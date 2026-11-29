Skandynawski sposób na ciepłe mieszkanie. Zrób to z oknami, gdy temperatura spadnie poniżej zera. Nie musisz podkręcać kaloryfera
Kiedy temperatura na zewnątrz spada poniżej zera, wielu Polaków odruchowo przekręca pokrętła kaloryferów na wyższą wartość. Tymczasem istnieje prosty sposób na ograniczenie utraty ciepła, inspirowany rozwiązaniami stosowanymi w krajach skandynawskich. Sekret tkwi w odpowiednim zasłanianiu okien, wykorzystaniu grubych tkanin i zabezpieczeniu miejsc, przez które do mieszkania przedostaje się zimne powietrze. Różnicę w komforcie cieplnym można odczuć jeszcze tego samego wieczoru, bez zwiększania temperatury ogrzewania.
Zimą ciepło ucieka przez okna. Wielu Polaków nie zwraca na to uwagi
Nawet jeżeli kaloryfery pracują prawidłowo, w mieszkaniu może panować nieprzyjemny chłód. Szczególnie odczuwają to mieszkańcy starszych budynków, lokali narożnych oraz pomieszczeń wyposażonych w duże przeszklenia.
Szyby, ramy okienne oraz nieszczelności wokół parapetów mogą odpowiadać za znaczną część strat ciepła.
Problem staje się szczególnie odczuwalny po zachodzie słońca, kiedy temperatura na zewnątrz spada, a do wnętrza przestaje docierać energia słoneczna.
Właśnie wtedy warto wykorzystać rozwiązania inspirowane skandynawskim podejściem do urządzania wnętrz. Nie wymagają one kosztownego remontu ani wymiany instalacji centralnego ogrzewania.
Zasłoń okna zaraz po zachodzie słońca. Godzina ma znaczenie
Jedną z najprostszych metod ograniczenia utraty ciepła jest zasłanianie okien grubymi zasłonami po zmroku.
Najlepiej sprawdzają się tkaniny o zwartej strukturze, zasłony z dodatkową podszewką oraz specjalne zasłony termoizolacyjne.
Pomiędzy szybą a materiałem tworzy się warstwa powietrza, która ogranicza wymianę ciepła. Dzięki temu pomieszczenie może wolniej się wychładzać, a osoby siedzące w pobliżu okna odczuwają mniejszy dyskomfort.
W listopadzie i grudniu warto zasłaniać okna już po godzinie 16. W słoneczne dni należy natomiast odsłaniać je rano, aby umożliwić promieniom słonecznym naturalne ogrzewanie wnętrza.
Takie rozwiązanie nic nie kosztuje, jeżeli odpowiednie zasłony znajdują się już w mieszkaniu.
Podwójna osłona okna. Na tym polega sekret
Jeszcze lepszy efekt może przynieść jednoczesne wykorzystanie rolet i zasłon.
Roleta znajdująca się blisko szyby stanowi pierwszą barierę ograniczającą wymianę ciepła. Gruba zasłona tworzy kolejną warstwę izolacyjną.
Szczególnie interesującym rozwiązaniem są rolety komórkowe, nazywane również roletami typu plaster miodu. Ich konstrukcja pozwala zatrzymywać powietrze wewnątrz specjalnych komór, co poprawia właściwości izolacyjne osłony.
W przypadku mieszkań wyposażonych w rolety zewnętrzne warto opuszczać je po zachodzie słońca. Stanowią dodatkową barierę pomiędzy szybą a zimnym powietrzem na zewnątrz.
Polacy popełniają jeden błąd. Zasłona nie może zakrywać kaloryfera
Nawet najlepsza zasłona termiczna może nie przynieść oczekiwanego efektu, jeżeli zostanie niewłaściwie zamontowana.
W wielu mieszkaniach kaloryfer znajduje się bezpośrednio pod oknem. Długa zasłona sięgająca podłogi może sprawić, że ogrzane powietrze będzie gromadziło się pomiędzy materiałem a szybą, zamiast rozchodzić się po pomieszczeniu.
W efekcie część ciepła będzie niepotrzebnie kierowana w stronę okna.
Jeżeli grzejnik znajduje się pod parapetem, warto zastosować krótsze zasłony kończące się nad kaloryferem albo wykorzystać rolety termoizolacyjne.
Nie należy również zasłaniać głowicy termostatycznej, ponieważ może to zaburzać prawidłowy pomiar temperatury i powodować przedwczesne ograniczenie ogrzewania.
Połóż to na parapecie. Prosty sposób na nieprzyjemny przeciąg
W starszych mieszkaniach problemem bywają nieszczelności w dolnej części okna. Nawet niewielka szczelina może powodować odczuwalny przepływ zimnego powietrza.
Doraźnym rozwiązaniem jest zastosowanie tekstylnego wałka przeciwprzeciągowego. Można go kupić w sklepie z wyposażeniem wnętrz lub przygotować samodzielnie z kawałka materiału i odpowiedniego wypełnienia.
Wałek umieszczony przy nieszczelnej dolnej krawędzi okna może ograniczyć przeciąg.
Jeżeli problem jest poważniejszy, należy sprawdzić stan uszczelek oraz prawidłowość regulacji okuć okiennych.
Nie wolno jednak zasłaniać nawiewników ani innych elementów odpowiedzialnych za wentylację mieszkania. Nadmierne uszczelnienie pomieszczeń może prowadzić do gromadzenia się wilgoci, skraplania wody na szybach i rozwoju pleśni.
Czy w mieszkaniu naprawdę może zrobić się o trzy stopnie cieplej?
Efekt zastosowania zasłon termicznych zależy od rodzaju okien, temperatury zewnętrznej, szczelności budynku oraz sposobu ogrzewania.
W pomieszczeniach ze starszymi, słabo izolowanymi oknami różnica w komforcie cieplnym może być szczególnie zauważalna. Ograniczenie przeciągów oraz uczucia chłodu promieniującego od szyb sprawia, że nawet przy tej samej temperaturze powietrza mieszkańcy mogą odczuwać większe ciepło.
Nie można jednak zagwarantować, że zastosowanie zasłon podniesie temperaturę każdego mieszkania dokładnie o trzy stopnie.
W przypadku nowoczesnych, dobrze izolowanych okien efekt może być znacznie mniejszy. Najważniejszą korzyścią jest ograniczenie tempa wychładzania pomieszczeń.
Ile można zaoszczędzić na ogrzewaniu?
Ograniczenie strat ciepła może przełożyć się na mniejsze zużycie energii, szczególnie w mieszkaniach, w których mieszkańcy mają możliwość indywidualnej regulacji ogrzewania.
Przykładowo, jeżeli gospodarstwo domowe wydaje rocznie 4000 zł na ogrzewanie, ograniczenie całkowitych kosztów o kilka procent oznaczałoby następujące oszczędności:
|Ograniczenie kosztów ogrzewania
|Roczna oszczędność
|3 proc.
|120 zł
|5 proc.
|200 zł
|8 proc.
|320 zł
|10 proc.
|400 zł
Są to wyłącznie przykładowe wyliczenia, a nie gwarantowane oszczędności wynikające z zastosowania zasłon.
W blokach znaczenie ma również sposób rozliczania centralnego ogrzewania oraz udział kosztów stałych w rachunkach mieszkańców.
Wystarczy zmienić kilka codziennych nawyków
Przed nadejściem silniejszych mrozów warto wprowadzić kilka prostych zasad:
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Odsłaniać okna w słoneczne dni.
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Zasłaniać szyby zaraz po zachodzie słońca.
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Korzystać jednocześnie z rolet i zasłon termicznych.
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Nie zakrywać kaloryferów ani głowic termostatycznych.
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Sprawdzić stan uszczelek okiennych.
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Wietrzyć mieszkanie krótko i intensywnie.
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Nie zasłaniać nawiewników i kratek wentylacyjnych.
Nie zawsze trzeba zwiększać moc ogrzewania, aby poprawić komfort cieplny. Czasami wystarczy zadbać o to, żeby ciepło, za które już płacimy, wolniej opuszczało nasze mieszkanie.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.