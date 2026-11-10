Są nowe informacje o stanie zdrowia krakowskich policjantów. Przekazał je prezydent Krakowa
Chociaż do zamachu w Krakowie doszło 7 listopada, cała Polska interesuje się sprawą zdrowia policjantów, którzy jako pierwsi ruszyli do akcji. Z najnowszych informacji prezydenta Krakowa wynika, że stan obu funkcjonariuszy znacznie się poprawił.
„W sobotę bardzo się bałem”
Stan 2 policjantów rannych podczas sobotniego zamachu na Rynku Głównym w Krakowie wyraźnie się poprawił. Jak powiedział prezydent Krakowa Łukasz Gibała w programie „Tłit” Wirtualnej Polski, najgorsze już minęło, a funkcjonariusze są na najlepszej drodze do odzyskania pełni sił. Miasto zapowiada dla nich honorowe obywatelstwo i wsparcie.
St. post. Jakub Kulik i st. post. Artur Morański jako pierwsi ruszyli do interwencji i zostali postrzeleni w wymianie ognia z zamachowcem. Obaj trafili do szpitali w ciężkim stanie, a w niedzielę zostali wybudzeni ze śpiączki.
W sobotę bardzo się bałem. Stan obu był ciężki i to było bardzo poważne zagrożenie dla zdrowia i dla życia – przyznał we wtorek Łukasz Gibała. Jak dodał, ich stan znacznie się poprawił. Myślę, że już są na najlepszej ścieżce do tego, żeby wrócić do pełni sił – powiedział prezydent Krakowa. Podkreślił, że przy policjantach są ich rodziny i że jest optymistą.
Obaj funkcjonariusze nadal przebywają w szpitalu. Na razie informacje o ich stanie przekazał jedynie prezydent miasta. Policja ani szpitale nie wydały w tej sprawie osobnego komunikatu.
Honorowe obywatelstwo Krakowa w trybie pilnym
Gibała już w niedzielę 8 listopada podpisał wniosek do przewodniczącego Rady Miasta Krakowa Jakuba Koska o nadanie obu policjantom tytułu Honorowego Obywatela Królewskiego Stołecznego Miasta Krakowa. Poprosił, by radni zajęli się sprawą w trybie pilnym, ze względu na bezprecedensowy charakter wydarzeń. Jest to sytuacja o wyjątkowej skali, jakiej dotychczas nie odnotowano w historii Krakowa – napisał prezydent. Termin sesji, na której radni zagłosują, nie jest jeszcze znany.
Wcześniej szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego potwierdził, że obu policjantów zamierza odznaczyć prezydent Karol Nawrocki.
Nagrody dla służb i zbiórka, która może sięgnąć milionów
Miasto chce też docenić innych, którzy pomagali podczas ataku. Według Wirtualnej Polski strażnicy miejscy i świadkowie, którzy udzielali pomocy, mają otrzymać odznakę Honoris Gratia. Miasto planuje także nagrody finansowe, przede wszystkim dla strażaków i strażników miejskich, którzy byli na miejscu.
Kraków uruchomił konto, na które można wpłacać pieniądze dla poszkodowanych. Fundacje i stowarzyszenia zadeklarowały już setki tysięcy złotych. Myślę, że ta zbiórka u nas w Krakowie zakończy się kwotami milionowymi – powiedział Gibała.
Tragiczny bilans zamachu
W sobotę 7 listopada 24-letni mężczyzna z Ostrowca Świętokrzyskiego otworzył ogień do przypadkowych osób na Rynku Głównym. Zginęło 6 osób, a kilkanaście zostało rannych. Według śledczych wcześniej zastrzelił też rodziców i siostrę.
Sprawca został postrzelony przez policjantów i zmarł w poniedziałek nad ranem w szpitalu. W Krakowie żałoba potrwa do 11 listopada.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.