Śmierć żołnierzy GROM na szkoleniu w USA. Sprawę bada komisja
Dwaj żołnierze elitarnej jednostki GROM zginęli podczas nocnego szkolenia spadochronowego w USA. Tragedia poruszyła najwyższe władze państwowe, a jej okoliczności bada specjalna komisja.
Tragiczny wypadek polskich żołnierzy GROM w USA. Zginęli podczas szkolenia spadochronowego
Dwaj żołnierze elitarnej jednostki GROM zginęli w Stanach Zjednoczonych podczas nocnych ćwiczeń spadochronowych. Do tragedii doszło 19 września 2025 roku, a jej okoliczności bada specjalna komisja. Informację potwierdziła jednostka w oficjalnym komunikacie, oddając hołd poległym operatorom.
GROM potwierdza stratę
Jednostka Wojskowa GROM poinformowała o śmierci dwóch swoich żołnierzy w mediach społecznościowych. „W dniu 19 września 2025 roku śmiercią spadochroniarza zginęło dwóch CICHOCIEMNYCH Operatorów JW GROM. Cześć Ich Pamięci!” – napisano w komunikacie. Słowa te wywołały poruszenie wśród żołnierzy i sympatyków formacji, która należy do najbardziej prestiżowych w polskich siłach zbrojnych.
Reakcje władz
Na tragedię szybko zareagowali najwyżsi przedstawiciele państwa. Prezydent Karol Nawrocki wyraził głęboki smutek i złożył kondolencje rodzinom poległych. „Rodzinom i Bliskim składam wyrazy szczerego współczucia i solidarności w bólu. Niech dobry Bóg ma Ich dusze w swojej opiece” – napisał na platformie X.
Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że rodziny otrzymały pełne wsparcie ze strony wojska. Dodał, że śmierć operatorów GROM to ogromna strata dla polskich Wojsk Specjalnych.
Komisja bada przyczyny
Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało, że powołano specjalną komisję do zbadania przyczyn wypadku. Na razie nie podano szczegółów dotyczących przebiegu feralnych ćwiczeń.
Tragedia ta to nie tylko bolesny cios dla rodzin i bliskich, ale także dla całych Wojsk Specjalnych, które straciły doświadczonych żołnierzy. Ich pamięć ma zostać uhonorowana zarówno w kraju, jak i w jednostce, w której służyli.
