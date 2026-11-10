Tragedia na trasie pociągu. Około 400 pasażerów, ruch wstrzymany. PKP Intercity wprowadziło objazdy
Tragiczny wypadek na jednym z ważnych szlaków kolejowych w Polsce. W poniedziałek, 9 listopada, pociąg PKP Intercity jadący ze Szczecina do Chełma potrącił człowieka w rejonie Kutna. Poszkodowana osoba zginęła na miejscu. Ruch kolejowy został wstrzymany, a część pociągów skierowano objazdami. Utrudnienia odczuli również podróżni korzystający z połączeń przez Warszawę. Wprowadzono specjalne zasady honorowania biletów dwóch przewoźników.
Do dramatycznego zdarzenia doszło około godziny 15:30 w poniedziałek, 9 listopada 2026 roku, w rejonie Józefowa w Kutnie.
Pociąg dalekobieżny PKP Intercity relacji Szczecin Główny–Chełm potrącił osobę znajdującą się na torach.
Na miejsce skierowano służby ratunkowe. Niestety, życia poszkodowanej osoby nie udało się uratować.
Wypadek spowodował poważne utrudnienia na trasie, z której korzystają zarówno pociągi dalekobieżne, jak i regionalne.
Około 400 osób w pociągu. Straż pożarna przekazała szczegóły
Według informacji uzyskanych przez lokalny portal KCI Kutno od Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie składem podróżowało około 400 osób.
W wyniku zdarzenia żaden z pasażerów ani członków obsługi pociągu nie odniósł obrażeń.
Na miejscu pracowały między innymi dwa zastępy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Kutnie oraz pozostałe służby.
Działania ratowników i funkcjonariuszy wymagały czasowego wstrzymania ruchu kolejowego.
Dokładne okoliczności wypadku są wyjaśniane.
PKP Intercity skierowało pociągi objazdami
Po wypadku PKP Polskie Linie Kolejowe poinformowały o wstrzymaniu ruchu pociągów na odcinku Kutno–Stara Wieś.
Część składów PKP Intercity została skierowana drogami okrężnymi.
Utrudnienia mogły dotyczyć pasażerów jadących nie tylko do Kutna, ale także podróżujących między Warszawą a innymi dużymi miastami Polski.
Wśród połączeń uwzględnionych w komunikatach zarządcy infrastruktury znalazły się pociągi różnych relacji, między innymi łączące Warszawę ze Szczecinem, Poznaniem i innymi miastami.
Nie oznacza to, że wszystkie wymienione pociągi zostały odwołane. W przypadku poszczególnych składów mogły występować opóźnienia, zmiany trasy lub inne utrudnienia.
Ważna decyzja dla pasażerów. Honorowanie biletów Intercity i Kolei Mazowieckich
W związku z utrudnieniami wprowadzono wzajemne honorowanie biletów dwóch przewoźników.
Bilety PKP Intercity i Kolei Mazowieckich były honorowane na odcinku Kutno–Warszawa Wschodnia–Dęblin, w obu kierunkach.
Rozwiązanie miało ułatwić pasażerom kontynuowanie podróży pomimo zakłóceń w ruchu.
W komunikacie wskazano, że honorowanie biletów obowiązuje do odwołania.
Pociągi PKP Intercity zatrzymują się jednak na stacjach i przystankach przewidzianych dla nich w rozkładzie jazdy. Nie należy więc zakładać, że można wsiąść do każdego składu na dowolnym przystanku Kolei Mazowieckich.
Przed podróżą warto sprawdzić aktualne warunki honorowania biletów.
Problemy również na trasie Warszawa–Kutno
Koleje Mazowieckie informowały 9 listopada o utrudnieniach na linii R3, łączącej Warszawę z Kutnem i Płockiem.
Część pociągów mogła kursować z opóźnieniami, zostać odwołana lub zakończyć trasę wcześniej.
W wieczornych komunikatach przewoźników pojawiła się między innymi informacja o odwołaniu pociągu regionalnego z Warszawy Wschodniej do Sochaczewa.
W jego miejsce wskazano inne połączenie, które umożliwiało kontynuowanie podróży.
Sytuacja pokazuje, że wypadek na jednym odcinku ważnego szlaku kolejowego może mieć konsekwencje również dla pasażerów znajdujących się wiele kilometrów od miejsca zdarzenia.
Czy utrudnienia potrwają również we wtorek, 10 listopada?
To najważniejsze pytanie dla osób planujących podróż przed Narodowym Świętem Niepodległości.
Komunikaty potwierdzające wypadek, objazdy i honorowanie biletów dotyczą poniedziałku, 9 listopada.
Nie ma obecnie wystarczających informacji, aby stwierdzić, że wszystkie ograniczenia będą obowiązywały również we wtorek.
Przed wyjazdem należy więc sprawdzić aktualną sytuację dla konkretnego pociągu.
Najważniejsze informacje dostępne są w Portalu Pasażera PKP PLK oraz kanałach informacyjnych przewoźników.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeżeli planujesz podróż pociągiem przez Kutno, Warszawę lub Dęblin, sprawdź status swojego połączenia bezpośrednio przed wyjazdem.
Zwróć szczególną uwagę na ewentualne opóźnienia, zmiany tras i informacje o honorowaniu biletów.
Warto również uwzględnić dodatkowy czas na ewentualną przesiadkę, szczególnie w okresie zwiększonego ruchu przed 11 listopada.
Poniedziałkowy wypadek doprowadził do wstrzymania ruchu i skierowania części pociągów objazdami. Nie oznacza to jednak automatycznie, że takie same utrudnienia będą występować następnego dnia.
Najważniejsze pozostaje bezpieczeństwo podróżnych i ustalenie dokładnych okoliczności tragicznego zdarzenia.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.