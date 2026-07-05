Autobus rozbił 15 pojazdów i utknął w przejściu podziemnym. Kierowca relacjonował, że miał problemy z hamowaniem

5 lipca 2026 21:33 | Autor: Michał Wierzbicki | Aktualności | Brak komentarzy

Skala zniszczeń okazała się większa, niż wynikało z pierwszych doniesień. Jak przekazała policja podczas briefingu na miejscu zdarzenia przy Rondzie Zesłańców Syberyjskich, autobus linii 186 zderzył się najpierw z tramwajem, a potem uszkodził łącznie 14 samochodów osobowych – jeden z nich przemieścił się po uderzeniu na kolejny pojazd. W sumie to 15 rozbitych pojazdów plus sam autobus, który swoją jazdę zakończył na schodach przejścia podziemnego pod rondem.

Autobus komunikacji miejskiej w Warszawie. | Fot. Warszawa w Pigułce.
Autobus komunikacji miejskiej w Warszawie. | Fot. Warszawa w Pigułce.

58-latek mówi o awarii, zaczynającej się już przy Banacha

Pojazdem kierował 58-letni Polak. W rozmowie z policją miał relacjonować, że problemy techniczne zaczęły się przy ulicy Banacha. Konkretnie chodziło  problemy z hamowaniem. Kierowca był trzeźwy, negatywny wynik dał też test na obecność narkotyków.

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Policja na razie nie rozstrzyga, na ile ta relacja się potwierdzi. „Jeżeli doszło tutaj do awarii, kierowca zrobił co mógł, by go zatrzymać” – powiedział funkcjonariusz podczas briefingu, zaznaczając jednocześnie, że nie wiadomo, czy do tunelu wjechał celowo, czy w wyniku utraty kontroli nad pojazdem. Wydział Ruchu Drogowego ma teraz odtworzyć dokładną trasę autobusu i jego prędkość. Powołano biegłego. Kierowca zostanie niezwłocznie przesłuchany na okoliczność całego zdarzenia.

Obrażenia odniosły 4 osoby. Do szpitala przewieziono jedną z nich. Jedna osoba poszkodowana była pasażerem autobusu. Sam kierowca autobusu nie został ranny.

Autobus wciąż stoi na schodach – usunięcie zajmie czas

Pojazd nadal znajduje się w przejściu podziemnym, dokładnie tam, gdzie się zatrzymał. Ze względu na rozmiar autobusu jego usunięcie z miejsca zdarzenia potrwa – służby nie podały jeszcze, kiedy dokładnie przejście i sąsiadująca infrastruktura wrócą do normalnego funkcjonowania.

Śledztwo dopiero się zaczyna

Ustalenie, czy to rzeczywiście awaria techniczna, błąd kierowcy, czy splot obu tych czynników, wymaga czasu – policyjni śledczy dopiero zaczynają odtwarzać przebieg zdarzenia, sprawdzając trasę, prędkość i stan techniczny pojazdu. Pierwsze relacje, w tym słowa samego kierowcy, mogą się jeszcze zmienić w miarę postępu śledztwa.

Rejon Ronda Zesłańców Syberyjskich pozostaje miejscem z utrudnieniami, dopóki autobus nie zostanie usunięty z przejścia podziemnego – warto sprawdzić alternatywną trasę zamiast liczyć na szybki powrót do normalnego ruchu w tej okolicy.

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