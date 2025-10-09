Stało się! Rząd ogłosił nową płacę minimalną. Zobacz, ile naprawdę dostaniesz

9 października 2025

Od 1 stycznia 2026 roku najniższa krajowa w Polsce wzrośnie do 4806 zł brutto, a stawka godzinowa do 31,40 zł. To oznacza, że pracownicy otrzymają około 3605 zł „na rękę”, a młodzi zatrudnieni nawet do 4000 zł netto. Rząd zapewnia, że to realny wzrost dochodów, ale dla przedsiębiorców – to także wyższe składki i większe koszty zatrudnienia.

Nowa płaca minimalna od 2026 roku. Tyle realnie dostaniesz „na rękę”

Rząd ogłosił decyzję, która dotyczy milionów Polaków. Od 1 stycznia 2026 roku minimalne wynagrodzenie w Polsce wzrośnie do 4806 zł brutto, a minimalna stawka godzinowa wyniesie 31,40 zł brutto. To oznacza, że pracownicy zarabiający najniższe krajowe dostaną miesięcznie około 3605 zł na rękę.

Ile wyniesie pensja minimalna netto w 2026 roku

Podwyżka płacy minimalnej oznacza wzrost o około 140 zł brutto w porównaniu z 2025 rokiem. Po potrąceniu składek i podatków przeciętny pracownik etatowy otrzyma około 3605 zł netto, a osoby do 26. roku życia, objęte ulgą PIT-0, mogą liczyć nawet na 3900–4000 zł.

Nowe przepisy obejmą ok. 3 miliony pracowników, w tym osoby zatrudnione na umowach o pracę i zleceniobiorców objętych minimalną stawką godzinową. Wzrost płacy minimalnej przełoży się również na wyższe dodatki, odprawy i składki.

Kto zyska na podwyżce

Najwięcej skorzystają osoby zatrudnione w handlu, gastronomii, logistyce oraz w usługach niskopłatnych. Podwyżka obejmie też pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze etatu — proporcjonalnie do wymiaru godzin. Dla wielu rodzin o niskich dochodach oznacza to realną poprawę sytuacji finansowej.

Przy wyższej pensji minimalnej rosną także świadczenia powiązane z jej wysokością — w tym odprawy, dodatki za pracę w nocy, minimalne wynagrodzenia urlopowe czy stawki w umowach zlecenia.

Co to oznacza dla pracodawców

Z drugiej strony wzrost płacy minimalnej to wyższe koszty zatrudnienia. Według szacunków, koszt pracodawcy za pracownika na najniższej krajowej wzrośnie o około 140 zł miesięcznie, a przedsiębiorcy opłacający składki ZUS w preferencyjnej wysokości zapłacą o 270 zł więcej miesięcznie.

Eksperci podkreślają, że podwyżka była przewidywana i uzasadniona tempem inflacji, ale dla małych firm może oznaczać konieczność korekty budżetów kadrowych.

Nowe przepisy od stycznia

Nowa płaca minimalna zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2026 roku i będzie jedyną podwyżką w przyszłym roku. Pracodawcy muszą zaktualizować umowy, regulaminy wynagradzania i siatki płac do końca grudnia 2025 roku.

Nie trzeba składać żadnych wniosków — podwyżka nastąpi z mocy prawa. Pracodawcy, którzy nie dostosują wynagrodzeń, mogą zostać ukarani przez Państwową Inspekcję Pracy grzywną nawet do 30 tys. zł.

Co jeszcze rośnie razem z płacą minimalną

Podniesienie minimalnego wynagrodzenia oznacza również:

  • wzrost maksymalnej odprawy przy zwolnieniach do 72 090 zł,
  • wyższą podstawę preferencyjnego ZUS — 1441,80 zł,
  • większe dodatki za pracę w nocy i przestój.

Ekonomiści oceniają decyzję rządu jako „kompromisową” – korzystną dla pracowników, ale możliwą do udźwignięcia przez firmy.

