Skarbówka ostrzega: możesz stracić wszystkie pieniądze. Polacy masowo dostają tą wiadomość
Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku wydała ostrzeżenie dotyczące rosnącej liczby fałszywych wiadomości e-mail podszywających się pod Ministerstwo Finansów. Cyberprzestępcy wysyłają maile, które na pierwszy rzut oka mogą wyglądać na urzędową korespondencję, ale w rzeczywistości służą do wyłudzania danych lub infekowania komputerów szkodliwym oprogramowaniem.
Jak wyglądają fałszywe maile
W wiadomościach często pojawiają się logotypy instytucji państwowych, sformułowania sugerujące pilny obowiązek („wezwanie do zapłaty”, „zaległość podatkowa”) czy linki do rzekomych portali ministerialnych. Zdarza się też, że w załącznikach ukryte są wirusy, które po otwarciu mogą przejąć kontrolę nad komputerem lub wyłudzić dane logowania do bankowości internetowej.
Stanowisko resortu finansów
Jak podkreśla Ministerstwo Finansów, urząd nie rozsyła wiadomości e-mail z wezwaniami do zapłaty, plikami do pobrania ani linkami wymagającymi logowania. Każdy podatnik powinien korzystać wyłącznie z oficjalnych stron rządowych – m.in. podatki.gov.pl – gdzie publikowane są wszystkie komunikaty i formularze.
Jak reagować na podejrzane wiadomości
Jeśli otrzymasz e-mail, który budzi wątpliwości:
- nie klikaj w linki i nie otwieraj załączników,
- nie podawaj żadnych danych osobowych ani numerów kart,
- sprawdzaj dokładnie adres nadawcy (oszuści często podszywają się pod domeny podobne do rządowych),
- podejrzane wiadomości możesz przesłać do zespołu CERT Polska przez formularz dostępny na stronie incydent.cert.pl,
- w razie niepewności skontaktuj się z infolinią Krajowej Administracji Skarbowej.
Co to oznacza dla Ciebie?
Ataki phishingowe stają się coraz bardziej wyrafinowane. Mogą spotkać każdego – zarówno przedsiębiorców, jak i osoby prywatne. W praktyce oznacza to, że warto być szczególnie uważnym, zwłaszcza w okresach, gdy wiele osób czeka na rozliczenia podatkowe czy informacje z urzędu skarbowego. Jeśli masz wątpliwości, zawsze sprawdzaj wiadomości w oficjalnych źródłach i korzystaj z rządowych portali.
Redaktor naczelny portalu. Absolwent Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.