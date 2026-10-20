Seniorzy mogą zaoszczędzić prawie 500 zł w 2027. Wystarczy spełnić jeden warunek
Od 1 stycznia 2027 roku wzrosną opłaty za abonament RTV. Posiadacze telewizorów zapłacą nawet 414 zł rocznie, czyli o 48 zł więcej niż w 2026 roku. Nie wszyscy będą jednak musieli ponosić ten wydatek. Przepisy przewidują całkowite zwolnienie z abonamentu dla określonych grup seniorów. Część z nich musi jedynie przedstawić odpowiedni dokument i złożyć oświadczenie w placówce Poczty Polskiej.
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji ustaliła już stawki abonamentu RTV na 2027 rok. Nowe kwoty zostały określone w rozporządzeniu z 13 maja 2026 roku i będą stosowane od początku przyszłego roku.
Podwyżka obejmie zarówno posiadaczy odbiorników radiowych, jak i telewizyjnych. Dla wielu gospodarstw domowych oznacza to dodatkowy wydatek, ale część osób może całkowicie uniknąć opłat.
Zwolnienie z abonamentu RTV przysługuje nie tylko osobom po 75. roku życia. Mogą z niego skorzystać również młodsi emeryci, pod warunkiem spełnienia określonych kryteriów.
Abonament RTV 2027. Nowe stawki już ustalone
Od 1 stycznia 2027 roku miesięczna opłata za używanie odbiornika radiowego wyniesie 10,80 zł. Obecnie jest to 9,50 zł.
Większa podwyżka obejmie posiadaczy telewizorów oraz zestawów radiowo-telewizyjnych. Zamiast 30,50 zł miesięcznie trzeba będzie zapłacić 34,50 zł.
Oznacza to wzrost o 4 zł miesięcznie.
W skali całego roku różnica wyniesie 48 zł, jeżeli abonament będzie regulowany co miesiąc, bez korzystania ze zniżek.
|Rodzaj abonamentu
|2026 rok
|2027 rok
|Radio – miesięcznie
|9,50 zł
|10,80 zł
|Telewizor lub radio i telewizor – miesięcznie
|30,50 zł
|34,50 zł
|Radio – 12 miesięcy bez zniżki
|114 zł
|129,60 zł
|Telewizor – 12 miesięcy bez zniżki
|366 zł
|414 zł
Nowe kwoty wynikają z rozporządzenia KRRiT. Nie są jedynie propozycją ani prognozą.
Nawet 414 zł oszczędności. Którzy seniorzy nie muszą płacić?
Największe znaczenie mają dwa rodzaje zwolnień przewidzianych w ustawie o opłatach abonamentowych.
Pierwsze dotyczy osób, które ukończyły 75 lat.
Seniorzy po 75. roku życia są zwolnieni z abonamentu RTV niezależnie od wysokości emerytury, renty czy innych dochodów.
Co istotne, w przypadku zarejestrowanych odbiorników zwolnienie następuje z mocy prawa. Nie trzeba składać dodatkowego oświadczenia ani przedstawiać dokumentów potwierdzających wiek.
Zwolnienie obowiązuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym abonent ukończył 75 lat.
Przykładowo osoba, która obchodzi 75. urodziny w marcu 2027 roku, zostanie objęta zwolnieniem od 1 kwietnia.
Drugą grupę stanowią emeryci, którzy ukończyli 60 lat i otrzymują świadczenie nieprzekraczające ustawowego limitu.
W ich przypadku zwolnienie nie jest automatyczne. Konieczne jest dopełnienie formalności.
Masz ukończone 60 lat? Sprawdź wysokość swojej emerytury
Zwolnienie z abonamentu RTV może przysługiwać również osobom, które ukończyły 60 lat i mają ustalone prawo do emerytury.
Obowiązuje jednak warunek dotyczący wysokości świadczenia.
Miesięczna emerytura nie może przekraczać 50 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim roku.
W przypadku zwolnienia na 2027 rok podstawą będzie przeciętne wynagrodzenie za 2026 rok, ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
Na 20 października 2026 roku ostateczna kwota tego wskaźnika nie jest jeszcze znana, dlatego nie można podać pewnego limitu emerytury na cały 2027 rok.
Dla porównania w 2026 roku próg wynosi 4451,78 zł miesięcznie. Wynika on z połowy przeciętnego wynagrodzenia za 2025 rok, które wyniosło 8903,56 zł.
Nie oznacza to jednak, że identyczny limit będzie obowiązywał w 2027 roku.
Ważne jest również to, że samo ukończenie 60 lat nie wystarcza. Trzeba mieć ustalone prawo do emerytury i spełniać kryterium jej wysokości.
Jeden dokument może potwierdzić prawo do zwolnienia
Emeryci spełniający wymagania powinni zgłosić się do placówki Poczty Polskiej, która obsługuje sprawy związane z abonamentem RTV.
Potrzebny będzie dokument potwierdzający wysokość otrzymywanego świadczenia.
Może to być między innymi decyzja ZUS lub KRUS dotycząca wysokości emerytury, w tym decyzja o jej przyznaniu albo waloryzacji. Poczta Polska dopuszcza także odpowiednie dokumenty wystawiane przez inne organy emerytalno-rentowe.
Należy również okazać dokument tożsamości i złożyć wymagane oświadczenie o spełnianiu warunków zwolnienia.
Nie wystarczy więc samo posiadanie decyzji emerytalnej w domu. Dokument trzeba przedstawić w placówce pocztowej i dopełnić formalności.
Dopiero wtedy, zgodnie z ustawą, można skorzystać ze zwolnienia.
Od kiedy nie trzeba płacić abonamentu RTV?
To szczególnie istotna informacja dla osób, które dopiero uzyskają prawo do zwolnienia.
W większości przypadków zwolnienie zaczyna obowiązywać od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przedstawiono dokumenty i złożono oświadczenie.
Przykładowo emeryt, który spełnia wymagania i dopełni formalności 15 stycznia 2027 roku, będzie korzystał ze zwolnienia od 1 lutego.
Nie oznacza to automatycznego umorzenia wcześniejszych zaległości.
Dlatego osoby, które już spełniają warunki, nie powinny niepotrzebnie odkładać wizyty w placówce pocztowej.
Warto również zachować potwierdzenie złożenia oświadczenia.
Nie tylko seniorzy. Kto jeszcze może być zwolniony z abonamentu?
Ustawa przewiduje znacznie szerszy katalog osób uprawnionych do zwolnienia.
Obejmuje on między innymi osoby posiadające określone orzeczenia o niepełnosprawności lub niezdolności do pracy.
Zwolnienie może przysługiwać również osobom niewidomym i niesłyszącym, jeżeli spełniają wymagania wskazane w przepisach.
Do grup uprawnionych należą także osoby pobierające wybrane świadczenia, w tym rentę socjalną, świadczenie pielęgnacyjne czy określone świadczenia z pomocy społecznej.
Ustawowe zwolnienie przewidziano również dla osób posiadających status bezrobotnego.
W takim przypadku nie wystarczy jednak samo pozostawanie bez pracy. Konieczne jest posiadanie odpowiedniego statusu i udokumentowanie go zgodnie z wymaganiami.
W zdecydowanej większości przypadków uprawnienie do zwolnienia trzeba potwierdzić w placówce Poczty Polskiej.
Wyjątek stanowią między innymi osoby, które ukończyły 75 lat i posiadają zarejestrowany odbiornik.
Abonament RTV 2027. Można zapłacić mniej dzięki zniżkom
Osoby, którym nie przysługuje zwolnienie, nadal będą mogły ograniczyć wysokość opłat dzięki wcześniejszej wpłacie.
KRRiT utrzymała system rabatów za opłacanie abonamentu z góry.
Największa zniżka wyniesie 10 proc. i będzie przysługiwać przy jednorazowym opłaceniu całego roku.
W takim przypadku roczny abonament za telewizor wyniesie 372,60 zł zamiast 414 zł.
Posiadacze wyłącznie odbiornika radiowego zapłacą 116,70 zł zamiast 129,60 zł.
|Okres opłacony z góry
|Radio
|Telewizor lub radio i telewizor
|1 miesiąc
|10,80 zł
|34,50 zł
|2 miesiące
|21,00 zł
|67,00 zł
|3 miesiące
|31,10 zł
|99,40 zł
|6 miesięcy
|61,60 zł
|196,70 zł
|12 miesięcy
|116,70 zł
|372,60 zł
Warto zatem rozróżnić dwie kwoty.
414 zł to roczny koszt abonamentu telewizyjnego przy 12 miesięcznych wpłatach bez zniżki. Osoba korzystająca z całkowitego zwolnienia może uniknąć właśnie takiego wydatku.
Natomiast dla osoby, która normalnie zapłaciłaby z góry za cały rok, rzeczywista oszczędność wynikająca ze zwolnienia wynosiłaby 372,60 zł.
Warszawa i Mazowsze. Gdzie seniorzy mogą załatwić formalności?
Zwolnienie z abonamentu RTV obowiązuje na jednakowych zasadach w całej Polsce.
Dotyczy to również seniorów mieszkających w Warszawie oraz pozostałych miejscowościach województwa mazowieckiego.
Osoby uprawnione mogą dopełnić formalności w placówce Poczty Polskiej obsługującej sprawy abonamentowe.
Nie trzeba udawać się do urzędu dzielnicy, ZUS ani urzędu miasta w celu złożenia samego oświadczenia o zwolnieniu.
Warto wcześniej przygotować dokument potwierdzający wysokość emerytury oraz dowód osobisty.
Seniorzy, którzy ukończyli 75 lat i mają zarejestrowany odbiornik, nie muszą podejmować dodatkowych działań tylko z powodu zmiany stawek w 2027 roku.
Czy abonament RTV zostanie zlikwidowany w 2027 roku?
Od kilku lat pojawiają się zapowiedzi likwidacji abonamentu RTV i zastąpienia go innym systemem finansowania mediów publicznych.
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przygotowało projekt reformy ustawy medialnej, który przewiduje zmianę sposobu finansowania publicznego radia i telewizji.
W przedstawionych założeniach pojawiła się koncepcja finansowania mediów publicznych bezpośrednio z budżetu państwa.
Nie oznacza to jednak, że abonament został już zniesiony.
Na 20 października 2026 roku nie ma uchwalonych przepisów, które przesądzałyby o likwidacji abonamentu RTV od 1 stycznia 2027 roku.
Jednocześnie obowiązuje rozporządzenie KRRiT określające stawki na przyszły rok.
Dopóki nie wejdą w życie przepisy zmieniające obecny system, osoby zobowiązane do opłacania abonamentu muszą przestrzegać obowiązujących zasad.
Co to oznacza dla seniorów w 2027 roku?
Podwyżka abonamentu RTV sprawi, że część gospodarstw domowych będzie musiała przeznaczyć więcej pieniędzy na obowiązkowe opłaty.
Jednocześnie osoby korzystające z ustawowego zwolnienia nie odczują tej podwyżki.
Najważniejsze są trzy sytuacje:
- Senior po 75. roku życia – korzysta ze zwolnienia z mocy prawa, bez dodatkowego oświadczenia, w przypadku zarejestrowanego odbiornika.
- Emeryt po 60. roku życia z odpowiednio niską emeryturą – może uzyskać zwolnienie po przedstawieniu dokumentów i złożeniu oświadczenia.
- Osoba bez prawa do zwolnienia – musi opłacać abonament, ale może skorzystać ze zniżki za wcześniejszą wpłatę.
W 2027 roku stawka za telewizor wyniesie 34,50 zł miesięcznie. To właśnie dlatego całkowite zwolnienie może oznaczać nawet 414 zł oszczędności w ciągu roku.
Warto sprawdzić swoje uprawnienia jeszcze przed rozpoczęciem 2027 roku, szczególnie jeśli senior ukończył już 60 lat i pobiera emeryturę mieszczącą się w ustawowym limicie.
Magister inżynier Technologii Żywienia i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.