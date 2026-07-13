Śmiertelny wypadek na Mazowszu. To druga taka tragedia w gminie w ciągu trzech dni
44-letni mieszkaniec powiatu płockiego zginął w sobotę wieczorem po tym, jak stracił panowanie nad samochodem i uderzył w drzewo. Do wypadku doszło około godziny 21.30 w Mogielnicy, w gminie Drobin. Mężczyzna zginął na miejscu.
Z ustaleń policji wynika, że kierowca z niewyjaśnionych na razie przyczyn zjechał z drogi. Na miejscu pracowali funkcjonariusze pod nadzorem prokuratora – zabezpieczyli ślady i sporządzili dokumentację, która ma pomóc ustalić dokładny przebieg zdarzenia. Na razie nie wiadomo, czy przyczyną była nadmierna prędkość, stan techniczny pojazdu czy inny czynnik.
To już drugi śmiertelny wypadek w gminie Drobin w ciągu zaledwie trzech dni. W piątek, 10 lipca, na drodze krajowej nr 60 w miejscowości Mokrzk doszło do zderzenia dwóch aut podczas manewru wyprzedzania – jeden z kierowców uderzył w drzewo, a droga między Płockiem a Drobinem była na wiele godzin całkowicie zablokowana. Jeden z poszkodowanych, 35-letni mężczyzna, zmarł później w szpitalu.
Śledztwo w sprawie sobotniego wypadku w Mogielnicy prowadzi policja pod nadzorem prokuratury. Sprawa dotyczy ustalenia wszystkich okoliczności zdarzenia oraz jego przyczyn.
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