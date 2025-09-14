Samolot wypadł z pasa na lotnisku! Ewakuacja pasażerów i wstrzymane loty
Dramatyczne sceny rozegrały się dziś na lotnisku Kraków-Balice. Samolot linii Enter Air, przylatujący z Antalyi, wypadł z pasa startowego i zatrzymał się dopiero na pasie zieleni. Na pokładzie znajdowało się kilkudziesięciu pasażerów. Wszystkie operacje lotnicze zostały natychmiast wstrzymane.
Samolot wypadł z pasa – trwa akcja służb
Do incydentu doszło kilka minut po wylądowaniu maszyny. Jak poinformował Kraków Airport, służby lotniskowe zareagowały błyskawicznie, uruchamiając procedurę ewakuacyjną. Na miejscu pracują jednostki ratownicze i techniczne.
‼️Informacja dla pasażerów ✈️ @KrakowAirport
Operacje lotnicze wstrzymane🚫 https://t.co/4txwVBGmon
— ULC (@ULC_GOV_PL) September 14, 2025
„Trwa ewakuacja pasażerów, wszystkie służby lotniskowe natychmiast podjęły działania” – czytamy w komunikacie lotniska.
Operacje lotnicze wstrzymane
Urzęd Lotnictwa Cywilnego poinformował, że wszystkie operacje lotnicze zostały zawieszone do odwołania, a pasażerowie oczekujący na przyloty i odloty muszą liczyć się z dużymi opóźnieniami. Na lotnisku panuje ogromne poruszenie.
Nie wiadomo jeszcze, co było przyczyną zdarzenia. Na miejscu pracują eksperci, którzy ustalają dokładny przebieg i okoliczności incydentu. Wiadomo jedynie, że warunki pogodowe były dobre, co wyklucza mgłę czy silny wiatr jako bezpośrednią przyczynę.
Co to oznacza dla podróżnych?
Jeśli planujesz dzisiaj wylot lub przylot do Krakowa, sprawdź status swojego lotu bezpośrednio u przewoźnika lub na stronie lotniska. Możliwe są liczne przekierowania do innych portów lotniczych, w tym Katowic i Rzeszowa.
Wszystkim pasażerom radzi się zachować spokój i śledzić oficjalne komunikaty.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.