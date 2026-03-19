Termin minął. Zajrzyj na konto, bo kwota Cię zaskoczy. Niespodzianka dla milionów osób
Koniec lutego to ustawowy termin, do którego ponad 4 mln uczestników Pracowniczych Planów Kapitałowych powinno otrzymać roczne zestawienie swojego rachunku. Kto jeszcze nie sprawdził – warto to zrobić. Wyniki funduszy za 2025 rok są wyraźnie wyższe niż oficjalna inflacja, a do połowy kwietnia na rachunki wpłynie jeszcze 240 zł dopłaty rocznej od państwa.
Roczna informacja – co powinno do Ciebie dotrzeć i od kogo
Zgodnie z ustawą z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 427 ze zm.), instytucja finansowa prowadząca rachunek PPK – czyli fundusz inwestycyjny, fundusz emerytalny albo zakład ubezpieczeń – ma obowiązek przesłać uczestnikowi roczną informację do ostatniego dnia lutego każdego roku. Termin za 2025 rok upłynął 28 lutego 2026 r.
Informacja powinna zawierać: aktualny stan konta, wysokość wszystkich wpłat dokonanych w 2025 roku – zarówno Twoich, pracodawcy, jak i państwa – oraz zestawienie innych transakcji na rachunku. Co ważne: to instytucja finansowa, a nie pracodawca, wysyła ten dokument. Pracodawca takich danych po prostu nie ma. Informacja trafia domyślnie w formie elektronicznej – przez aplikację lub e-mail. Na wniosek uczestnika instytucja może ją też przesłać papierowo.
Jeśli jeszcze nie masz dostępu do swojego konta PPK – warto go założyć teraz. Najprościej przez portal mojeppk.pl, logując się profilem zaufanym. Tam można sprawdzić stan oszczędności ze wszystkich rachunków PPK naraz, nawet jeśli zmieniałeś pracodawców.
Fundusze zarobiły od 14 do 24 procent w 2025 roku
Polski Fundusz Rozwoju co roku publikuje na portalu mojeppk.pl oficjalne stopy zwrotu funduszy zdefiniowanej daty, liczone na ostatni dzień wyceny w listopadzie. Wyniki za 2025 rok wahały się od 14,32% dla funduszy z datą docelową 2025 do 23,54% dla funduszy z datą 2050. Jedyny fundusz z datą 2020 osiągnął wynik 8,92%.
To znaczy, że im młodszy uczestnik – i im dłuższy horyzont inwestycyjny jego funduszu – tym wyższy był zysk w minionym roku. To zgodne z konstrukcją PPK: fundusze dla osób dalej od emerytury mają większy udział akcji w portfelu, co przy dobrej koniunkturze daje wyższe stopy zwrotu, ale też naraża na głębsze spadki w gorszych latach.
Jeszcze bardziej wymowna jest perspektywa od początku programu. Według danych PFR, na rachunku osoby oszczędzającej od grudnia 2019 roku znajduje się od 12 608 zł do 19 012 zł więcej niż wyniosła suma jej własnych wpłat. W przeliczeniu na stopę zwrotu z perspektywy uczestnika – czyli uwzględniając systematyczny charakter miesięcznych wpłat – to wynik rzędu 143-215%.
4,23 mln uczestników, 47 mld zł aktywów – program rośnie rekordowo
Na koniec lutego 2026 roku w PPK uczestniczyło 4,23 mln osób, a partycypacja wzrosła do 59,14% – z niecałych 51% rok wcześniej. Aktywa programu osiągnęły w styczniu 47,21 mld zł, rosnąc o rekordowe 2,15 mld zł w jednym miesiącu. Dla porównania: na koniec 2024 roku wartość aktywów wynosiła ok. 30 mld zł.
Wkład w łączną pulę rozkłada się następująco: 52,6% pochodzi od pracowników, 40,1% od pracodawców, a 7,4% z budżetu państwa w formie wpłaty powitalnej i dopłat rocznych. Do tej pory z Funduszu Pracy wypłacono uczestnikom 973 mln zł wpłat powitalnych i 2,08 mld zł dopłat rocznych.
Tyle wpływa na Twoje konto PPK – tabela dla różnych wynagrodzeń
Wpłata podstawowa pracownika wynosi 2% wynagrodzenia brutto. Pracodawca dorzuca obowiązkowo 1,5% brutto. Państwo dopłaca rocznie 240 zł (20 zł miesięcznie) – dla osób, które spełniły warunek minimalnych wpłat za poprzedni rok. Osoby zarabiające poniżej 1,2-krotności płacy minimalnej – w 2026 roku to 4 806 zł brutto – mogą obniżyć swoją wpłatę podstawową do 0,5%.
|Wynagrodzenie brutto
|Wpłata pracownika (2%)
|Wpłata pracodawcy (1,5%)
|Dopłata państwa (mies.)
|Łącznie / miesiąc
|4 000 zł
|80 zł
|60 zł
|20 zł
|160 zł
|5 000 zł
|100 zł
|75 zł
|20 zł
|195 zł
|6 000 zł
|120 zł
|90 zł
|20 zł
|230 zł
|8 000 zł
|160 zł
|120 zł
|20 zł
|300 zł
|10 000 zł
|200 zł
|150 zł
|20 zł
|370 zł
|12 000 zł
|240 zł
|180 zł
|20 zł
|440 zł
Tabela uwzględnia wpłaty podstawowe przy standardowej składce pracownika (2%) i pracodawcy (1,5%). Pracodawca może dobrowolnie podwyższyć swoją wpłatę do 4% – warto sprawdzić, co oferuje Twój zakład pracy. Dopłata roczna państwa (240 zł) w przeliczeniu na miesiąc to 20 zł – faktycznie wpływa na rachunek jednorazowo do 15 kwietnia roku następnego.
240 zł dopłaty za 2025 rok – kto dostanie i kiedy
Do 15 kwietnia 2026 r. na rachunki kwalifikujących się uczestników trafi dopłata roczna za 2025 rok w wysokości 240 zł. Warunek: łączne wpłaty na rachunek PPK w 2025 roku – Twoje i pracodawcy razem – musiały wynieść co najmniej 979,86 zł. Jeśli korzystałeś z obniżonej składki 0,5%, wymagana kwota spada do 244,97 zł.
Jeśli prawo do dopłaty nabyłeś, ale pieniędzy nie ma na koncie do 15 kwietnia – nie przepada. Można złożyć wniosek przez instytucję finansową prowadzącą Twój rachunek PPK. Rekomendowany sposób to właśnie kontakt z tą instytucją – a nie z pracodawcą.
Jak i gdzie sprawdzić swoje oszczędności
Portal mojeppk.pl to najprostsze miejsce – można zalogować się przez profil zaufany lub stworzyć osobne konto. Portal pokazuje stan wszystkich rachunków PPK, w tym z poprzednich miejsc pracy. To ważne, bo przy zmianie pracodawcy rachunki nie znikają – są nadal aktywne i inwestowane, dopóki uczestnik nie zleci wypłaty lub transferu.
Każda instytucja finansowa prowadząca PPK udostępnia też własny serwis. PKO TFI działa przez portal i-fundusze.pl, inne firmy mają analogiczne rozwiązania. Warto też zadzwonić na infolinię swojej instytucji – dane kontaktowe znajdziesz na stronie pracodawcy lub w umowie o prowadzenie PPK, której kopia powinna być dostępna w kadrach.
Nie wiesz, w której instytucji jest prowadzony Twój rachunek? Zapytaj pracodawcę – to jego obowiązek, żeby tę informację przekazać. Można też przejrzeć historię konta bankowego i poszukać miesięcznych potrąceń na PPK.
Co zrobić ze swoimi oszczędnościami PPK – kilka praktycznych wskazówek
Nie rezygnuj pochopnie. Wycofanie środków przed 60. rokiem życia wiąże się z utratą dopłat państwa i 30% wpłat pracodawcy, które wracają na Twoje konto ZUS. Przy wynikach rzędu 143-215% od startu programu rezygnacja oznacza dosłownie oddanie zysku.
Sprawdź, czy Twój pracodawca dopłaca więcej niż wymagane 1,5%. Część firm oferuje składkę pracodawcy na poziomie 2,5-4% – to coraz popularniejszy benefit, szczególnie w dużych firmach i korporacjach. Jeśli nie wiesz, ile dokładnie wpłaca Twój zakład – zapytaj w kadrach lub sprawdź umowę o PPK.
Rozważ podwyższenie swojej wpłaty. Możesz dokładać do PPK do 2% więcej ponad podstawowe 2%, czyli łącznie do 4% wynagrodzenia brutto. Przy dobrych wynikach funduszy i dopłatach pracodawcy każda dodatkowa złotówka własna przyciąga kolejne 75 groszy od pracodawcy – bez żadnego wysiłku.
Sprawdź poprzednie rachunki PPK. Jeśli zmieniałeś pracę od 2019 roku, masz prawdopodobnie kilka rachunków PPK w różnych instytucjach. Każdy z nich pracuje i generuje zyski – nawet jeśli nie wpływają już na niego nowe wpłaty. Można je scalić w jedno miejsce przez tzw. wypłatę transferową.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.