Szokujące rachunki w blokach. Spółdzielnie zasypują lokatorów pismami grozy. Podwyżki sięgają 100%

25 września 2025 20:51 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Pierwszy spokojny rok szybko zamienił się w dramat dla milionów mieszkańców spółdzielni w całej Polsce. Do skrzynek lokatorów masowo trafiają pisma o drastycznych podwyżkach – w niektórych przypadkach sięgających nawet 100%. Dodatkowe 600 zł miesięcznie do rachunków za ogrzewanie staje się nową, brutalną rzeczywistością. Powód? Koniec rządowej tarczy osłonowej 1 lipca 2025 roku.

Fot. Warszawa w Pigułce

Fałszywe poczucie bezpieczeństwa

Pierwsze półrocze 2025 roku dawało złudzenie stabilizacji. Wzrosty opłat w spółdzielniach były niewielkie, a łagodna zima ograniczyła koszty ogrzewania. Wielu zarządców rozkładało podwyżki w czasie, by nie wywoływać społecznych protestów. Sytuacja zmieniła się z dnia na dzień wraz z wygaśnięciem mechanizmu mrożenia cen ciepła.

1 lipca – dzień przełomu

Do końca czerwca obowiązywał limit – maksymalna podwyżka nie mogła przekroczyć 40% w stosunku do cen z września 2022 roku. Od lipca mieszkańcy zostali pozbawieni ochrony. Efekty są odczuwalne natychmiast.

  • Ruda Śląska: spółdzielnia Perspektywa ogłosiła podwyżki o ponad 88%.

  • Poznań, Kraków, Lublin, Wrocław czy Bytom – wszędzie mieszkańcy otrzymują zawiadomienia o ogromnych dopłatach za centralne ogrzewanie i ciepłą wodę.

Skala podwyżek bije rekordy

Urząd Regulacji Energetyki zatwierdził taryfy, które oznaczają średni wzrost cen ciepła o 86%. W praktyce rodzina mieszkająca w bloku musi liczyć się z rachunkami wyższymi o 400–600 zł miesięcznie. W niektórych miejscowościach koszty przekroczyły 100%.

Spółdzielnie tłumaczą, że są bezradne. Jak podkreślają, nie mają żadnego wpływu na ceny narzucane przez dostawców. Pełnią jedynie rolę pośredników w przekazywaniu pieniędzy.

Najbardziej zagrożeni

Podwyżki najmocniej uderzą w mieszkańców:

  • bloków ogrzewanych gazem,

  • starszego budownictwa,

  • lokali w oficynach z przestarzałymi instalacjami.

Eksperci podkreślają, że wzrost kosztów ogrzewania zmniejszy atrakcyjność rynku najmu. Wielu właścicieli stanie przed dylematem – podnieść czynsz i ryzykować utratę lokatorów czy pokryć rosnące koszty z własnej kieszeni.

Czy rząd pomoże?

Resort energii zapowiedział wprowadzenie bonu ciepłowniczego dla najuboższych. Wsparcie miałoby wynieść maksymalnie 3500 zł rocznie. Jednak spółdzielnie już dziś alarmują, że to zbyt mało i zbyt późno.

Co możesz zrobić?

Choć na ceny energii lokatorzy nie mają wpływu, istnieją sposoby na ograniczenie strat:

  • uszczelnienie okien i drzwi,

  • unikanie zasłaniania kaloryferów,

  • obniżanie temperatury w nocy i podczas nieobecności,

  • krótkie, intensywne wietrzenie zamiast uchylania okna na długie godziny.

Jesień pełna napięć

Najtrudniejsze dopiero przed nami. Jesienne walne zgromadzenia spółdzielni będą areną gorących sporów o budżety i fundusze remontowe. Eksperci ostrzegają: w 2026 roku opłaty eksploatacyjne mogą wzrosnąć o kolejne 5–8%, a fundusze remontowe o jeszcze więcej.

Dla milionów Polaków oznacza to jedno – rachunki, które zamienią codzienne życie w finansowy koszmar.

