Sześć osób w szpitalu. Droga zablokowana do 3 w nocy. Poważny wypadek na Mazowszu

7 lipca 2026 00:36 | Autor: Michał Wierzbicki | Aktualności | Brak komentarzy

Około godziny 21:30 na drodze wojewódzkiej nr 567 w Starym Boryszewie doszło do wypadku z udziałem dwóch samochodów. Jak wynika ze wstępnych ustaleń policjantów, 37-letni kierujący fordem najprawdopodobniej nie ustąpił pierwszeństwa 18-letniemu kierującemu bmw.

Wypadek w Starym Boryszewie. | Fot. KMP w Płocku.
Wypadek w Starym Boryszewie. | Fot. KMP w Płocku.

Sześcioro poszkodowanych, droga zablokowana do 3 w nocy

W wyniku odniesionych obrażeń do szpitala trafili oboje kierowcy, a także 35-letnia pasażerka forda oraz troje 18-letnich pasażerów bmw – łącznie 6 osób.

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Odcinek drogi z Płocka w kierunku Rogozina jest obecnie całkowicie zablokowany. Utrudnienia mogą potrwać do godziny 3:00 w nocy. Na miejscu pracują funkcjonariusze, którzy zabezpieczają ślady i sporządzają dokumentację niezbędną do ustalenia dokładnych przyczyn i okoliczności wypadku.

Komenda Miejska Policji w Płocku zaleca kierowcom objazd przez Stróżewko, ulicą Starowiejską.

Wypadek w Starym Boryszewie. | Fot. KMP w Płocku.
Wypadek w Starym Boryszewie. | Fot. KMP w Płocku.

Jedź objazdem, nie czekaj na miejscu

Kierowcy planujący dziś w nocy trasę z Płocka w kierunku Rogozina korzystają z objazdu przez ulicę Starowiejską w Stróżewku, zamiast czekać na odblokowanie drogi wojewódzkiej 567 – utrudnienia potrwają jeszcze kilka godzin, więc stanie w miejscu nie skróci czasu podróży.

Kierowcy, którzy mimo wszystko znajdą się w pobliżu miejsca zdarzenia, bezwzględnie stosują się do poleceń funkcjonariuszy kierujących ruchem – na miejscu trwają czynności procesowe wymagające zabezpieczenia całego terenu.

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