ZUS nie będzie czekał. Sprawdź konto, przelew może być wcześniej i to znacznie wyższy niż zwykle
Część emerytów i rencistów we wrześniu zobaczy pieniądze na koncie wcześniej, niż wynikałoby to ze standardowego terminu wypłaty. Wszystko przez układ kalendarza. Co więcej, razem z podstawowym świadczeniem ZUS wypłaca we wrześniu czternastą emeryturę, dlatego w przypadku uprawnionych osób przelew może być wyraźnie większy niż w zwykłym miesiącu.
Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca emerytury i renty w kilku stałych terminach: 1., 6., 10., 15., 20. oraz 25. dnia miesiąca.
Jeżeli jednak dzień wypłaty przypada w sobotę, niedzielę albo święto, ZUS przekazuje świadczenie odpowiednio wcześniej, tak aby pieniądze dotarły przed ustawowym terminem. We wrześniu 2026 roku taka sytuacja występuje dwukrotnie.
Pierwsza grupa dostała pieniądze przed weekendem
6 września przypada w tym roku w niedzielę.
Dlatego osoby mające ustalony termin płatności właśnie na 6. dzień miesiąca nie musiały czekać do poniedziałku. Świadczenia zostały przesunięte na wcześniejszy dzień roboczy.
W praktyce oznaczało to wypłatę w piątek 4 września.
Ale to jeszcze nie koniec zmian w kalendarzu.
Za kilkanaście dni sytuacja się powtórzy
Kolejna grupa seniorów ma standardowy termin wypłaty przypadający na 20 września.
Także ten dzień w 2026 roku wypada w niedzielę.
W efekcie pieniądze powinny zostać przekazane wcześniej — w piątek 18 września.
Dla części seniorów różnica nie będzie jednak sprowadzała się wyłącznie do daty pojawienia się pieniędzy.
Na konto może wpłynąć dużo więcej niż zwykle
Wrzesień jest miesiącem wypłaty czternastej emerytury.
Pełna kwota dodatkowego świadczenia w 2026 roku wynosi 1978,49 zł brutto. ZUS przekazuje czternastkę automatycznie razem z emeryturą lub rentą. Nie trzeba składać żadnego dodatkowego wniosku.
Oznacza to, że osoba uprawniona do pełnej czternastki może otrzymać we wrześniu podstawową emeryturę lub rentę oraz dodatkowe 1978,49 zł brutto.
Nie wszyscy dostaną 1978,49 zł
Tutaj pojawia się bardzo ważny próg.
Pełna czternastka przysługuje osobom, których podstawowe świadczenie nie przekracza 2900 zł brutto.
Powyżej tej kwoty obowiązuje zasada „złotówka za złotówkę”. Każda złotówka przekroczenia progu powoduje odpowiednie zmniejszenie czternastej emerytury.
Przykład jest prosty.
Przy emeryturze wynoszącej 3500 zł brutto próg zostaje przekroczony o 600 zł. Czternastka zostanie więc pomniejszona o 600 zł i wyniesie 1378,49 zł brutto. Taki właśnie przykład podaje ZUS.
Jest też granica, po której nie będzie ani złotówki
Nie każdy emeryt otrzyma we wrześniu dodatkowe świadczenie.
Minimalna wypłacana kwota czternastki to 50 zł brutto. W konsekwencji osoby otrzymujące emeryturę lub rentę wyższą niż 4828,49 zł brutto nie dostaną czternastki.
Świadczenie nie zostanie również wypłacone osobie, której prawo do emerytury lub renty było zawieszone w dniu poprzedzającym miesiąc wypłaty.
Komornik nie może zabrać czternastki
Jest jeszcze jeden istotny szczegół.
Czternasta emerytura jest wolna od potrąceń i egzekucji komorniczej. Dodatkowe pieniądze nie są również uwzględniane przy ustalaniu prawa do świadczeń zależnych od dochodu.
ZUS pobiera natomiast od czternastki składkę zdrowotną i zaliczkę na podatek dochodowy na zasadach właściwych dla emerytur i rent. Dlatego kwota, która faktycznie pojawi się na rachunku, będzie niższa od wartości brutto.
We wrześniu warto spojrzeć na kalendarz
Najbliższe standardowe terminy wypłat to 10, 15, 20 i 25 września. Szczególnie interesujący będzie termin przypadający na 20 września.
Ponieważ jest to niedziela, ZUS nie będzie czekał do poniedziałku 21 września. Świadczenie powinno zostać przekazane wcześniej.
A jeżeli senior ma prawo do czternastej emerytury, razem z podstawowym świadczeniem otrzyma również dodatkowe pieniądze.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.