Strefa płatnego parkowania obejmie kolejne ulice. Sprawdź, czy twoja ulica znajdzie się w SPPN
11 czerwca radni Warszawy zatwierdzili kolejne, historyczne rozszerzenie Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego – tym razem na cztery dzielnice naraz: Wolę, Pragę-Południe, Mokotów i po raz pierwszy w historii strefy także Włochy. Zmiany wejdą w życie w dwóch etapach, rozłożonych na najbliższy rok, a na horyzoncie rysują się już kolejne dzielnice, które mogą dołączyć do systemu jako następne.
Wola – całe Odolany od 7 września
Na Woli opłatami zostanie objęte całe osiedle Odolany. Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich Łukasz Puchalski wyjaśnił, że z wprowadzeniem strefy trzeba było poczekać na zakończenie przebudowy ulic Ordona i Jana Kazimierza – dwóch kluczowych arterii tej części dzielnicy. Prace drogowe już się skończyły, więc ulice są gotowe na nowe oznakowanie i parkomaty. Odolany to dawne tereny poprzemysłowe, które w ostatnich latach przeszły intensywną rewitalizację i dziś są gęsto zabudowanym osiedlem mieszkaniowym, dobrze skomunikowanym z centrum dzięki tramwajowi na ulicy Kasprzaka.
Praga-Południe – Saska Kępa doczeka się domknięcia strefy
Na Pradze-Południe zmiana obejmie obszar między ulicami Saską a Międzynarodową, czyli fragment Saskiej Kępy, który dotąd pozostawał poza strefą, mimo że sama Saska Kępa dołączyła do SPPN już dwa lata wcześniej. To właśnie ta wcześniejsza, częściowa granica strefy spowodowała efekt, którego obawiali się mieszkańcy – kierowcy zniechęceni opłatami po prostu przesiadali się kilka ulic dalej, poza granicę strefy, zajmując miejsca w rejonie ulicy Międzynarodowej. O objęcie tego obszaru zabiegali zarówno mieszkańcy, jak i lokalni radni oraz organizacje społeczne. Ta część rozszerzenia, tak jak Odolany, zacznie obowiązywać 7 września 2026 roku.
Mokotów – Służewiec, czyli koniec darmowego parkowania w Mordorze
Drugi etap rozszerzenia, zaplanowany na 17 maja 2027 roku, obejmie Służewiec oraz część Służewa. Ten rejon Mokotowa kojarzy się przede wszystkim z zagłębiem biurowców, popularnie nazywanym Mordorem, gdzie od lat pracownicy okolicznych firm bezpłatnie parkowali na ulicach osiedlowych. Tymczasem to również obszar intensywnie rozwijający się mieszkaniowo, a rosnąca liczba aut parkujących całymi dniami znacząco utrudniała mieszkańcom znalezienie miejsca w pobliżu domu. Wprowadzenie SPPN ma to realnie zmienić, wymuszając rotację pojazdów zamiast wielogodzinnego, darmowego postoju.
Włochy – pierwszy raz w historii strefy, przez lotnisko
Najbardziej przełomowa część rozszerzenia dotyczy Włoch, które do tej pory w ogóle nie miały żadnego fragmentu objętego SPPN. Od 17 maja 2027 roku opłaty pojawią się w rejonie Rakowa oraz w północnej części Okęcia. W przypadku Okęcia dochodzi dodatkowy czynnik, którego nie ma w żadnej innej z czterech dzielnic – Lotnisko Chopina. Pasażerowie od lat zostawiają tam samochody na ulicach osiedlowych na czas swojego wylotu, czasem na wiele dni, blokując miejsca postojowe mieszkańcom. Wprowadzenie płatnej strefy ma ograniczyć to zjawisko, podobnie jak w przypadku parkowania długoterminowego przy innych dużych węzłach komunikacyjnych miasta.
Gdzie jest, gdzie będzie, a gdzie dopiero w planach?
|Obszar
|Status
|Od kiedy
|Śródmieście, Ochota, Żoliborz, Praga-Północ, Saska Kępa, Kamionek, Górny i Dolny Mokotów
|SPPN już obowiązuje
|stopniowo od 2008 r., ostatnio od lutego 2025 r.
|Odolany (Wola)
|Zatwierdzone rozszerzenie
|od 7 września 2026 r.
|Rejon ul. Saskiej i Międzynarodowej (Praga-Południe)
|Zatwierdzone rozszerzenie
|od 7 września 2026 r.
|Służewiec i część Służewa (Mokotów)
|Zatwierdzone rozszerzenie
|od 17 maja 2027 r.
|Raków i północna część Okęcia (Włochy)
|Zatwierdzone rozszerzenie, pierwsze w dzielnicy
|od 17 maja 2027 r.
|Rejon metra Stare Bielany
|W dalszych planach – trwają badania ruchu
|brak decyzji, konsultacje możliwe jeszcze w 2026 r.
|Targówek
|W dalszych planach – obszar analizowany
|brak decyzji i konkretnego terminu
Ile to będzie kosztować?
Stawki w nowych obszarach będą takie same jak w całej dotychczasowej strefie. Pierwsza godzina parkowania kosztuje 4,50 złotych, druga 5,40 złotych, trzecia 6,40 złotych, a czwarta i każda kolejna znowu 4,50 złotych. Opłaty obowiązują w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 20:00 – w weekendy, święta oraz 2 maja, 24 i 31 grudnia parkowanie pozostaje bezpłatne. Mieszkańcy nowo włączonych obszarów będą mogli wykupić roczny abonament mieszkańca za jedyne 30 złotych, uprawniający do parkowania bez opłaty godzinowej w pobliżu miejsca zamieszkania. Całe tegoroczne rozszerzenie ma kosztować miasto około 2 milionów złotych w 2026 roku i około 8 milionów złotych w 2027 roku, a docelowo przynosić do budżetu dodatkowe 18,5 miliona złotych rocznie.
Co dalej? Bielany i Targówek już są analizowane
Zanim jeszcze zapadła decyzja w sprawie tych czterech dzielnic, miasto zaczęło już przygotowywać grunt pod kolejne rozszerzenie. Jak potwierdza oficjalna strona ratusza, obecnie analizowane jest objęcie SPPN kolejnych obszarów – i tu, obok samej Woli i Włoch, pojawiają się już konkretnie Bielany oraz Targówek. Na Bielanach Zarząd Dróg Miejskich prowadzi badania ruchu w okolicach stacji metra na Starych Bielanach, czyli klasyczny pierwszy krok przed każdą decyzją o rozszerzeniu – najpierw liczenie zaparkowanych aut, dopiero potem ewentualna uchwała rady miasta. Część wypowiedzi urzędników wskazuje, że konsultacje społeczne na Bielanach mogłyby ruszyć jeszcze w 2026 roku, z możliwym wdrożeniem strefy w 2027 roku – choć to wciąż etap wstępny, a nie zatwierdzona decyzja, jak w przypadku Woli, Pragi-Południe, Mokotowa czy Włoch.
A czy strefa obejmie kiedyś całą Warszawę?
Miasto nie ogłosiło żadnej oficjalnej daty ani planu objęcia SPPN całego obszaru Warszawy, więc traktowanie tego jako pewnika byłoby nadinterpretacją. Warto jednak spojrzeć na sam kierunek, w jakim strefa konsekwentnie się rozwija od 2008 roku, gdy rada miasta przyjęła pierwszą uchwałę ją ustanawiającą. W 2024 roku do SPPN dołączyły Saska Kępa i Kamionek, od lutego 2025 roku Górny i Dolny Mokotów, a teraz kolejne fragmenty czterech dzielnic naraz, z Bielanami i Targówkiem już w fazie analiz. Przy takim tempie i konsekwencji kolejnych rad miasta trudno wykluczyć, że za kilka lub kilkanaście lat strefa realnie obejmie zdecydowaną większość gęściej zabudowanych rejonów stolicy – ale to raczej logiczna konsekwencja dotychczasowego trendu niż jakikolwiek zapowiedziany, konkretny plan.
Sprawdź czy Twoja ulica wejdzie do SPPN
Jeśli mieszkasz na Odolanach, w rejonie Saskiej Kępy między ulicami Saską a Międzynarodową, na Służewcu, w Rakowie albo w północnej części Okęcia, masz czas do odpowiednio 7 września 2026 roku lub 17 maja 2027 roku, by złożyć wniosek o abonament mieszkańca – najlepiej zrobić to z wyprzedzeniem, zamiast czekać do ostatniego dnia przed wejściem opłat. Dokładne granice nowych obszarów i wzór wniosku znajdziesz na stronie Zarządu Dróg Miejskich.
Jeśli mieszkasz na Bielanach lub Targówku, twoja sytuacja jest inna – żadna decyzja jeszcze nie zapadła, ale warto śledzić zapowiadane konsultacje społeczne, bo to właśnie na tym etapie mieszkańcy mają realny wpływ na przebieg granic przyszłej strefy. Zgłoszenie uwag podczas konsultacji, zanim projekt trafi pod głosowanie rady miasta, daje dużo większą szansę na uwzględnienie lokalnych potrzeb niż protesty już po podjęciu uchwały.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.