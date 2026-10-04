Superoferty w Biedronce od poniedziałku. Ceny zaczynają się od 9,99 zł
Biedronka rozpoczyna w poniedziałek 5 października kolejną serię ofert. Tym razem sieć stawia przede wszystkim na wyposażenie i dekoracje do domu. W sklepach pojawią się m.in. składany puf ze schowkiem, dekoracje samoprzylepne, okleiny na meble oraz akcesoria do serwowania. Ceny zaczynają się od 9,99 zł. Oferta ma obowiązywać do soboty 17 października.
Od poniedziałku nowa oferta w Biedronce
Nowa oferta wystartuje 5 października i zgodnie z gazetką będzie obowiązywała do 17 października. Część produktów oznaczono jako „Supercena”.
Jedną z najtańszych propozycji są okleiny na meble za 9,99 zł za sztukę. Mają wymiary około 200 × 60 cm i można je wykorzystać do odświeżenia powierzchni mebli. W gazetce pokazano kilka wzorów i kolorów.
Dekoracje samoprzylepne za 14,99 zł
Za 14,99 zł za sztukę Biedronka zaoferuje dekoracje samoprzylepne o wymiarach około 30 × 30 cm.
Do wyboru mają być dwa warianty: dwa arkusze lustrzane albo cztery arkusze imitujące płytki. W gazetce zaprezentowano różne wzory, m.in. przypominające zielone i białe kafelki czy marmur.
To propozycja dla osób, które chcą niewielkim kosztem zmienić wygląd kuchni, łazienki czy innych pomieszczeń bez większego remontu.
Składany puf 2 w 1 za 79,90 zł
Znacznie większym produktem jest składany puf za 79,90 zł.
Ma wymiary około 76 × 38 × 38 cm, a jego maksymalne obciążenie wynosi 100 kg.
Co ciekawe, produkt pełni jednocześnie dwie funkcje. Poza siedziskiem wewnątrz znajduje się schowek, a pokrywę można wykorzystać również jako niewielki stolik.
Według gazetki puf będzie dostępny w kilku kolorach.
Akcesoria do serwowania za 24,99 zł
Od poniedziałku pojawi się również zestaw produktów przeznaczonych do kuchni i jadalni. Cena wynosi 24,99 zł za sztukę lub zestaw, zależnie od wybranego wariantu.
Do wyboru mają być m.in. nakładka bambusowa na sofę, dwie bambusowe podkładki na talerze, butelki na oliwę i ocet, zestaw sześciu miseczek do serwowania, cztery podkładki pod kubki oraz bambusowy stojak na przyprawy.
Gazetka pokazuje również bambusową tackę/stolik ułatwiający podawanie posiłków.
Dekoracje do domu również w promocji
Biedronka przygotowała ponadto kolekcję dekoracji w różnych wariantach.
Na zdjęciach w gazetce widać m.in. zegary, wazony, ramki, szkatułki i inne niewielkie elementy wyposażenia wnętrz.
Ceny wybranych dekoracji zaczynają się od 14,99 zł za sztukę lub zestaw, a część pozostałych produktów kosztuje 24,99 zł.
Oferta od 5 do 17 października
Nowa seria produktów ma pojawić się w Biedronce w poniedziałek 5 października i obowiązywać do soboty 17 października.
Trzeba jednak zwrócić uwagę na oznaczenie w gazetce – część artykułów będzie dostępna tylko w wybranych sklepach. W przypadku produktów przemysłowych dostępność konkretnych wzorów i kolorów może również zależeć od danej placówki.
Dla klientów planujących jesienne zmiany w mieszkaniu najniższy próg cenowy jest bardzo konkretny: okleiny na meble kosztują 9,99 zł, dekoracje samoprzylepne 14,99 zł, a akcesoria do serwowania 24,99 zł.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.