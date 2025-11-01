Rząd przyzna dodatek mieszkaniowy. Ci dostaną nawet 1800 zł miesięcznie
Rząd szykuje nowe wsparcie finansowe dla służb mundurowych. Funkcjonariusze Policji, Straży Pożarnej, Straży Granicznej oraz służb specjalnych mają otrzymywać nawet 1800 zł miesięcznie dodatku mieszkaniowego, zwolnionego z podatku. Program ma ruszyć z mocą wsteczną od 1 lipca 2025 roku i ma zatrzymać w służbie doświadczonych mundurowych, którzy w ostatnich latach masowo odchodzili ze swoich formacji.
Rząd szykuje istotne wsparcie finansowe dla funkcjonariuszy służb mundurowych. Projekt ustawy przewiduje nowy dodatek mieszkaniowy, którego wysokość ma sięgać nawet 1800 zł miesięcznie, w zależności od formacji i lokalizacji. Co ważne, świadczenie będzie zwolnione z podatku dochodowego, co oznacza, że cała kwota trafi bezpośrednio do kieszeni uprawnionych.
Nowe przepisy obejmą szerokie grono służb – od policjantów i strażaków, przez strażników granicznych, po funkcjonariuszy ABW, Agencji Wywiadu, SKW, SWW czy SOP. Celem programu jest zwiększenie atrakcyjności służby i zatrzymanie doświadczonych mundurowych, zwłaszcza w policji, gdzie w ostatnich latach zauważalny był odpływ kadr.
Projekt zakłada cztery formy wsparcia do wyboru:
– świadczenie pieniężne (dodatek mieszkaniowy),
– przydział lokalu mieszkalnego,
– przydział kwatery tymczasowej,
– miejsce w internacie lub kwaterze internatowej.
Choć rząd przyjął ustawę w sierpniu, przepisy nie weszły jeszcze w życie. Planowany termin rozpoczęcia wypłat to 1 lipca 2025 roku, przy czym ustawa ma obowiązywać z mocą wsteczną – co oznacza, że po jej przyjęciu mundurowi otrzymają wyrównanie od lipca.
Dodatek mieszkaniowy ma być jednym z kluczowych elementów strategii modernizacji służb mundurowych – obok planowanych podwyżek i inwestycji w infrastrukturę. Według rządu program ma nie tylko poprawić warunki życia funkcjonariuszy, ale też wzmocnić bezpieczeństwo państwa, ograniczając rotację w formacjach.
