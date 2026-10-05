Słyszysz syrenę i nie wiesz, czy uciekać? W Polsce obowiązują dwa sygnały. Ten oznacza alarm
Dźwięk syreny może wywołać niepokój, ale nie każdy sygnał oznacza to samo i nie każdy jest poleceniem natychmiastowej ewakuacji. Obowiązujące w Polsce zasady rozróżniają ogłoszenie i odwołanie alarmu. Kluczowe są sposób, w jaki brzmi syrena, oraz czas jej działania. Po usłyszeniu alarmu należy przede wszystkim sprawdzić oficjalne komunikaty i wykonywać polecenia służb.
Rządowy „Poradnik bezpieczeństwa” przypomina zasady rozpoznawania sygnałów alarmowych. Warto je znać wcześniej, ponieważ w sytuacji rzeczywistego zagrożenia pierwsze minuty mogą być bardzo stresujące.
Najważniejsza różnica jest łatwa do zapamiętania.
Modulowany dźwięk przez 3 minuty. To oznacza ogłoszenie alarmu
Ogłoszenie alarmu za pomocą syren następuje poprzez modulowany dźwięk trwający trzy minuty.
Oznacza to, że syrena nie wydaje przez cały czas identycznego tonu. Jej dźwięk zmienia się, narasta i opada.
To właśnie taki sygnał powinien zwrócić szczególną uwagę mieszkańców.
Po jego usłyszeniu nie należy jednak działać na oślep.
Jednostajny dźwięk przez 3 minuty oznacza coś innego
Drugi sygnał jest zupełnie inny.
Odwołanie alarmu jest przekazywane przez ciągły, jednostajny dźwięk syreny trwający trzy minuty.
Najprostsza zasada do zapamiętania wygląda więc tak:
dźwięk modulowany przez 3 minuty – ogłoszenie alarmu,
dźwięk ciągły przez 3 minuty – odwołanie alarmu.
Usłyszałeś alarm. Czy trzeba natychmiast uciekać?
Nie. Samo ogłoszenie alarmu nie jest automatycznie poleceniem ewakuacji.
Rodzaj właściwego zachowania zależy od zagrożenia. W jednej sytuacji służby mogą zalecić pozostanie w budynku, zamknięcie drzwi i okien. W innej konieczne może być udanie się do miejsca schronienia, a jeszcze w innej – przeprowadzenie ewakuacji.
Dlatego rządowy poradnik zaleca po usłyszeniu alarmu zachować spokój i sprawdzić oficjalne informacje.
Gdzie sprawdzić, co się dzieje?
Informacje o zagrożeniu mogą być przekazywane wieloma kanałami.
Należy zwracać uwagę przede wszystkim na Alert RCB, komunikaty służb i administracji, radio i telewizję oraz oficjalne strony internetowe i kanały instytucji państwowych.
Jeżeli służby wydadzą konkretne polecenia, np. pozostania w domu, opuszczenia określonego obszaru albo udania się w wyznaczone miejsce, należy się do nich zastosować.
Warto również poinformować osoby znajdujące się w pobliżu, które mogły sygnału nie usłyszeć lub nie wiedzą, co oznacza.
Nie dzwoń bez potrzeby pod numer alarmowy
W sytuacji kryzysowej sieci telekomunikacyjne mogą być mocno obciążone. Rządowy poradnik zwraca uwagę, aby nie korzystać z numeru 112 bez uzasadnionej potrzeby.
Numer alarmowy powinien pozostać dostępny dla osób, które rzeczywiście potrzebują natychmiastowej pomocy.
Podobna zasada dotyczy telefonu. W sytuacji poważnego zagrożenia, gdy sieć jest przeciążona, wiadomość SMS może być skuteczniejszym sposobem przekazania rodzinie krótkiej informacji niż wielokrotne próby połączenia.
A co z ewakuacją?
Jeżeli zostanie zarządzona ewakuacja, informacja o niej powinna zawierać wskazówki dotyczące dalszego postępowania.
Rządowy poradnik zaleca wcześniej przygotować rodzinny plan kryzysowy, ustalić miejsce spotkania na wypadek rozdzielenia rodziny oraz mieć przygotowany plecak ewakuacyjny.
Nie należy natomiast samodzielnie zakładać, że każda syrena oznacza konieczność natychmiastowego wyjazdu samochodem. Masowe ruszenie aut bez polecenia służb mogłoby dodatkowo utrudnić działanie ratowników i poruszanie się po drogach.
Syreny mogą być również testowane
Jest jeszcze jedna ważna kwestia. Syreny alarmowe są wykorzystywane również podczas ćwiczeń i testów systemów ostrzegania. Informacje o takich próbach są zwykle wcześniej przekazywane mieszkańcom przez właściwe instytucje.
Dlatego po usłyszeniu syreny warto natychmiast sprawdzić oficjalne komunikaty, zamiast opierać się na wpisach krążących w mediach społecznościowych.
Dwie zasady warto zapamiętać
Rozpoznanie sygnału jest bardzo proste:
MODULOWANY DŹWIĘK SYRENY PRZEZ 3 MINUTY = OGŁOSZENIE ALARMU
JEDNOSTAJNY DŹWIĘK SYRENY PRZEZ 3 MINUTY = ODWOŁANIE ALARMU
Najważniejsze jest jednak to, co następuje później. Alarm informuje o zagrożeniu, ale sam w sobie nie oznacza automatycznego nakazu ewakuacji. Trzeba sprawdzić oficjalne komunikaty, ustalić, czego dotyczy ostrzeżenie, i zastosować się do instrukcji służb.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.