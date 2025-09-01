Skarbówka ostrzega: możesz stracić wszystkie pieniądze. Polacy masowo dostają tą wiadomość

1 września 2025 17:26 | Autor: Michał Wierzbicki | Aktualności | Brak komentarzy

Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku wydała ostrzeżenie dotyczące rosnącej liczby fałszywych wiadomości e-mail podszywających się pod Ministerstwo Finansów. Cyberprzestępcy wysyłają maile, które na pierwszy rzut oka mogą wyglądać na urzędową korespondencję, ale w rzeczywistości służą do wyłudzania danych lub infekowania komputerów szkodliwym oprogramowaniem.

Fot. Shutterstock

Jak wyglądają fałszywe maile

W wiadomościach często pojawiają się logotypy instytucji państwowych, sformułowania sugerujące pilny obowiązek („wezwanie do zapłaty”, „zaległość podatkowa”) czy linki do rzekomych portali ministerialnych. Zdarza się też, że w załącznikach ukryte są wirusy, które po otwarciu mogą przejąć kontrolę nad komputerem lub wyłudzić dane logowania do bankowości internetowej.

Stanowisko resortu finansów

Jak podkreśla Ministerstwo Finansów, urząd nie rozsyła wiadomości e-mail z wezwaniami do zapłaty, plikami do pobrania ani linkami wymagającymi logowania. Każdy podatnik powinien korzystać wyłącznie z oficjalnych stron rządowych – m.in. podatki.gov.pl – gdzie publikowane są wszystkie komunikaty i formularze.

Fot. Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku

Jak reagować na podejrzane wiadomości

Jeśli otrzymasz e-mail, który budzi wątpliwości:

  • nie klikaj w linki i nie otwieraj załączników,
  • nie podawaj żadnych danych osobowych ani numerów kart,
  • sprawdzaj dokładnie adres nadawcy (oszuści często podszywają się pod domeny podobne do rządowych),
  • podejrzane wiadomości możesz przesłać do zespołu CERT Polska przez formularz dostępny na stronie incydent.cert.pl,
  • w razie niepewności skontaktuj się z infolinią Krajowej Administracji Skarbowej.

Co to oznacza dla Ciebie?

Ataki phishingowe stają się coraz bardziej wyrafinowane. Mogą spotkać każdego – zarówno przedsiębiorców, jak i osoby prywatne. W praktyce oznacza to, że warto być szczególnie uważnym, zwłaszcza w okresach, gdy wiele osób czeka na rozliczenia podatkowe czy informacje z urzędu skarbowego. Jeśli masz wątpliwości, zawsze sprawdzaj wiadomości w oficjalnych źródłach i korzystaj z rządowych portali.

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2023 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗  Wydawca i właściciel: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl