Stan alarmowy na Mazowszu. BRAVO w całym województwie, CHARLIE na kolei. Do tego zawyją syreny
Na Mazowszu nadal obowiązują podwyższone stopnie alarmowe. Do 30 listopada 2026 roku na całym terytorium Polski, a więc również w województwie mazowieckim, utrzymany jest drugi stopień alarmowy BRAVO oraz drugi stopień BRAVO-CRP dotyczący cyberbezpieczeństwa. Na obszarach linii kolejowych zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe i PKP LHS obowiązuje jeszcze wyższy, trzeci stopień CHARLIE.
Decyzję o przedłużeniu stopni alarmowych podjął premier. Obecne zasady obowiązują od 1 września i mają pozostać w mocy do 30 listopada 2026 roku do godz. 23:59.
BRAVO na całym Mazowszu
Stopień BRAVO to drugi z czterech poziomów alarmowych. Oznacza zwiększoną gotowość służb i administracji oraz wzmożoną czujność wobec możliwych zagrożeń.
W praktyce mieszkańcy mogą zauważyć m.in. więcej patroli, dodatkowe kontrole w wybranych miejscach i zwiększony nadzór nad infrastrukturą krytyczną.
Równolegle obowiązuje BRAVO-CRP, czyli podwyższony poziom gotowości związany z bezpieczeństwem systemów teleinformatycznych i ryzykiem cyberataków.
Na kolei obowiązuje trzeci stopień CHARLIE
Jeszcze wyższy poziom obowiązuje na terenach linii kolejowych zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz PKP Linię Hutniczą Szerokotorową.
Tam wprowadzono trzeci stopień alarmowy CHARLIE. To oznacza wyższy poziom gotowości służb i dodatkowe procedury bezpieczeństwa.
Dla pasażerów nie oznacza to automatycznie ograniczeń w podróżowaniu, ale można spodziewać się większej obecności służb i bardziej szczegółowych kontroli w rejonie infrastruktury kolejowej.
W październiku zawyją też syreny na Mazowszu
Jest jeszcze jedna ważna informacja dla mieszkańców województwa. Mazowiecki Urząd Wojewódzki zapowiedział ćwiczenia „Syrena-26”, które odbędą się od 12 do 16 października.
W tym czasie na terenie województwa będą uruchamiane syreny alarmowe. Emitowany ma być ciągły dźwięk trwający jedną minutę. Urząd podkreśla, że będą to wyłącznie ćwiczenia i prosi mieszkańców o zachowanie spokoju oraz niepodejmowanie żadnych działań.
Co powinien zrobić mieszkaniec?
Sam fakt obowiązywania stopnia BRAVO nie oznacza konieczności ewakuacji czy robienia zapasów „na już”.
Najważniejsze jest śledzenie komunikatów Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, policji, straży pożarnej i lokalnych władz. W razie zauważenia podejrzanego przedmiotu albo nietypowego zachowania należy powiadomić odpowiednie służby.
Podwyższone stopnie alarmowe mają charakter przede wszystkim prewencyjny i służą zwiększeniu gotowości państwa na ewentualne zagrożenia.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.