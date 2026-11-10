Śledczy zajrzeli do komputera zamachowca. Ujawniono co odkryli
Na komputerze Michała Oksińskiego znaleziono ślady odwiedzania stron dotyczących Andersa Breivika. Informację przekazał we wtorek, 10 listopada, minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek w Radiu Kraków. Wskazał również na symbolikę odnalezioną w otoczeniu sprawcy oraz tłumik zabezpieczony w jego samochodzie. Śledczy badają możliwe inspiracje i przygotowania do zbrodni, jednak ostateczny motyw zamachu w Krakowie nadal nie został ustalony.
Żurek o śladach w komputerze: „Jest bardzo silny wątek ekstremizmu”
Służby uzyskały dostęp do komputera 24-letniego sprawcy i rozpoczęły analizę zapisanych w nim danych. Jak poinformował Waldemar Żurek, widoczne są ślady odwiedzania stron poświęconych Andersowi Breivikowi. Minister uznał tę informację za istotną dla sprawdzania możliwych ideologicznych inspiracji napastnika. Zaznaczył jednocześnie, że prokuratura musi rozpatrywać różne hipotezy i oceniać zgromadzone materiały łącznie. Na tym etapie nie ogłoszono ustalenia powiązań Oksińskiego z konkretną organizacją ekstremistyczną. Badane są jego kontakty oraz to, czy otoczenie mogło mieć wpływ na przygotowania i decyzję o dokonaniu zbrodni.
Breivik jest norweskim skrajnie prawicowym terrorystą odpowiedzialnym za dwa ataki z 22 lipca 2011 roku. Najpierw przeprowadził zamach bombowy w dzielnicy rządowej w Oslo, gdzie zginęło osiem osób. Następnie dokonał masowej strzelaniny na wyspie Utøya, zabijając 69 osób, w większości młodych uczestników obozu młodzieżówki Partii Pracy. Łączny bilans wyniósł 77 zabitych. Według Onetu nie jest to jedyna osoba, odpowiedzialna za morderstwa, o której czytał sprawca. W komputerze 24-latka śledczy mieli zabezpieczyć historię wyszukiwania informacji o Andersie Breiviku, Charlesie Mansonie i Tedzie Kaczynskim.
Informacja o stronach internetowych, które sprawca odwiedzał jest ważnym tropem w śledztwie, ale samo ich odwiedzanie nie rozstrzyga jeszcze, jakie znaczenie miały dla działań Oksińskiego.
Śledczy sprawdzają również symbolikę znalezioną w otoczeniu sprawcy
Żurek odniósł się do żółtej flagi z grzechotnikiem, znalezionej wcześniej w pokoju napastnika. To flaga Gadsdena, której historia sięga rewolucji amerykańskiej. Współcześnie korzystają z niej różne środowiska, między innymi libertarianie, zwolennicy ograniczonej roli państwa, a także część amerykańskiej skrajnej prawicy. Samo posiadanie tego symbolu nie przesądza o przynależności do konkretnego ruchu ani o motywie przestępstwa. Minister mówił jednak o potrzebie zestawienia go z innymi ustaleniami, w tym aktywnością na komputerze. Poinformował również o zabezpieczeniu miejsca pracy sprawcy, gdzie odnaleziono symbolikę analizowaną w tym samym wątku.
Tłumik w samochodzie i pytania o zbrodnię w Ostrowcu
Kolejną ujawnioną informacją jest znalezienie tłumika do broni w samochodzie Oksińskiego. Ten przedmiot może mieć znaczenie dla wyjaśnienia wcześniejszego zabójstwa jego rodziny w Ostrowcu Świętokrzyskim. Według ustaleń Prokuratury Krajowej 24-latek w nocy z piątku na sobotę lub w sobotę rano zabił przy użyciu broni palnej rodziców i 21-letnią siostrę, a następnie pojechał do Krakowa. W relacjach dotyczących zbrodni pojawiała się informacja, że sąsiedzi nie słyszeli strzałów. Nie potwierdzono dotychczas, że znaleziony w aucie tłumik został użyty podczas zabójstw. Ustalenie jego związku z tą zbrodnią pozostaje zadaniem śledczych.
Prawie 500 sztuk amunicji i kilkanaście magazynków
Minister przekazał także, że zabezpieczono prawie 500 sztuk amunicji oraz kilkanaście magazynków do broni półautomatycznej. W jego ocenie ilość zgromadzonego wyposażenia stanowi jedną z przesłanek wskazujących na przygotowania do ataku. Prokuratura bada rodzaj amunicji i odtwarza sposób użycia broni. We wcześniejszym komunikacie podała, że przy sprawcy i w jego samochodzie zabezpieczono cztery sztuki broni palnej, a w mieszkaniu w Ostrowcu siedem kolejnych. Informacje o uzbrojeniu służą ustaleniu przebiegu zdarzeń oraz przygotowań; same nie dają odpowiedzi na pytanie o ideologiczny motyw napastnika.
Sprawca nie zostawił przesłania. Śledztwo trwa
Jak powiedział Żurek, Oksiński nie pozostawił listu ani przesłania wyjaśniającego jego działania. Śledczy muszą więc odtwarzać przygotowania na podstawie zabezpieczonych przedmiotów, danych elektronicznych i ustaleń dotyczących kontaktów sprawcy. Prokuratura informowała również o czterech telefonach komórkowych znalezionych w samochodzie. Ich zawartość może pomóc w uzupełnieniu obrazu aktywności 24-latka. Minister podkreślał, że weryfikacji wymagają także informacje pojawiające się w internecie, a publicznie przedstawiane wnioski muszą opierać się na sprawdzonych dowodach.
Michał Oksiński zmarł 9 listopada w krakowskim szpitalu, zanim przedstawiono mu zarzuty. Prokuratura Krajowa prowadzi wspólne śledztwo dotyczące zabójstwa sześciu osób i usiłowania zabójstwa kolejnych w Krakowie oraz śmierci trzech osób w Ostrowcu Świętokrzyskim. Zgromadzony materiał wskazuje, że sprawcą obu zbrodni był ten sam mężczyzna. Dalsze czynności mają wyjaśnić również, czy ktokolwiek pomagał mu w przygotowaniach albo nakłaniał go do działania. Wątek prawicowego ekstremizmu jest badany, ale końcowe ustalenie motywu nadal pozostaje przed śledczymi.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.