Spółdzielnia lub zarząd chcą wejść do Twojego mieszkania, chociaż jest własnościowe? Są sytuacje, w których musisz ich wpuścić
Pełna własność mieszkania nie oznacza pełnej nietykalności lokalu wobec zarządu wspólnoty. Ustawa o własności lokali przewiduje konkretne, ściśle określone sytuacje, w których właściciel musi wpuścić do środka osoby działające na zlecenie zarządu czy spółdzielni – ale wbrew obiegowej opinii nie chodzi o dowolny powód i nie o wizytę na życzenie administracji.
Zasada jest wąska, nie ogólna
Podstawą jest artykuł 13 ustęp 2 ustawy o własności lokali, który zobowiązuje właściciela do zezwolenia na wstęp do lokalu na żądanie zarządu, ilekroć jest to niezbędne do przeprowadzenia konserwacji, remontu albo usunięcia awarii w nieruchomości wspólnej, a także w celu wyposażenia budynku, jego części lub innych lokali w dodatkowe instalacje. Kluczowe jest tu ograniczenie do nieruchomości wspólnej – zarząd nie może domagać się wstępu do Twojego mieszkania z powodów niezwiązanych z częścią wspólną budynku, „na wszelki wypadek” czy z czystej ciekawości. Żądanie musi precyzować konkretny cel wejścia, a obowiązek wpuszczenia nie oznacza zgody na dowolne, nieuzasadnione wizyty.
Piony i instalacje w Twoim mieszkaniu wciąż są częścią wspólną
To punkt, który zaskakuje wielu właścicieli. Jeśli przez Twoje mieszkanie przebiegają piony wodno-kanalizacyjne, przewody wentylacyjne czy instalacja gazowa obsługująca cały budynek, elementy te – mimo że fizycznie znajdują się w granicach Twojego lokalu – formalnie stanowią część nieruchomości wspólnej. Oznacza to, że awaria pionu kanalizacyjnego w ścianie Twojej łazienki czy konieczność konserwacji przewodu wentylacyjnego przechodzącego przez Twój salon w pełni uzasadnia żądanie wstępu na podstawie artykułu 13 ustęp 2, mimo że fizycznie prace odbywają się wewnątrz prywatnego lokalu. Warto o tym pamiętać zwłaszcza przy wykańczaniu wnętrza – estetyczna zabudowa rur, liczników czy zaworów jest jak najbardziej dopuszczalna, ale sposób jej wykonania ma bezpośredni wpływ na Twoje późniejsze obowiązki. Zabudowa uniemożliwiająca szybki dostęp do instalacji w razie awarii może skutkować koniecznością jej rozkucia na Twój koszt, gdy przyjdzie do realnej naprawy.
Kto faktycznie ma prawo wejść?
Obowiązek udostępnienia lokalu dotyczy wpuszczenia osób faktycznie wykonujących konkretne prace zlecone przez wspólnotę – hydraulika, elektryka, ekipy serwisowej – a nie samych członków zarządu bez wyraźnego, powiązanego z tym celu. Zarząd, kierując żądanie wstępu, powinien jasno wskazać, jakie prace mają zostać wykonane i dlaczego wymagają dostępu akurat do Twojego mieszkania, a nie ograniczać się do ogólnikowego stwierdzenia o potrzebie kontroli.
Co się dzieje, gdy odmówisz?
Jeśli mimo zasadnego żądania odmawiasz udostępnienia lokalu, wspólnota nie ma prawa wejść siłą na własną rękę – musi wystąpić do sądu z pozwem o nakazanie udostępnienia lokalu, a dopiero prawomocne orzeczenie sądowe można wyegzekwować, w razie dalszego oporu, przy udziale komornika. To proces czasochłonny, ale w praktyce skuteczny, zwłaszcza gdy chodzi o realną awarię zagrażającą innym mieszkańcom budynku. W sytuacjach nagłych, gdy zwłoka groziłaby poważną szkodą, a właściciel jest nieobecny lub odmawia wpuszczenia ekipy, w doktrynie prawa wskazuje się, że zarząd może skorzystać z pomocy policji, a jeśli sytuacja tego wymaga – także straży pożarnej, by umożliwić dostęp do lokalu bez zbędnej zwłoki.
Ustawa przewiduje też środek ostateczny dla przypadków notorycznego, uporczywego utrudniania funkcjonowania wspólnoty. Zgodnie z artykułem 16 ustawy o własności lokali, właściciel lokalu, który w sposób rażący lub uporczywy wykracza przeciwko porządkowi domowemu albo swoim zachowaniem czyni korzystanie z innych lokali szczególnie uciążliwym, może zostać pozwany przez wspólnotę o licytacyjną sprzedaż lokalu. To rozwiązanie stosowane bardzo rzadko i dopiero w skrajnych przypadkach, ale samo wszczęcie takiego postępowania zwykle skutecznie dyscyplinuje nawet najbardziej opornych właścicieli.
Sprawdź żądanie, zanim otworzysz lub zatrzasniesz drzwi
Jeśli zarząd Twojej wspólnoty zażąda dostępu do mieszkania, poproś o pisemne uzasadnienie wskazujące konkretny cel – czy chodzi o awarię, planowaną konserwację, remont części wspólnej czy montaż dodatkowej instalacji, i której dokładnie infrastruktury dotyczy. Masz prawo wiedzieć, kto faktycznie wejdzie do Twojego mieszkania i w jakim zakresie, a przy planowanych, nienagłych pracach – także prawo do ustalenia dogodnego terminu, zamiast wpuszczania kogokolwiek o przypadkowej porze.
Jeśli planujesz remont i chcesz zabudować widoczne rury, liczniki czy zawory należące do instalacji wspólnej, zostaw sobie łatwy, technicznie prosty dostęp rewizyjny – drzwiczki serwisowe czy zdejmowany panel są zwykle dużo tańszym rozwiązaniem niż koszt rozkucia trwałej zabudowy w razie przyszłej awarii. To rozwiązanie chroni jednocześnie Twój portfel i estetykę wnętrza, nie zmuszając Cię do wyboru jednego kosztem drugiego.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.