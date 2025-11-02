Sprawdź, kiedy ZUS przeleje dodatkowe pieniądze. Rok 2026 pełen podwyżek dla seniorów
Rok 2026 przyniesie seniorom wiele dobrych wiadomości. Już od stycznia ZUS zacznie przeliczać emerytury, a w kolejnych miesiącach na konta emerytów trafią kolejne dodatki – trzynastka, czternastka, waloryzacja i nowe bony. To będzie rok pełen przelewów i podwyżek, które realnie wzmocnią domowe budżety osób starszych.
Ważne terminy dla seniorów w 2026 roku. Kiedy ZUS wypłaci dodatkowe pieniądze?
Rok 2026 zapowiada się wyjątkowo korzystnie dla emerytów i rencistów. Już od stycznia seniorzy mogą spodziewać się wyższych świadczeń, zwrotów podatkowych i nowych form wsparcia. ZUS planuje przeliczenia, waloryzacje, a rząd – uruchomienie bonów senioralnych i ciepłowniczych. Dla wielu osób starszych będzie to rok pełen ważnych przelewów i finansowych ułatwień.
Styczeń 2026 – wyrównania i nowy bon senioralny
Początek roku przyniesie ponowne przeliczenie tzw. czerwcowych emerytur, co rozwiąże wieloletni problem zaniżonych świadczeń osób, które przechodziły na emeryturę w czerwcu w latach 2009–2019. Korekta obejmie także renty rodzinne i podniesie kwoty nawet o 220 zł miesięcznie.
Równocześnie ruszy bon senioralny – zupełnie nowa forma wsparcia dla osób starszych, początkowo dostępna dla seniorów po 80. roku życia. Bon nie będzie wypłacany w gotówce, lecz w formie usług opiekuńczych o wartości do 2150 zł miesięcznie. Gminy, które realizują świadczenie, zapewnią pomoc w codziennych obowiązkach, wsparcie higieniczne, towarzystwo oraz opiekę zdrowotną.
Luty 2026 – zwrot podatku z trzynastki i czternastki
Od 15 lutego emeryci będą mogli rozliczyć PIT za 2025 rok. Dla wielu oznacza to zwrot nadpłaconego podatku z tytułu dodatkowych świadczeń – trzynastej i czternastej emerytury. Osoby pobierające niższe świadczenia odzyskają średnio od 250 do 400 zł. Wystarczy zaakceptować wstępnie wypełnioną deklarację podatkową w systemie e-PIT.
Marzec 2026 – waloryzacja emerytur i rent
Tradycyjnie w marcu ZUS przeprowadzi waloryzację świadczeń. Prognozowany wskaźnik podwyżki to 4,9 proc., co oznacza, że najniższa emerytura wzrośnie z 1878,91 zł do 1970,98 zł brutto. Podwyżki sięgną od 45 zł do nawet 270 zł netto miesięcznie w zależności od wysokości świadczenia.
Wzrosną także dodatki: pielęgnacyjny do 365 zł, kombatancki do 365 zł, a dla inwalidów wojennych – do 547 zł.
Kwiecień 2026 – trzynasta emerytura
W kwietniu na konta seniorów trafi tradycyjna trzynasta emerytura, równa minimalnej emeryturze, czyli około 1970,98 zł brutto. Nie trzeba składać żadnych wniosków – ZUS wypłaci pieniądze automatycznie razem z podstawowym świadczeniem.
Początek roku i lato 2026 – bon ciepłowniczy
Na początku 2026 roku seniorzy otrzymają wypłatę bonu ciepłowniczego za rok 2025. Wysokość wsparcia zależy od ceny ciepła – od 500 zł do 1750 zł. Latem planowana jest druga tura programu za 2026 rok, z kwotami sięgającymi nawet 3500 zł dla gospodarstw z najwyższymi rachunkami.
Choć bon przysługuje wszystkim spełniającym kryteria dochodowe, to właśnie osoby starsze – często samotne i o niskich dochodach – będą głównymi beneficjentami.
Wrzesień 2026 – czternasta emerytura
Jesienią emeryci mogą liczyć na kolejną czternastą emeryturę, również w wysokości minimalnego świadczenia, czyli około 1970 zł brutto. Dla osób z wyższymi emeryturami obowiązywać będzie zasada „złotówka za złotówkę” – im większe świadczenie podstawowe, tym mniejszy dodatek.
Rok finansowych korzyści dla seniorów
W 2026 roku seniorzy otrzymają wsparcie niemal w każdym kwartale. Przeliczenia, waloryzacja, bony i dwa dodatkowe świadczenia roczne oznaczają, że przeciętny emeryt może zyskać nawet kilka tysięcy złotych więcej w ciągu roku.
To rok, w którym – jak podkreślają eksperci – seniorzy po raz pierwszy mogą odczuć realny wzrost bezpieczeństwa finansowego, a system emerytalny stanie się nieco bardziej przyjazny dla najstarszych obywateli.
