Setki ludzi otoczyły kościół. Biskup nie mógł wyjść, interweniowała policja
Bardzo napięta noc w Grojcu pod Oświęcimiem. Setki mieszkańców zgromadziły się wokół kościoła św. Wawrzyńca, protestując przeciwko odwołaniu wieloletniego proboszcza. W pewnym momencie wierni zablokowali wyjścia ze świątyni i nie chcieli wypuścić biskupa Romana Pindla. Na miejsce wezwano policję i negocjatorów. Hierarcha opuścił teren parafii dopiero około godz. 1 w nocy, w asyście funkcjonariuszy.
Do wydarzeń doszło w niedzielę wieczorem. Biskup przyjechał do Grojca, aby spotkać się z przedstawicielami parafii i omówić sytuację po odwołaniu ks. Józefa Zborka z funkcji proboszcza.
Informacja o spotkaniu szybko rozeszła się po miejscowości. Przed kościołem zaczęli gromadzić się mieszkańcy, którzy nie zgadzali się z decyzją kurii.
Wokół kościoła zebrały się setki osób
Z czasem protest przybrał na sile. Wierni otoczyli świątynię i ustawili się przy wyjściach.
Według relacji lokalnych mediów parafianie domagali się cofnięcia decyzji i powrotu dotychczasowego proboszcza. W tłumie słychać było okrzyki w jego obronie.
Sytuacja zrobiła się na tyle trudna, że na miejsce skierowano większe siły policji.
Przyjechali policyjni negocjatorzy
Około północy do Grojca dotarli policyjni negocjatorzy.
Ich zadaniem było uspokojenie sytuacji i umożliwienie biskupowi bezpiecznego opuszczenia parafii.
Po długich rozmowach i działaniach funkcjonariuszy Roman Pindel wyszedł z kościoła i odjechał stamtąd w eskorcie policji. Według relacji lokalnych mediów stało się to około godz. 1 w nocy.
Skąd tak duże emocje?
Powodem protestu jest decyzja o odwołaniu ks. Józefa Zborka.
Diecezja bielsko-żywiecka poinformowała, że duchowny został odsunięty od urzędu proboszcza po stwierdzeniu poważnych nieprawidłowości związanych z pełnieniem tej funkcji. Kuria nie podała jednak publicznie szczegółów sprawy.
To właśnie brak konkretnych informacji podsycił emocje wśród części parafian.
W miejscowości zaczęły krążyć różne wersje dotyczące przyczyn odwołania księdza, ale żadna z nich nie została oficjalnie potwierdzona.
Proboszcz od lat był związany z parafią
Ks. Józef Zborek kierował parafią w Grojcu od 1997 roku. Przez lata zbudował silną pozycję wśród części mieszkańców i cieszył się dużym poparciem lokalnej społeczności.
Już wcześniej parafianie występowali w jego obronie. Gdy pojawiły się informacje o postępowaniu dotyczącym proboszcza, do kurii miało trafić pismo podpisane przez około 1600 osób.
Decyzja kurii na razie pozostaje w mocy
Niedzielny protest nie doprowadził do oficjalnego cofnięcia decyzji o odwołaniu proboszcza.
Na ten moment diecezja nie poinformowała o zmianie stanowiska.
Sprawa jednak z pewnością będzie miała ciąg dalszy, bo emocje w Grojcu są bardzo duże, a nocny protest pokazał skalę poparcia części mieszkańców dla dotychczasowego proboszcza.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.