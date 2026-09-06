Superokazje w Biedronce od poniedziałku. Wchodzi nowa kolekcja. Warto skorzystać
Biedronka szykuje kolejną dużą ofertę dla osób, które chcą wyposażyć kuchnię bez wydawania fortuny. Od poniedziałku 7 września w sklepach pojawią się m.in. zestawy patelni, brytfanny z pokrywkami, noże, tarki i inne akcesoria kuchenne. Ceny zaczynają się już od 12,99 zł. Część oferty może szybko przyciągnąć łowców okazji.
Nowa oferta Biedronki rusza w poniedziałek 7 września i potrwa do soboty 19 września 2026 roku. W gazetce sieć oznaczyła wiele produktów jako „Supercena”. Informację o terminie oraz części produktów potwierdza również oficjalna strona Biedronki.
Zestaw trzech patelni za 69,90 zł
Jedną z najmocniej wyróżnionych propozycji jest zestaw trzech patelni za 69,90 zł. W komplecie znajdują się patelnie o średnicy około 20, 24 i 28 cm. Zostały wykonane ze stali węglowej i mają nieprzywierającą powłokę.
To oznacza, że w przeliczeniu jedna patelnia kosztuje zaledwie 23,30 zł.
Zestaw sygnowany jest marką Emalia Olkusz 1907. Cena 69,90 zł widnieje również w internetowej wersji najnowszej gazetki Biedronki.
Brytfanna z pokrywką za 89 zł
Kolejna propozycja to brytfanna Smukee z pokrywką za 89 zł. Wykonana jest z odlewanego aluminium, a klienci mają mieć do wyboru kilka wariantów:
- okrągłą o pojemności około 3 litrów,
- kwadratową o pojemności około 4 litrów,
- prostokątną o pojemności około 4,5 litra.
Producent wskazuje, że brytfanny nadają się do wszystkich rodzajów kuchenek. Oficjalna strona Biedronki potwierdza zarówno cenę 89 zł, jak i okres sprzedaży od 7 do 19 września.
Akcesoria kuchenne od 12,99 zł
Nie trzeba jednak wydawać kilkudziesięciu złotych. Biedronka przygotowała również tańsze drobiazgi do kuchni.
Akcesoria kuchenne Smukee kosztują od 12,99 zł za sztukę. Do wyboru mają być m.in. tarka, stojak na kubki, wałek, noże różnych rozmiarów, stojak na noże lub talerze, deski do krojenia, obieraczki czy zestawy prostokątnych desek.
Na osobnej części oferty znalazły się również przybory kuchenne za 19,99 zł za sztukę. Klienci mogą wybierać m.in. spośród bloku na noże, obieraczki, tarki z uchwytem, zestawu z pojemnikiem, noży oraz ostrzałki.
Zestaw trzech noży za 29,99 zł
Za 29,99 zł Biedronka proponuje natomiast zestaw trzech noży z akcesoriami. W komplecie pokazanym w gazetce znajdują się noże o długości ostrza około 7,5 cm, 11 cm i 17 cm, a także obieraczka i ostrzałka.
To może być jedna z ciekawszych propozycji dla osób, które nie chcą kupować każdego elementu oddzielnie.
Biedronka mocno stawia na wyposażenie domu
Wrześniowa oferta jest znacznie większa niż produkty widoczne na dwóch stronach gazetki. W nowym katalogu znalazły się również inne artykuły do kuchni i domu, małe AGD, odzież czy zabawki.
Sieć w ostatnich latach coraz mocniej konkuruje w kategorii produktów niespożywczych. W przypadku najpopularniejszych artykułów problemem może więc okazać się nie cena, lecz dostępność konkretnego wariantu w danym sklepie.
Jeżeli ktoś planował wymianę patelni, noży albo brytfanny, warto zapamiętać datę 7 września. To właśnie w poniedziałek rusza nowa oferta, a promocyjne ceny mają obowiązywać do 19 września 2026 roku lub zgodnie z dostępnością poszczególnych produktów.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.