Rząd szykuje rewolucję w emeryturach. ZUS ma liczyć świadczenia według nowych zasad
Rząd pracuje nad zmianami, które mogą objąć tysiące wcześniejszych emerytów. Nowy projekt zakłada odejście od pełnego przeliczenia świadczeń i wprowadzenie zupełnie nowego mechanizmu podwyżek. To oznacza, że część seniorów może otrzymać wyższe emerytury, ale niekoniecznie w takiej wysokości, jakiej się spodziewali.
Koniec z pełnym przeliczeniem emerytur?
Projekt jest odpowiedzią na wyrok Trybunału Konstytucyjnego dotyczący art. 25 ust. 1b ustawy emerytalnej. Przepis ten powodował, że przy wyliczaniu emerytury powszechnej ZUS pomniejszał jej podstawę o wcześniej pobrane świadczenia.
W praktyce oznaczało to, że osoby, które wcześniej korzystały z wcześniejszej emerytury, często otrzymywały niższe świadczenie po osiągnięciu wieku emerytalnego.
ZUS wyliczy świadczenia inaczej
Jak wynika z projektu, ZUS najpierw obliczy, ile wynosiłaby emerytura bez zastosowania zakwestionowanego przepisu. Następnie porówna tę kwotę z obecnie wypłacanym świadczeniem.
Na tym jednak proces się nie zakończy.
Różnica nie zostanie automatycznie doliczona do emerytury. Zamiast tego zastosowany ma zostać specjalny współczynnik korygujący, którego wysokość będzie zależała m.in. od okresu pobierania wcześniejszej emerytury.
Oznacza to, że wielu seniorów może otrzymać podwyżkę niższą niż wynikałoby z pełnego przeliczenia świadczenia.
Nie będzie wyrównania za wcześniejsze lata
Projekt przewiduje również, że podwyższone świadczenia miałyby obowiązywać dopiero po wejściu nowych przepisów w życie. Nie zakłada natomiast wypłaty wyrównań za lata, w których emeryci pobierali – ich zdaniem – zaniżone świadczenia.
To jeden z najbardziej krytykowanych elementów proponowanych zmian.
Mniej spraw w sądach?
Kontrowersje budzi także zapis, który ma ograniczyć możliwość rozpoczynania nowych postępowań dotyczących przeliczenia emerytur na dotychczasowych zasadach.
Eksperci zwracają uwagę, że obecnie część emerytów wygrywa podobne sprawy przed sądami i uzyskuje korzystniejsze rozstrzygnięcia niż przewiduje projekt ustawy.
To jeszcze nie obowiązuje
Na razie nowe przepisy znajdują się na etapie prac legislacyjnych. Ostateczny kształt ustawy może jeszcze ulec zmianie.
Jeżeli projekt zostanie przyjęty, tysiące wcześniejszych emerytów otrzyma wyższe świadczenia, jednak sposób ich wyliczania będzie opierał się na nowych zasadach, a nie na pełnym ponownym przeliczeniu emerytury.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.