Seniorzy nie muszą już płacić. W kieszeni zostanie nawet kilkaset złotych miesięcznie
Większość seniorów wie, że po 60. roku życia można jeździć taniej pociągiem, jeździć bezpłatnie komunikacją miejską, nie płacić abonamentu RTV, dostać leki za darmo, a co miesiąc oszczędzać na zakupach w największych sieciach handlowych. Do tego trzeba znać kilka dat, kilka numerów ustaw i wiedzieć, po który dokument pójść. Łączne oszczędności z dostępnych ulg mogą sięgać kilkuset złotych miesięcznie – lub nawet więcej, jeśli senior wychował co najmniej 3 dzieci.
Od 60 lat: tańszy pociąg, tańsze zakupy, pierwsza zniżka na paszport
Ukończenie 60. roku życia otwiera dostęp do Biletu Seniora w PKP Intercity – 30-procentowej zniżki na jednorazowe przejazdy wszystkimi pociągami w 1. i 2. klasie, w tym Pendolino. Wystarczy dowód osobisty – żadnych wniosków, żadnych zaświadczeń. Bilet kupuje się w kasie, biletomacie, aplikacji lub na stronie przewoźnika.
Tu jednak pojawia się ważna pułapka, o której regularnie ostrzegają media. Emeryci i renciści mają dostęp do wyższej ulgi – 37 proc. – ale tylko na 2 przejazdy w roku i wyłącznie w 2. klasie pociągów osobowych, pospiesznych i ekspresowych. Do skorzystania z niej nie wystarczy legitymacja emeryta-rencisty – konieczne jest dodatkowe zaświadczenie wydawane przez terenowe jednostki Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Przy zakupie biletu online system podpowiada obie opcje, ale domyślnie wyświetla wyżej Bilet Seniora (30 proc.). Kto sięgnie głębiej i wybierze ulgę 37 proc., a nie ma przy sobie zaświadczenia podczas kontroli, może dostać mandat do 600 zł.
Ulgi kolejowe różnią się też w zależności od przewoźnika. Koleje Mazowieckie oferują 35 proc. zniżki na bilety jednorazowe i strefowe. Warszawska Kolej Dojazdowa – 50 proc. na bilety jednorazowe, tygodniowe, miesięczne i kwartalne. W POLREGIO i Kolejach Dolnośląskich zniżka na bilety jednorazowe wynosi 25 proc., na miesięczne – 10 proc. Koleje Małopolskie stosują taryfę uzależnioną od przejechanych kilometrów.
Warto też od razu wyrobić sobie Ogólnopolską Kartę Seniora (OKS), dostępną dla osób po 60. roku życia. Karta działa w sieci lokalnych partnerów – piekarniach, aptekach, punktach medycznych i usługowych – i uzupełnia Kartę Dużej Rodziny (o której niżej) o zniżki w mniejszych, lokalnych miejscach. Wyrobienie jest bezpłatne.
Od 60 lat z Kartą Dużej Rodziny: sklepy, paliwo, kultura
Tu zaczyna się temat, o którym wielu seniorów w ogóle nie wie. Karta Dużej Rodziny przysługuje dożywotnio każdemu rodzicowi, który kiedykolwiek miał na utrzymaniu co najmniej troje dzieci – bez względu na to, ile mają dziś lat i czy mieszkają z rodzicem. Dzieci mogą mieć po 40 lat i po prostu żyć własnym życiem – rodzicowi KDR i tak przysługuje. Warunek: rodzic nigdy nie został pozbawiony władzy rodzicielskiej ani nie ograniczono mu jej przez umieszczenie dzieci w pieczy zastępczej (jeśli dotyczy wszystkich trojga). Wyrobienie karty jest bezpłatne, wniosek składa się przez portal Emp@tia lub w urzędzie gminy.
Co daje KDR w praktyce? Stałe zniżki w Lidlu, Auchan, Carrefour, Kaufland, Selgros – zazwyczaj od 5 do 10 proc. na wybrane produkty lub całe zakupy. Tańsze paliwo na stacjach Orlen i Circle K. Darmowy wstęp do wszystkich parków narodowych w Polsce. Zniżki w kinach, teatrach i muzeach. Niższe koszty pobytów sanatoryjnych – zarówno nocleg, wyżywienie, jak i zabiegi. Zniżki na usługi medyczne i rehabilitacyjne u partnerów programu. Pełna, aktualna lista partnerów dostępna jest na stronie empatia.mpips.gov.pl.
W 2026 roku, na mocy ustawy z dnia 20 marca 2025 r. o rynku pracy i służbach zatrudnienia (Dz.U. 2025 poz. 620), posiadacze KDR zyskali też dodatkowy przywilej na rynku pracy: jeśli stracą zatrudnienie, zasiłek dla bezrobotnych przysługuje im przez 365 dni zamiast standardowych 180 dni. Dla seniorów, którzy jeszcze pracują lub myślą o zmianie pracy, to ważna siatka bezpieczeństwa.
Uwaga na jeden sporny obszar: niektóre gminy odmawiają seniorom z KDR zniżki na wywóz śmieci, argumentując, że dzieci już nie mieszkają z rodzicami. Rzecznik Praw Obywatelskich wskazuje, że taka interpretacja może być sprzeczna z ustawą o KDR, która nie uzależnia prawa do karty od aktualnego miejsca zamieszkania dzieci. Jeśli gmina odmawia zniżki, warto powołać się na ustawę z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1512) i ewentualnie złożyć odwołanie lub skargę do RPO.
Od 65 lat: leki za darmo i więcej ulg na kolei
Ukończenie 65 lat daje dostęp do programu „Bezpłatne leki 65+”. Lekarz pierwszego kontaktu może wypisać receptę na leki z listy refundowanej bezpłatnie – nie trzeba składać żadnego wniosku ani wyrabiać specjalnej karty. Wystarczy poinformować lekarza podczas wizyty, że jest się w tym przedziale wiekowym i poprosić o wypisanie recepty z listy 65+. Lista leków jest regularnie aktualizowana i obejmuje preparaty często przepisywane w leczeniu chorób układu krążenia, cukrzycy, nadciśnienia i chorób reumatycznych.
W tym samym wieku można w Warszawie kupić roczny Bilet Seniora SKM – za jednorazowe 50 zł – uprawniający do korzystania ze wszystkich linii dziennych i nocnych organizowanych przez ZTM Warszawa w strefach 1 i 2 przez cały rok. Koleje Śląskie oferują dla tej grupy wiekowej 30-procentową zniżkę na bilety jednorazowe poza godzinami szczytu.
Osoby po 65. roku życia, które wciąż pracują zawodowo, mogą skorzystać z tzw. ulgi dla pracujących seniorów – zwolnienia z podatku dochodowego PIT w przypadku, gdy przychód nie przekracza 85 528 zł rocznie. Kobiety mogą korzystać z tej ulgi od ukończenia 60 lat (czyli od osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego), mężczyźni od 65. roku życia – pod warunkiem, że w momencie uzyskania przychodu nie pobierają jeszcze emerytury.
Od 70 lat: darmowa komunikacja miejska i koniec z abonamentem RTV
Ukończenie 70 lat to kolejny próg, który coś zmienia. W zdecydowanej większości polskich miast osoby po 70. roku życia jeżdżą komunikacją miejską całkowicie bezpłatnie – autobusami, tramwajami, metrem. Wystarczy dowód osobisty lub legitymacja emeryta potwierdzające wiek. W Warszawie, Poznaniu, Krakowie, Wrocławiu i większości dużych miast uprawnienie wynika bezpośrednio z uchwał samorządowych. Przed wybraniem się do mniejszej miejscowości warto sprawdzić regulamin konkretnego przewoźnika.
Kolej też oferuje więcej. W PKP Szybka Kolej Miejska w Warszawie osoby po 70. roku życia jeżdżą bezpłatnie na wszystkich liniach.
Równocześnie, po ukończeniu 70 lat, abonament RTV przestaje obowiązywać całkowicie i automatycznie. Poczta Polska, odpowiedzialna za pobór opłat, sama weryfikuje wiek na podstawie rejestru PESEL – nie trzeba składać żadnych wniosków ani dokumentów. To jedna z nielicznych ulg, która działa bez jakiejkolwiek aktywności ze strony uprawnionego.
Od 75 lat: abonament RTV i paszport
Osoby, które nie osiągają progu dochodowego dla wcześniejszego zwolnienia z abonamentu, mogą korzystać ze zwolnienia po ukończeniu 75 lat – zasada automatycznej weryfikacji przez PESEL działa tak samo jak po 70. roku życia.
Osoby po 70. roku życia płacą za paszport 70 zł zamiast standardowych 140 zł. W uzasadnionych przypadkach mogą być całkowicie zwolnione z opłaty.
Abonament RTV przed 70. rokiem życia – dla kogo jeszcze
Nie wszyscy muszą czekać na 70 lat. Zwolnienie z abonamentu przysługuje wcześniej osobom, których miesięczna emerytura nie przekracza 4 090,86 zł brutto – to 50 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej brutto w 2024 roku (kwota może być zmieniana co rok, zgodnie z danymi GUS). W tym przypadku zwolnienie nie jest automatyczne – konieczne jest złożenie w urzędzie Poczty Polskiej odpowiedniego oświadczenia wraz z dokumentem potwierdzającym uprawnienie.
KDR czy OKS – czym się różnią i czy można mieć obie
Ogólnopolska Karta Seniora i Karta Dużej Rodziny to dwa różne programy, które mogą się uzupełniać. OKS przysługuje każdej osobie po 60. roku życia, bez żadnych warunków dotyczących dzieci czy dochodów. Działa przede wszystkim w sieci lokalnych partnerów – mniejszych sklepów, aptek, zakładów usługowych. KDR wymaga wychowania trojga dzieci, ale daje szerszy dostęp do dużych sieci handlowych i instytucji publicznych, a od 2026 r. – także do preferencyjnego zasiłku dla bezrobotnych. Obie karty można mieć jednocześnie i korzystać z nich równolegle w zależności od miejsca i rodzaju zakupu.
Czego jeszcze brakuje – petycja o Kartę Małej Rodziny
Istniejący system ulg ma jedną istotną lukę: seniorzy, którzy nie wychowali co najmniej trojga dzieci i prowadzą jednoosobowe gospodarstwa domowe, nie mają dostępu do KDR. Zgodnie z petycją obywatelską złożoną do Sejmu 5 stycznia 2026 r., ta grupa – jako szczególnie narażona na rosnące koszty życia i wykluczenie społeczne – powinna mieć dostęp do odrębnego programu wsparcia nazwanego „Kartą Małej Rodziny”. Petycja 20 stycznia 2026 r. trafiła do sejmowej Komisji do Spraw Petycji. Na razie nie wyznaczono terminu posiedzenia w tej sprawie.
Co sprawdzić i gdzie złożyć wniosek – praktyczny checklist
- Bilet Seniora PKP (60+) – nie wymaga wniosku, wystarczy dowód osobisty przy kasie lub w aplikacji PKP Intercity.
- Ulga 37 proc. dla emeryta-rencisty (2 przejazdy rocznie) – wymagane zaświadczenie z Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów (terenowa jednostka w miejscu zamieszkania). Bez tego dokumentu ulga nie obowiązuje, nawet jeśli ktoś ma legitymację emeryta.
- Karta Dużej Rodziny (60+, minimum trojka dzieci) – wniosek przez portal empatia.mpips.gov.pl lub w urzędzie gminy. Wyrobienie bezpłatne. Karta przyznawana dożywotnio.
- Ogólnopolska Karta Seniora (60+) – dostępna przez portal empatia.mpips.gov.pl lub lokalne ośrodki pomocy senioralnej.
- Bezpłatne leki 65+ – nie wymaga wniosku. Przy wizycie u lekarza pierwszego kontaktu wystarczy poprosić o receptę z listy bezpłatnych leków dla osób 65+.
- Zwolnienie z abonamentu RTV (do 70. roku życia, przy niskiej emeryturze) – oświadczenie złożone na poczcie wraz z dokumentem potwierdzającym wysokość emerytury.
- Bezpłatna komunikacja miejska (70+) – nie wymaga wniosku. Wystarczy okazać podczas kontroli dowód osobisty lub legitymację emeryta potwierdzające wiek.
- Bezpłatny abonament RTV (75+, automatyczny) – nie wymaga żadnych działań. Poczta Polska weryfikuje wiek samodzielnie na podstawie rejestru PESEL.
