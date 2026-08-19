Rozładowywali drewno z busa. 14-latek trafił śmigłowcem do warszawskiego szpitala

19 sierpnia 2026 18:00 | Autor: Michał Wierzbicki | Mazowsze, Warszawa | Brak komentarzy

Podczas rozładunku drewna na prywatnej posesji w Jasieńcu doszło do groźnego wypadku. Jeden z elementów ładunku uderzył 14-letniego chłopca. Poszkodowanego przetransportowano śmigłowcem do szpitala w Warszawie.

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Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w akcji.
Fot. Shutterstock

Na miejscu wylądował śmigłowiec LPR

Zgłoszenie o wypadku wpłynęło do służb około godziny 14:30. Jak wynika ze wstępnych ustaleń Komendy Powiatowej Policji w Kozienicach, 3 osoby rozładowywały drewno z busa. Byli to 14-latek, 16-latek oraz 41-letni mężczyzna. W pewnym momencie fragment drewna odbił się i uderzył najmłodszego z uczestników prac.

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Na posesję skierowano 2 zastępy straży pożarnej, zespół ratownictwa medycznego oraz policję. Wezwano także śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Ratownicy udzielili chłopcu pomocy na miejscu, a następnie przygotowali go do transportu lotniczego. Śmigłowiec zabrał 14-latka do specjalistycznego szpitala w Warszawie.

Policjanci przeprowadzili oględziny i zebrali informacje od osób przebywających na posesji. Trwa ustalanie dokładnego przebiegu oraz przyczyn zdarzenia.

Rozładunek drewna może być niebezpieczny

Sierpień i wrzesień to okres, w którym wiele gospodarstw przygotowuje opał przed sezonem grzewczym. Drewno trafia na posesje samochodami dostawczymi, przyczepami oraz busami. Jego rozładunek często odbywa się ręcznie.

Ułożone w pojeździe kawałki drewna opierają się o siebie i mogą pozostawać pod naciskiem. Wyciągnięcie jednego z nich może wprawić w ruch pozostałą część ładunku. Wtedy drewno może się osunąć, stoczyć albo odbić w trudnym do przewidzenia kierunku.

Szczególnie niebezpieczne jest stanie bezpośrednio za otwartą przestrzenią ładunkową. Ryzyko rośnie także wtedy, gdy ktoś wyciąga drewno z dolnej części stosu. Nawet pojedynczy fragment może mieć dużą masę i spowodować poważne obrażenia.

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