego oficjalnego stanowiska wszystkich zainteresowanych stron odnoszącego się do pełnej treści przedstawionych propozycji.
Na tej podstawie nie można twierdzić, że Zachód zgodził się na wycofanie NATO z państw bałtyckich, że Finlandia przygotowuje wystąpienie z Sojuszu ani że Ukraina zaakceptowała przekazanie Rosji całego Donbasu. Są to postulaty, które według medialnych relacji miała przedstawić Moskwa, a nie przyjęte decyzje.
Europa czeka na kolejne rozmowy. Stawka wykracza poza przyszłość Ukrainy
Doniesienia z 13 listopada pokazują, jak szeroki zakres mogą mieć rosyjskie oczekiwania wobec ewentualnego porozumienia pokojowego. W przedstawionej przez „Bilda” wersji zakończenie wojny miałoby być powiązane ze zmianami dotyczącymi państw, które nie są bezpośrednimi stronami konfliktu. Oznaczałoby to próbę przekształcenia rozmów o Ukrainie w negocjacje o całym europejskim systemie bezpieczeństwa.
Dla Polski ma to szczególne znaczenie. Bezpieczeństwo Warszawy i całego Mazowsza jest powiązane z funkcjonowaniem NATO, obecnością sojuszniczych sił w Europie Środkowo-Wschodniej oraz sytuacją militarną państw sąsiednich. Każda poważna propozycja ograniczenia obecności Sojuszu w regionie wymaga więc uważnej analizy. Jednocześnie same doniesienia o rosyjskich żądaniach nie stanowią informacji o bezpośrednim zagrożeniu dla mieszkańców stolicy.
Na piątek 13 listopada 2026 roku nie ma potwierdzenia, aby postulaty dotyczące wyjścia Finlandii z NATO i zakazu baz Sojuszu w państwach bałtyckich zostały przyjęte. Według niemieckiego „Bilda” są one częścią nieformalnych rosyjskich propozycji przedstawionych w kontekście rozmów w Abu Zabi. Ich ewentualne dalsze losy będą zależeć od stanowiska Ukrainy, państw europejskich, Stanów Zjednoczonych i samej Rosji.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.