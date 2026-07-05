Autobus wjechał w przejście podziemne. 7 rozbitych aut, 3 osoby ranne, trwa akcja ratunkowa
Autobus zjechał po schodach w przejście podziemne i wbił się dachem w strop przy Dworcu Zachodnim. Zdążył rozbić tramwaj i jeszcze co najmniej 7 innych pojazdów.
Jako pierwsza o zdarzeniu poinformowała redakcja TVN Warszawa. Doszło do niego we niedzielny wieczór, a zgłoszenie na policję wpłynęło o 18:22.
Autobus wjechał w strop przejścia z taką siłą, że dach się w niego wbił – i to prawdopodobnie uratowało sytuację przed gorszym scenariuszem, bo pojazd zatrzymał się na schodach, zamiast wjechać głębiej pod ziemię. Jak podaje PAP, ze wstępnych ustaleń wynika, że przyczyną mogła być awaria układu kierowniczego.
Policja podała, że 3 osoby zostały ranne. Kierowca był trzeźwy, wynik testera narkotykowego również dał wynik negatywny. Mężczyzna pozostaje do dyspozycji śledczych, którzy dopiero będą ustalać, jak doszło do tego, że pojazd stracił kontrolę na tyle, by rozbić osiem innych pojazdów i wjechać pod ziemię.
Ulica Bitwy Warszawskiej 1920 roku jest zamknięta, a cały rejon Dworca Zachodniego i ronda funkcjonuje w trybie utrudnień – to potrwa, dopóki służby nie skończą swojej pracy na miejscu.
Jak podaje WTP z powodu wypadku w rejonie Ronda Zesłańców Syberyjskich występują utrudnienia w kursowaniu linii 127, 136, 154, 158, 159, 167, 172, 178, 184, 186, 191, 208, 523, i 717 w/w linie zostały skierowane na trasy objazdowe najbliższymi przejezdnymi ciągami.
[AKTUALIZACJA] Jak podała policja w komunikacie, ranne zostały 4 osoby.
🚨 Duże utrudnienia w ruchu drogowym w rejonie Ronda Zesłańców Syberyjskich i Dworca Zachodniego.
Autobus komunikacji miejskiej wjechał do przejścia podziemnego. Wcześniej zderzył się z tramwajem oraz kilkoma samochodami.
W związku z wypadkiem na odcinku od ul. Banacha, przez… pic.twitter.com/19KXPl1Axm
— Policja Warszawa (@Policja_KSP) July 5, 2026
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.