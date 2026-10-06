Tajemnicza śmierć 73-latki. Trwa wielka obława, policja szuka jej syna
Ogromna akcja służb w Zagórzu w powiecie chrzanowskim. W jednym z domów znaleziono ciało 73-letniej kobiety. Ujawnione obrażenia wskazują, że do jej śmierci mogła przyczynić się inna osoba. Policja poszukuje 49-letniego syna zmarłej. Do działań skierowano znaczne siły – wykorzystywane są psy tropiące, drony oraz policyjny śmigłowiec.
Do makabrycznego odkrycia doszło we wtorek, 6 października. Jak informuje RMF FM, około godziny 11 policja otrzymała zgłoszenie dotyczące zwłok kobiety znajdujących się w domu jednorodzinnym w Zagórzu. Ciało 73-latki miał odnaleźć członek jej rodziny.
Na miejsce natychmiast skierowano funkcjonariuszy. Rozpoczęły się szczegółowe oględziny prowadzone pod nadzorem prokuratora.
Obrażenia wzbudziły podejrzenia śledczych
Kluczowe okazały się obrażenia stwierdzone na ciele zmarłej. Ich charakter sprawił, że śledczy biorą pod uwagę możliwość udziału osób trzecich.
Na obecnym etapie postępowania nie przesądzono jednak, w jaki sposób dokładnie zginęła kobieta ani kto może odpowiadać za jej śmierć. Okoliczności tragedii są dopiero ustalane.
Policja szuka 49-letniego syna kobiety
W związku ze sprawą rozpoczęto intensywne poszukiwania 49-letniego syna zmarłej. Chrzanowscy policjanci zostali postawieni w stan alarmu.
Według informacji przekazanych przez RMF FM mężczyzna może mieć związek ze sprawą. Policja na razie nie określa jednak jego roli i nie poinformowała, by postawiono mu jakiekolwiek zarzuty.
To istotne zastrzeżenie – sam fakt prowadzenia poszukiwań nie oznacza przesądzenia odpowiedzialności mężczyzny za śmierć 73-latki.
Psy tropiące, drony i śmigłowiec
Skala poszukiwań jest duża. Do działań skierowano przewodników z psami tropiącymi, a teren sprawdzany jest również przy użyciu dronów.
Do akcji dołączył ponadto policyjny śmigłowiec. Po godzinie 13 działania nadal trwały.
Równolegle śledczy zabezpieczają materiał dowodowy i odtwarzają wydarzenia poprzedzające śmierć kobiety. Więcej odpowiedzi powinny przynieść dalsze czynności prowadzone przez policję i prokuraturę.
Sprawa jest rozwojowa.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.