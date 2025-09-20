Śmierć żołnierzy GROM na szkoleniu w USA. Sprawę bada komisja

20 września 2025 15:45 | Autor: Bartłomiej Radecki | Aktualności | Brak komentarzy

Dwaj żołnierze elitarnej jednostki GROM zginęli podczas nocnego szkolenia spadochronowego w USA. Tragedia poruszyła najwyższe władze państwowe, a jej okoliczności bada specjalna komisja.

Fot. Warszawa w Pigułce

Tragiczny wypadek polskich żołnierzy GROM w USA. Zginęli podczas szkolenia spadochronowego

Dwaj żołnierze elitarnej jednostki GROM zginęli w Stanach Zjednoczonych podczas nocnych ćwiczeń spadochronowych. Do tragedii doszło 19 września 2025 roku, a jej okoliczności bada specjalna komisja. Informację potwierdziła jednostka w oficjalnym komunikacie, oddając hołd poległym operatorom.

GROM potwierdza stratę

Jednostka Wojskowa GROM poinformowała o śmierci dwóch swoich żołnierzy w mediach społecznościowych. „W dniu 19 września 2025 roku śmiercią spadochroniarza zginęło dwóch CICHOCIEMNYCH Operatorów JW GROM. Cześć Ich Pamięci!” – napisano w komunikacie. Słowa te wywołały poruszenie wśród żołnierzy i sympatyków formacji, która należy do najbardziej prestiżowych w polskich siłach zbrojnych.

Reakcje władz

Na tragedię szybko zareagowali najwyżsi przedstawiciele państwa. Prezydent Karol Nawrocki wyraził głęboki smutek i złożył kondolencje rodzinom poległych. „Rodzinom i Bliskim składam wyrazy szczerego współczucia i solidarności w bólu. Niech dobry Bóg ma Ich dusze w swojej opiece” – napisał na platformie X.

Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że rodziny otrzymały pełne wsparcie ze strony wojska. Dodał, że śmierć operatorów GROM to ogromna strata dla polskich Wojsk Specjalnych.

Komisja bada przyczyny

Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało, że powołano specjalną komisję do zbadania przyczyn wypadku. Na razie nie podano szczegółów dotyczących przebiegu feralnych ćwiczeń.

Tragedia ta to nie tylko bolesny cios dla rodzin i bliskich, ale także dla całych Wojsk Specjalnych, które straciły doświadczonych żołnierzy. Ich pamięć ma zostać uhonorowana zarówno w kraju, jak i w jednostce, w której służyli.

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2023 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗  Wydawca i właściciel: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl