Te osoby mogą dostać z ZUS ponad 2300 zł. Nie chodzi o zwykłą emeryturę
Od 1 marca 2026 roku część osób pobierających świadczenia z ZUS ma zagwarantowane co najmniej 2374,19 zł brutto miesięcznie. Nie chodzi jednak o zwykłą emeryturę. Wyższe minimum dotyczy określonych rent związanych z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową. Kwota jest wyższa od minimalnej emerytury o niemal 400 zł.
Po tegorocznej waloryzacji najniższa emerytura wynosi 1978,49 zł brutto. W tabelach ZUS można jednak znaleźć świadczenia, których minimalna wysokość przekracza 2300 zł.
Jedną z najważniejszych kwot jest obecnie 2374,19 zł brutto miesięcznie.
2374,19 zł miesięcznie. Komu przysługuje takie minimum?
ZUS wskazuje, że od 1 marca 2026 roku najniższa:
- renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową wynosi 2374,19 zł,
- renta rodzinna wypadkowa również wynosi co najmniej 2374,19 zł.
Nie jest to zatem specjalny dodatek wypłacany wszystkim emerytom ani nowy program, do którego wystarczy złożyć wniosek.
To minimalna wysokość konkretnych świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego.
To prawie 400 zł więcej od minimalnej emerytury
Różnica jest znacząca.
Od marca minimalna emerytura wynosi 1978,49 zł brutto, natomiast wskazane świadczenia wypadkowe – 2374,19 zł brutto.
Różnica wynosi dokładnie:
2374,19 zł – 1978,49 zł = 395,70 zł miesięcznie.
W ciągu 12 miesięcy daje to różnicę 4748,40 zł brutto.
Nie oznacza to jednak, że emeryt może po prostu zamienić minimalną emeryturę na wyższą rentę. Prawo do świadczenia wypadkowego musi wynikać z okoliczności przewidzianych w przepisach.
Dlaczego renta wypadkowa jest wyższa?
Przepisy przewidują szczególne zasady dotyczące świadczeń związanych z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową.
ZUS wyjaśnia, że renta z tytułu niezdolności do pracy może przysługiwać ubezpieczonemu, który stał się niezdolny do pracy wskutek wypadku przy pracy albo choroby zawodowej. W takim przypadku stosowane są regulacje dotyczące ubezpieczenia wypadkowego.
Samo występowanie problemów zdrowotnych nie wystarczy. Musi istnieć podstawa do uznania związku niezdolności do pracy z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową.
Renta rodzinna wypadkowa również może wynosić minimum 2374,19 zł
Druga grupa to osoby uprawnione do renty rodzinnej wypadkowej.
Takie świadczenie może przysługiwać uprawnionym członkom rodziny osoby, która zmarła wskutek wypadku przy pracy albo choroby zawodowej. Szczegółowe prawo do renty zależy od spełnienia warunków przewidzianych w przepisach.
Minimalna kwota tego świadczenia od 1 marca 2026 roku również wynosi 2374,19 zł brutto miesięcznie.
Jest jeszcze jedna kwota. 1780,65 zł
Tabela ZUS zawiera także niższe minimum dla renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową.
Od 1 marca 2026 roku wynosi ono 1780,65 zł brutto miesięcznie.
Dlatego samo określenie „renta wypadkowa” nie wystarcza do wskazania kwoty. Znaczenie ma m.in. rodzaj świadczenia i stopień niezdolności do pracy.
2374,19 zł to minimum, a nie jedna kwota dla wszystkich
To również bardzo istotne. 2374,19 zł nie jest sztywną wysokością każdej renty wypadkowej tego rodzaju.
Jest to ustawowo gwarantowana najniższa wysokość wskazanych świadczeń po waloryzacji. Indywidualnie obliczona renta konkretnej osoby może być wyższa.
Ostateczna kwota zależy od sytuacji ubezpieczonego oraz sposobu obliczenia świadczenia przez ZUS.
Kwoty obowiązują od marca 2026 roku
Nowe minima obowiązują od 1 marca 2026 roku i są efektem corocznej waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych.
Dla porównania obecne najważniejsze minima wynoszą:
|Rodzaj świadczenia
|Minimum od 1 marca 2026 r.
|Najniższa emerytura
|1978,49 zł
|Renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy
|1978,49 zł
|Renta rodzinna
|1978,49 zł
|Renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy
|1483,87 zł
|Całkowita niezdolność do pracy wskutek wypadku/choroby zawodowej
|2374,19 zł
|Renta rodzinna wypadkowa
|2374,19 zł
|Częściowa niezdolność wskutek wypadku/choroby zawodowej
|1780,65 zł
Najważniejsze jest więc rozróżnienie: 2374,19 zł nie jest kolejnym świadczeniem dla wszystkich seniorów. To obecna minimalna wysokość określonych rent związanych z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.