Spółdzielnia doliczyła Ci opłatę do czynszu? Sprawdź, czy naprawdę musisz ją ponosić. Prawo daje mieszkańcom konkretne możliwości
Opłaty za mieszkania rosną, a na miesięcznych zawiadomieniach ze spółdzielni pojawiają się kolejne pozycje. Eksploatacja, fundusz remontowy, administracja, utrzymanie części wspólnych, zaliczki na ogrzewanie i gospodarowanie odpadami – dla wielu mieszkańców rozliczenie staje się coraz mniej czytelne. Tymczasem spółdzielnia nie może dowolnie ustalać każdej opłaty bez podstawy i uzasadnienia. Przepisy dają osobom uprawnionym możliwość żądania szczegółowej kalkulacji kosztów, a w określonych sytuacjach także kwestionowania ich wysokości.
Nie każda opłata na zawiadomieniu jest automatycznie prawidłowa
Podstawą naliczania opłat w spółdzielniach mieszkaniowych jest przede wszystkim ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych oraz odpowiednie postanowienia statutu. Mieszkańcy uczestniczą w pokrywaniu kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości oraz innych kosztów przewidzianych przepisami. Nie oznacza to jednak, że każda nowa pozycja na rozliczeniu staje się bezdyskusyjna tylko dlatego, że została umieszczona na druku przygotowanym przez administrację.
Wątpliwości mogą dotyczyć wysokości kosztów zarządzania, rozliczania części wspólnych, zasad finansowania remontów czy przypisania wydatków do konkretnej nieruchomości. Każdy przypadek trzeba oceniać indywidualnie, ponieważ znaczenie mają zarówno przepisy, jak i dokumenty obowiązujące w danej spółdzielni.
Masz prawo zażądać kalkulacji wysokości opłat
Art. 4 ust. 6(4) ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych stanowi, że spółdzielnia jest zobowiązana na żądanie określonych w tym przepisie osób przedstawić kalkulację wysokości opłat. Uprawnienie dotyczy między innymi członków spółdzielni, właścicieli lokali niebędących członkami oraz osób posiadających spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, które nie należą do spółdzielni.
W praktyce oznacza to możliwość zwrócenia się do administracji z pytaniem, skąd wynika konkretna kwota i w jaki sposób została obliczona. Samo lakoniczne określenie „koszty administracyjne” nie musi wystarczać do wyjaśnienia wszystkich wątpliwości dotyczących wysokości naliczenia. Warto poprosić o wskazanie podstawy prawnej, przyjętej stawki, metody wyliczenia oraz okresu, którego dana opłata dotyczy.
Spółdzielnia musi informować o podwyżkach
Ustawa określa także terminy informowania o zmianach wysokości opłat. Co do zasady zawiadomienie powinno nastąpić co najmniej trzy miesiące naprzód na koniec miesiąca kalendarzowego, a zmiana wymaga pisemnego uzasadnienia. Inne zasady obowiązują w przypadku kosztów niezależnych od spółdzielni, takich jak energia, gaz, woda czy odbiór odpadów. W takich sytuacjach przepisy przewidują krótszy termin powiadomienia: co najmniej 14 dni przed upływem terminu wniesienia opłaty, ale nie później niż ostatniego dnia poprzedniego miesiąca.
To istotne rozróżnienie. Jeżeli administracja podnosi składnik zależny od własnych decyzji, nie zawsze może powoływać się na zasady przeznaczone dla kosztów dostaw mediów. W razie wątpliwości warto zażądać wyjaśnienia, do której kategorii należy dana podwyżka.
Czy można zakwestionować wysokość opłaty?
Tak. Przepisy przewidują możliwość kwestionowania zasadności zmiany wysokości opłat bezpośrednio na drodze sądowej. Co istotne, w sprawie dotyczącej zasadności zmiany ciężar udowodnienia jej prawidłowości spoczywa na spółdzielni. Nie oznacza to jednak, że mieszkaniec może automatycznie przestać płacić wszystkie należności po zakwestionowaniu rachunku. Ustawa przewiduje obowiązek wnoszenia opłat w dotychczasowej wysokości w określonych sytuacjach sporu o zmianę stawek.
Warto więc rozdzielić dwie kwestie: obowiązek terminowego regulowania prawidłowo naliczonych należności oraz prawo do sprawdzenia i zakwestionowania konkretnego obciążenia. Samowolne wstrzymanie całej płatności może prowadzić do powstania zaległości i dodatkowych problemów.
Co to oznacza dla Ciebie? Tak sprawdzisz rozliczenie
Jeżeli mieszkasz w spółdzielni w Warszawie lub na Mazowszu i otrzymałeś zawiadomienie o nowej opłacie, porównaj je z poprzednim rozliczeniem. Zaznacz pozycje, których wcześniej nie było, oraz te, w których stawka wyraźnie wzrosła. Następnie zwróć się do spółdzielni na piśmie z prośbą o kalkulację i wskazanie podstawy naliczenia. Zachowaj kopię pisma i potwierdzenie jego złożenia.
Jeśli odpowiedź nie wyjaśni wątpliwości, można skorzystać z pomocy prawnika lub odpowiednich instytucji udzielających porad. W Warszawie dostępne są punkty nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób spełniających ustawowe warunki korzystania z tego systemu. Warto też sprawdzić statut spółdzielni, regulaminy oraz uchwały dotyczące naliczania kosztów. Najważniejsze, by nie rezygnować z prawa do informacji tylko dlatego, że wyliczenia wyglądają skomplikowanie.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.