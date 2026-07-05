Rozbił 1 tramwaj oraz co najmniej 7 innych pojazdów. Autobus miejski zjechał po schodach do przejścia. W sieci pojawiło się nagranie
W wieczór 5 lipca 2026 roku (niedzielna aura) w rejonie kluczowego węzła przesiadkowego przy Dworcu Zachodnim w Warszawie doszło do porażającego wypadku drogowego, w którym wielotonowy autobus komunikacji miejskiej stracił kontrolę, rozbił 1 tramwaj oraz co najmniej 7 innych pojazdów, a następnie zjechał po schodach prosto v podziemne przejście dla pieszych.
Oficjalne struktury ratunkowe, w tym Komenda Stołeczna Policji oraz liczne zastępy Państwowej Straży Pożarnej, natychmiast podjęły masowe działania operacyjne na miejscu katastrofy, zabezpieczając rejon skrzyżowania i udzielając pomocy osobom poszkodowanym. Jakie były bezpośrednie przyczyny tak drastycznej utraty panowania nad pojazdem przez kierowcę i jak potężne wyzwanie logistyczne stoi teraz przed służbami odpowiedzialnymi za usunięcie wraku wbitego w betonowy strop infrastruktury miejskiej?
Przebieg dramatycznych wydarzeń przy Rondzie Zesłańców Syberyjskich
Kluczowe zgłoszenie o katastrofie wpłynęło do systemów alarmowych warszawskiej policji dokładnie o godzinie 18:22. Jako 1 o tym bezprecedensowym zdarzeniu poinformowała lokalna redakcja TVN Warszawa, której reporterzy natychmiast udali się na miejsce, by relacjonować przebieg akcji ratunkowej. Kierowany przez kierowcę autobus miejski poruszał się w rejonie skrzyżowania o ogromnym natężeniu ruchu, blisko Ronda Zesłańców Syberyjskich. Z dotychczas zgromadzonych materiałów wynika, że zanim pojazd skierował się w stronę schodów prowadzących do podziemi, doprowadził do kaskadowego zderzenia z wieloma innymi uczestnikami ruchu drogowego.
W 1 fazie niekontrolowanego przejazdu autobus z impetem uderzył w poruszający się po torowisku 1 skład tramwajowy. Siła uderzenia była na tyle duża, że doprowadziła do natychmiastowego zablokowania ruchu szynowego w tym rejonie. Na tym jednak dramat się nie skończył. Rozpędzony pojazd komunikacji miejskiej uderzał kolejno w inne samochody osobowe i dostawcze znajdujące się na jezdni. Łącznie autobus zdążył rozbić co najmniej 7 innych pojazdów mechanicznych, zanim ostatecznie opuścił pas ruchu. Skala zniszczeń na samej jezdni była ogromna – porozrzucane odłamki karoserii, rozbite reflektory i płyny eksploatacyjne wyciekające na asfalt zablokowały całkowicie przejazd w rejonie ulicy Bitwy Warszawskiej 1920 roku. Po przejechaniu przez barierki ochronne i chodnik, autobus skierował się bezpośrednio w stronę wejścia do przejścia podziemnego, zjeżdżając z dużą prędkością po betonowych schodach przeznaczonych dla pieszych.
Szokujące nagranie wideo z momentu katastrofy trafia do sieci
Wydarzenia z 5 lipca 2026 roku zostały niemal natychmiast udokumentowane przez świadków oraz kamery miejskiego systemu monitoringu. W sieci pojawiło się porażające nagranie wideo, które błyskawicznie obiegło platformy społecznościowe, w tym oficjalny profil na portalu X (dawny Twitter) zarządzany przez jednostkę Policja Warszawa. Materiał filmowy pokazuje pełną dynamikę tego przerażającego zdarzenia. Na nagraniu wyraźnie widać, jak potężny pojazd przegubowy, poruszając się całkowicie bez kontroli, taranuje kolejne auta stojące przed skrzyżowaniem, a kierowcy innych samochodów próbują w panice uciekać na sąsiednie pasy ruchu, by uniknąć zmiażdżenia.
Opublikowane nagranie stanowi obecnie 1 z najważniejszych dowodów w prowadzonym śledztwie. Analitycy z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych dokładnie analizują każdą sekundę tego zapisu wideo, aby określić dokładną prędkość autobusu oraz trajektorię jego poruszania się tuż przed uderzeniem w strop. Wideo wyraźnie rejestruje również sam moment wjazdu pojazdu na schody przejścia podziemnego. Na filmie widać, jak tumany kurzu i pyłu budowlanego unoszą się w powietrze, gdy dach autobusu z potężną siłą uderza w żelbetową konstrukcję zadaszenia. Internauci i mieszkańcy Warszawy komentujący to nagranie nie kryją przerażenia, podkreślając, że w rejonie Dworca Zachodniego panuje zazwyczaj ogromny ruch pieszych, a fakt, że pojazd zatrzymał się w tym konkretnym miejscu, graniczy z cudem.
Zakleszczenie w stropie. Konstrukcja budowlana uratowała pieszych przed tragedią
Autobus wjechał w strop przejścia podziemnego z tak potężną siłą, że jego dach dosłownie wbił się w grubą żelbetową konstrukcję osłony wejścia. Paradoksalnie, to dramatyczne zakleszczenie się górnej części nadwozia w elemencie architektonicznym uratowało sytuację przed znacznie gorszym, wręcz katastrofalnym scenariuszem. Siła oporu, jaką stawił betonowy strop, zadziałała jak potężny hamulec bezpieczeństwa. Dzięki temu masywny pojazd gwałtownie zatrzymał się na schodach wejściowych, zamiast wjechać głębiej pod ziemię, wprost do korytarzy, którymi poruszają się podróżni zmierzający na perony Dworca Zachodniego.
Gdyby autobus pokonał opór stropu i wjechał na pełnej prędkości do wnętrza podziemnego tunelu, liczba ofiar śmiertelnych mogłaby być ogromna. Struktura wejścia zadziałała jako naturalna zapora energochłonna. Na miejscu zdarzenia natychmiast pojawili się inżynierowie nadzoru budowlanego, którzy wspólnie ze strażakami oceniają stabilność naruszonego stropu. Betonowa konstrukcja uległa poważnemu spękaniu, a z dachu zwisają uszkodzone elementy instalacji elektrycznej oraz fragmenty zbrojenia. Istnieje realne ryzyko, że podczas próby wyciągania wraku autobusu przez specjalistyczne dźwigi, fragmenty stropu mogą ulec całkowitemu zawaleniu, dlatego cała operacja techniczna musi być prowadzona z zachowaniem nadzwyczajnych środków ostrożności i po uprzednim podparciu uszkodzonych elementów konstrukcji za pomocą specjalnych stempli budowlanych.
Bilans poszkodowanych oraz stan techniczny i prawny kierowcy
Początkowe meldunki napływające ze służb medycznych pracujących na miejscu katastrofy mówiły o 3 osobach, które odniosły obrażenia ciała i wymagały natychmiastowej hospitalizacji. Jednak po przeprowadzeniu dokładnej segregacji medycznej (triage) oraz spłynięciu kolejnych raportów z warszawskich szpitali, sytuacja uległa zmianie. Jak podała policja w oficjalnym komunikacie w ramach najnowszej aktualizacji, ostateczna liczba rannych wzrosła do 4 osób. Poszkodowani to głównie pasażerowie autobusu oraz pasażerowie 1 z rozbitych samochodów osobowych, którzy w momencie uderzenia doznali urazów wielonarządowych, potłuczeń oraz złamań. Wszyscy ranni zostali przetransportowani przez zespoły ratownictwa medycznego do najbliższych stołecznych placówek medycznych.
Funkcjonariusze policji poddali kierowcę autobusu natychmiastowemu badaniu na zawartość substancji zabronionych w organizmie. Oficjalny komunikat wskazuje jasno, że kierowca był całkowicie trzeźwy, a wynik przeprowadzonego na miejscu testera narkotykowego również dał wynik negatywny. Mężczyzna nie znajdował się pod wpływem żadnych środków odurzających i w momencie katastrofy zachowywał pełną świadomość. Obecnie kierowca pozostaje do pełnej dyspozycji prokuratora oraz śledczych, którzy dopiero będą szczegółowo ustalać, jak doomed do tego, że pojazd stracił kontrolę na tyle, by rozbić 8 innych pojazdów i wjechać pod ziemię. Jak podaje Polska Agencja Prasowa (PAP), ze wstępnych ustaleń i oświadczeń technicznych wynika, że bezpośrednią przyczyną tej niekontrolowanej jazdy mogła być nagła i niespodziewana awaria układu kierowniczego, która całkowicie uniemożliwiła kierującemu wykonanie jakiegokolwiek manewru obronnego.
Całkowity paraliż komunikacyjny w rejonie Dworca Zachodniego i 14 linii na objazdach
Wypadek doprowadził do natychmiastowego, gigantycznego paraliżu komunikacyjnego w zachodniej części Warszawy. Decyzją dowódcy akcji ratunkowej, ulica Bitwy Warszawskiej 1920 roku została całkowicie zamknięta dla ruchu kołowego w obu kierunkach na kluczowym odcinku. Cały gigantyczny rejon Dworca Zachodniego oraz Rondo Zesłańców Syberyjskich funkcjonuje w trybie ekstremalnych utrudnień. Służby drogowe apelują do kierowców o całkowite omijanie tej części miasta i wybieranie tras alternatywnych przez Aleje Jerozolimskie lub ulicę Prymasa Tysiąclecia. Blokada ta potrwa co najmniej przez wiele godzin, dopóki ciężki sprzęt ratownictwa technicznego nie zakończy skomplikowanej operacji usuwania wraku.
Katastrofa wymusiła również natychmiastową i bezprecedensową reorganizację transportu publicznego. Jak podaje w oficjalnym raporcie Warszawski Transport Publiczny (WTP), z powodu wypadku w rejonie Ronda Zesłańców Syberyjskich występują ogromne utrudnienia w kursowaniu autobusów miejskich i podmiejskich. Aż 14 popularnych linii autobusowych zostało odciętych od swoich stałych tras. Zmiany dotyczą linii o numerach: 127, 136, 154, 158, 159, 167, 172, 178, 184, 186, 191, 208, 523 oraz 717. Wszystkie wyżej wymienione linie zostały skierowane przez dyspozytorów ruchu na trasy objazdowe, prowadzące najbliższymi przejezdnymi i bezpiecznymi ciągami komunikacyjnymi. Pasażerowie muszą przygotować się na potężne opóźnienia sięgające nawet kilkadziesięciu minut, a tablice systemu informacji pasażerskiej na przystankach na bieżąco wyświetlają komunikaty o awaryjnych zmianach w rozkładach jazdy. Służby techniczne WTP i policja deklarują, że pełna drożność ronda i okolicznych ulic zostanie przywrócona dopiero po zakończeniu szczegółowych oględzin kryminalistycznych i technicznym zabezpieczeniu uszkodzonego stropu przejścia podziemnego.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.