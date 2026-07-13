SPPN rusza w Warszawie na Woli i Pradze we wrześniu. Spóźnisz się z dokumentem? Nie zaparkujesz pod domem
Rada Warszawy 11 czerwca oficjalnie rozszerzyła Strefę Płatnego Parkowania Niestrzeżonego o cztery dzielnice. Pierwsze parkomaty staną już za kilka tygodni, a część mieszkańców może się zdziwić, że samo złożenie wniosku o abonament w ostatniej chwili wcale nie gwarantuje jego otrzymania. Sprawdzamy dokładne terminy, warunki i to, co naprawdę dzieje się z kolejną dzielnicą na liście.
Co dokładnie zmienia się we wrześniu, a co dopiero za rok?
Zmiana wchodzi w życie dwuetapowo, i to jest szczegół, który łatwo przeoczyć. Od 7 września 2026 roku płatne parkowanie obejmie całe Odolany na Woli oraz rejon Pragi-Południe między ulicami Saską a Międzynarodową – to uzupełnienie strefy działającej od dwóch lat na Saskiej Kępie. Drugi etap, obejmujący Służewiec i część Służewa na Mokotowie oraz Raków wraz z północną częścią Okęcia we Włochach, ruszy dopiero 17 maja 2027 roku. Kto mieszka w tych dwóch ostatnich rejonach, ma więc jeszcze prawie rok na spokojne przygotowanie dokumentów.
Na Odolanach z wprowadzeniem strefy czekano celowo do zakończenia remontów ulic Ordona i Jana Kazimierza, jak tłumaczył dyrektor Zarządu Dróg Miejskich Łukasz Puchalski. Cała tegoroczna i przyszłoroczna rozbudowa SPPN ma przynieść miastu dodatkowo blisko 18,5 mln zł rocznie, choć wymaga też nakładów – około 2 mln zł w tym roku i 8 mln zł w przyszłym na parkomaty, oznakowanie i obsługę.
Trzy warunki abonamentu – i jeden, którego już nie nadrobisz w tym roku
Żeby dostać abonament mieszkańca, trzeba spełnić łącznie trzy warunki: być zameldowanym na pobyt stały lub czasowy na terenie SPPN, mieć rozliczony podatek PIT za poprzedni rok właśnie w Warszawie oraz być właścicielem, współwłaścicielem lub użytkownikiem pojazdu. Tu pojawia się haczyk, o którym część mieszkańców może nie wiedzieć – termin na rozliczenie PIT-u za 2025 rok z warszawskim urzędem skarbowym minął 30 kwietnia 2026 roku. Kto tego nie zrobił, nie nadrobi tego teraz żadnym pospiesznym wnioskiem – kolejną szansę na abonament będzie miał dopiero po rozliczeniu podatku za 2026 rok, czyli wiosną 2027.
Meldunek i sam wniosek o abonament to zupełnie inna sprawa – to można załatwić w każdej chwili przed uruchomieniem strefy, najwygodniej przez stronę abonamentzdomu.zdm.waw.pl. Tańszy abonament rejonowy kosztuje 30 zł rocznie i obejmuje okrąg o promieniu 200 metrów od miejsca zameldowania, droższy obszarowy – 600 zł rocznie – pozwala parkować na większym, wyznaczonym na mapie terenie. Wniosek weryfikowany jest do 7 dni roboczych, dlatego lepiej złożyć go w lipcu lub sierpniu niż liczyć na ekspresową obsługę tuż przed wrześniem.
Kolejna dzielnica w planach – ale to nie Bemowo, tylko Bielany
Zanim jeszcze zdążono uruchomić strefę w tegorocznych czterech dzielnicach, Zarząd Dróg Miejskich zaczął już analizować kolejny obszar – i wbrew krążącym pogłoskom nie chodzi o Bemowo, tylko o Bielany. Sygnały o problemach z parkowaniem napływają przede wszystkim z okolic stacji metra, gdzie kierowcy zostawiają auta na wiele godzin i przesiadają się dalej. Wstępnie analizą mają zostać objęte Słodowiec, Wrzeciono, Piaski, Chomiczówka i Marymont, czyli rejony sąsiadujące z Żoliborzem, gdzie SPPN działa od dawna.
Na razie to wyłącznie etap pomiarów i badań ruchu, prowadzonych jesienią tego roku – żadna konkretna mapa granic strefy jeszcze nie powstała. W przeciwieństwie do wcześniejszych, spornych rozszerzeń, tym razem inicjatywa płynie także z samego ratusza dzielnicowego Bielan, więc realne konsultacje społeczne i decyzja radnych mogą zapaść szybciej niż w przypadku Woli czy Pragi-Południe – choć wdrożenie strefy realistycznie nie nastąpi wcześniej niż w 2027 roku.
Sprawdź to, zanim wjadą parkomaty
Jeśli mieszkasz na Odolanach albo między Saską a Międzynarodową, zacznij od sprawdzenia, czy Twoje rozliczenie PIT za 2025 rok rzeczywiście wskazuje Warszawę jako miejsce zamieszkania – to jedyny warunek, którego nie da się już poprawić w tym roku. Meldunek na terenie strefy i sam wniosek o abonament możesz załatwić online w kilkanaście minut, ale zrób to z zapasem, najlepiej jeszcze w wakacje, bo weryfikacja trwa do tygodnia. Mieszkańcy Służewca, Rakowa i Okęcia mają więcej czasu – ich strefa rusza dopiero w maju 2027 roku, ale te same trzy warunki będą ich obowiązywać identycznie.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.