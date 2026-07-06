Sześć osób w szpitalu. Droga zablokowana do 3 w nocy. Poważny wypadek na Mazowszu
Około godziny 21:30 na drodze wojewódzkiej nr 567 w Starym Boryszewie doszło do wypadku z udziałem dwóch samochodów. Jak wynika ze wstępnych ustaleń policjantów, 37-letni kierujący fordem najprawdopodobniej nie ustąpił pierwszeństwa 18-letniemu kierującemu bmw.
Sześcioro poszkodowanych, droga zablokowana do 3 w nocy
W wyniku odniesionych obrażeń do szpitala trafili oboje kierowcy, a także 35-letnia pasażerka forda oraz troje 18-letnich pasażerów bmw – łącznie 6 osób.
Odcinek drogi z Płocka w kierunku Rogozina jest obecnie całkowicie zablokowany. Utrudnienia mogą potrwać do godziny 3:00 w nocy. Na miejscu pracują funkcjonariusze, którzy zabezpieczają ślady i sporządzają dokumentację niezbędną do ustalenia dokładnych przyczyn i okoliczności wypadku.
Komenda Miejska Policji w Płocku zaleca kierowcom objazd przez Stróżewko, ulicą Starowiejską.
Jedź objazdem, nie czekaj na miejscu
Kierowcy planujący dziś w nocy trasę z Płocka w kierunku Rogozina korzystają z objazdu przez ulicę Starowiejską w Stróżewku, zamiast czekać na odblokowanie drogi wojewódzkiej 567 – utrudnienia potrwają jeszcze kilka godzin, więc stanie w miejscu nie skróci czasu podróży.
Kierowcy, którzy mimo wszystko znajdą się w pobliżu miejsca zdarzenia, bezwzględnie stosują się do poleceń funkcjonariuszy kierujących ruchem – na miejscu trwają czynności procesowe wymagające zabezpieczenia całego terenu.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.