To już pewne. Od sierpnia nie dostaniesz ich do kawy ani frytek
Już od sierpnia w restauracjach, kawiarniach i barach w całej Unii Europejskiej zacznie obowiązywać nowy zakaz dotyczący popularnych jednorazowych saszetek z ketchupem, cukrem czy śmietanką do kawy. To efekt unijnych przepisów mających ograniczyć ilość plastikowych odpadów. Klienci lokali gastronomicznych będą musieli przyzwyczaić się do nowych zasad, a przedsiębiorcy staną przed koniecznością wdrożenia ekologicznych alternatyw.
Koniec z popularnymi saszetkami w restauracjach. Od sierpnia rusza unijna rewolucja
Już od 12 sierpnia 2026 roku klienci restauracji, kawiarni i barów w całej Unii Europejskiej zauważą istotną zmianę. Z lokali gastronomicznych zaczną znikać jednorazowe plastikowe saszetki z ketchupem, majonezem, musztardą, cukrem czy śmietanką do kawy. To efekt nowych unijnych przepisów, które mają ograniczyć ilość odpadów i zmniejszyć zużycie plastiku.
Unia Europejska wprowadza nowe obowiązki dla gastronomii
Zmiany wynikają z rozporządzenia PPWR (Packaging and Packaging Waste Regulation), które ma pomóc w ograniczeniu ilości odpadów opakowaniowych powstających na terenie państw członkowskich.
Od 12 sierpnia 2026 roku lokale gastronomiczne serwujące posiłki na miejscu nie będą mogły oferować klientom jednorazowych plastikowych saszetek zawierających przyprawy i dodatki do potraw.
Zakaz obejmie między innymi ketchup, majonez, musztardę, sos sojowy, cukier, sól, pieprz, a także małe pojemniki ze śmietanką lub mlekiem do kawy.
Co zamiast jednorazowych saszetek?
Restauracje i kawiarnie będą musiały zastąpić jednorazowe opakowania rozwiązaniami wielokrotnego użytku. W praktyce oznacza to powrót do dozowników, szklanych pojemników i wspólnych przyprawników znajdujących się na stolikach.
Niektóre lokale już teraz testują alternatywne rozwiązania, takie jak metalowe dozowniki, ceramiczne pojemniki czy biodegradowalne naczynia wykonane z materiałów naturalnych.
Branża gastronomiczna podkreśla, że zmiany będą wymagały dodatkowych inwestycji, ale jednocześnie mogą ograniczyć koszty związane z zakupem jednorazowych opakowań.
Zakaz nie obejmie wszystkich sytuacji
Nowe przepisy nie oznaczają całkowitego zniknięcia jednorazowych saszetek z rynku.
Unia Europejska pozostawiła wyjątki dla zamówień na wynos oraz dostaw realizowanych przez firmy cateringowe i platformy dowozowe. W takich przypadkach jednorazowe opakowania nadal będą mogły być stosowane.
Oznacza to, że klient odbierający posiłek na wynos w dalszym ciągu może otrzymać jednorazową porcję sosu lub cukru.
To dopiero początek zmian
Zakaz saszetek jest jednym z elementów szerszej strategii ograniczania odpadów opakowaniowych w Unii Europejskiej.
Do 2030 roku kolejne regulacje mają objąć również inne jednorazowe opakowania wykorzystywane w gastronomii, handlu i sektorze kosmetycznym. Celem jest zwiększenie poziomu recyklingu oraz ograniczenie produkcji trudnych do przetworzenia odpadów.
W ostatnich latach z rynku zniknęły już między innymi plastikowe słomki, sztućce, mieszadełka do napojów i część jednorazowych naczyń.
Jak zmiany odczują klienci?
Dla większości konsumentów nowe przepisy oznaczają przede wszystkim zmianę przyzwyczajeń. Zamiast otrzymywać osobne saszetki z ketchupem czy cukrem, będą korzystać ze wspólnych dozowników dostępnych w lokalu.
W wielu restauracjach może to przypominać rozwiązania stosowane jeszcze kilkanaście lat temu, zanim jednorazowe opakowania stały się standardem.
Eksperci zwracają uwagę, że choć część klientów może początkowo podchodzić do zmian sceptycznie, ograniczenie odpadów plastikowych pozostaje jednym z głównych celów europejskiej polityki środowiskowej.
Warszawa już przygotowuje się do zmian
Wiele restauracji i kawiarni w Warszawie rozpoczęło już analizę nowych przepisów. Część lokali testuje dozowniki wielokrotnego użytku oraz nowe systemy podawania dodatków do potraw.
Przedstawiciele branży gastronomicznej podkreślają, że największym wyzwaniem będzie zachowanie odpowiednich standardów higienicznych przy jednoczesnym ograniczeniu ilości odpadów.
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– od 12 sierpnia 2026 r. z restauracji znikną jednorazowe plastikowe saszetki z przyprawami i sosami;
– zakaz obejmie lokale serwujące posiłki spożywane na miejscu;
– wyjątek przewidziano dla zamówień na wynos i dostaw;
– restauracje będą musiały korzystać z dozowników i pojemników wielokrotnego użytku;
– to część unijnej strategii ograniczania odpadów plastikowych;
– kolejne ograniczenia dotyczące opakowań mają wejść w życie do 2030 roku.
Inżynier gastronomii i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.