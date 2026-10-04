Śledztwo po wyborach prezydenckich nabiera tempa. 87 osób z zarzutami
Rośnie liczba osób z zarzutami dotyczącymi nieprawidłowości podczas liczenia głosów w II turze wyborów prezydenckich w 2025 r. Prokuratura Okręgowa w Siedlcach objęła postępowaniem już 87 członków komisji wyborczych. Śledczy nadal prowadzą przesłuchania.
Sprawa dotyczy komisji, w których miało dochodzić do błędów przy liczeniu głosów ważnych i nieważnych, ustalaniu wyników oraz sporządzaniu protokołów. Według prokuratury zarzuty dotyczą nieumyślnego niedopełnienia obowiązków, a nie celowego fałszowania wyników wyborów.
Zarzuty ma już 87 członków komisji
Jeszcze we wrześniu Prokuratura Okręgowa w Siedlcach informowała o zarzutach dla 68 osób. Najnowsze dane przekazane 4 października wskazują, że liczba ta wzrosła do 87 osób.
Podejrzani byli przewodniczącymi, zastępcami przewodniczących lub członkami obwodowych komisji wyborczych. Jako funkcjonariusze publiczni odpowiadali za prawidłowe przeprowadzenie głosowania i ustalenie jego wyników.
Według śledczych błędy miały polegać m.in. na nierzetelnym przeliczeniu głosów oraz sporządzeniu protokołów niezgodnych z faktycznym wynikiem głosowania. Zarzuty kwalifikowane są z art. 231 § 3 Kodeksu karnego, dotyczącego nieumyślnego przekroczenia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariusza publicznego.
Prokuratura przesłuchuje kolejne osoby
Postępowanie nie jest zakończone. Prokuratura zapowiada dalsze przesłuchania członków komisji, wobec których zgromadzono materiał mogący uzasadniać przedstawienie zarzutów.
Jedna z badanych spraw trafiła już do sądu. Dotyczy członków Obwodowej Komisji Wyborczej nr 4 w Stoczku. Wobec części osób skierowano akt oskarżenia.
Wykryto także rozbieżności w kartach do głosowania
Postępowania dotyczące liczenia głosów rozpoczęły się po wyborach z 1 czerwca 2025 r. Sąd Najwyższy podczas rozpatrywania protestów zarządził oględziny kart z wybranych komisji. W części z nich stwierdzono różnice między faktyczną liczbą głosów a wynikami wpisanymi do protokołów.
Prokuratura Krajowa informowała później, że analiza statystyczna wskazała 145 komisji z bardzo wysokim ryzykiem błędu i kolejnych 104 z wysokim ryzykiem. Samo wskazanie komisji przez model statystyczny nie oznaczało jednak popełnienia przestępstwa.
Zarzuty nie oznaczają unieważnienia wyborów
To istotne rozróżnienie. Postępowania karne dotyczą odpowiedzialności konkretnych członków komisji i nie oznaczają automatycznie podważenia całego wyniku wyborów.
1 lipca 2025 r. Sąd Najwyższy stwierdził ważność wyboru Karola Nawrockiego na prezydenta RP. Uchwała zakończyła procedurę dotyczącą ważności wyboru przewidzianą w Konstytucji i Kodeksie wyborczym.
Śledztwa mogą natomiast doprowadzić do odpowiedzialności karnej konkretnych osób, jeżeli sąd potwierdzi zarzuty prokuratury.
Magister inżynier Technologii Żywienia i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.