Tragedia na Węgrzech. Nie żyje 12 Polaków, wracali z pielgrzymki do Medziugorie

16 sierpnia 2026 12:54 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Tragiczne informacje z Węgier. W wypadku polskiego autokaru zginęło 12 obywateli naszego kraju. Kolejnych 7 osób znajduje się w ciężkim lub krytycznym stanie. Pojazdem podróżowali pielgrzymi wracający do Polski z Medziugorie. Ministerstwo Spraw Zagranicznych uruchomiło na Węgrzech specjalny zespół kryzysowy.

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Fot. Warszawa w Pigułce

Polski autokar miał wypadek na autostradzie M3

Do tragedii doszło w nocy z soboty na niedzielę na węgierskiej autostradzie M3. Wypadek wydarzył się pomiędzy miejscowościami Mezőkeresztes i Mezőnagymihály, w północno-wschodniej części kraju.

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Autokarem podróżowała grupa Polaków. Według informacji przekazanych przez Radio ZET pojazd wracał do kraju po tygodniowej pielgrzymce do Medziugorie.

Na pokładzie znajdowało się 57 pasażerów oraz 2 kierowców.

MSZ potwierdza śmierć 12 Polaków

Najtragiczniejsze informacje potwierdziło polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Rzecznik resortu Maciej Wewiór poinformował o śmierci 12 obywateli Polski.

Sytuacja części rannych pozostaje bardzo poważna. Jak przekazał przedstawiciel MSZ, 7 osób przebywa w szpitalach w stanie ciężkim lub krytycznym.

Pozostali poszkodowani odnieśli lżejsze obrażenia. Część z nich opuściła już placówki medyczne, pozostali mają zostać z nich wypisani.

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Wracali z pielgrzymki do Medziugorie

Jak ustalił reporter Radia ZET Tomasz Kubat, grupa wracała po tygodniowym pobycie w Medziugorie. To miejscowość w Bośni i Hercegowinie będąca celem licznych pielgrzymek, także organizowanych z Polski.

Autokar znajdował się już na terytorium Węgier, gdy doszło do tragicznego zdarzenia.

Na obecnym etapie nie podano w przytoczonych informacjach przyczyny wypadku. Dwaj kierowcy autokaru są przesłuchiwani przez węgierską policję.

Polski konsul na miejscu. Powołano zespół kryzysowy

Polskie służby dyplomatyczne pozostają w kontakcie z władzami węgierskimi oraz szpitalami, do których przewieziono poszkodowanych.

MSZ uruchomiło również specjalny zespół kryzysowy działający przy polskiej placówce na Węgrzech.

Konsul kontaktuje się z lokalnymi służbami i placówkami medycznymi. Działania mają umożliwić zebranie aktualnych informacji o poszkodowanych oraz zapewnienie niezbędnej pomocy polskim obywatelom.

Bilans wypadku jest tragiczny

Według informacji przekazanych przez polskie MSZ:

12 obywateli Polski zginęło,

7 osób znajduje się w stanie ciężkim lub krytycznym,

pozostali poszkodowani odnieśli lżejsze obrażenia,

autokarem podróżowało 57 pasażerów i 2 kierowców.

Sytuacja może się zmieniać, szczególnie ze względu na bardzo ciężki stan części hospitalizowanych osób.

Trwa ustalanie okoliczności tragedii

Węgierskie służby prowadzą działania mające wyjaśnić dokładny przebieg i przyczynę wypadku. Na razie nie należy przesądzać, co doprowadziło do tragedii.

Najważniejsze pozostają działania ratowników i lekarzy walczących o życie najciężej rannych oraz pomoc udzielana rodzinom poszkodowanych.

Polskie MSZ monitoruje sytuację poprzez placówkę dyplomatyczną na Węgrzech.

Źródło: Radio ZET, Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

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