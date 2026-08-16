Tragedia na Węgrzech. Nie żyje 12 Polaków, wracali z pielgrzymki do Medziugorie
Tragiczne informacje z Węgier. W wypadku polskiego autokaru zginęło 12 obywateli naszego kraju. Kolejnych 7 osób znajduje się w ciężkim lub krytycznym stanie. Pojazdem podróżowali pielgrzymi wracający do Polski z Medziugorie. Ministerstwo Spraw Zagranicznych uruchomiło na Węgrzech specjalny zespół kryzysowy.
Polski autokar miał wypadek na autostradzie M3
Do tragedii doszło w nocy z soboty na niedzielę na węgierskiej autostradzie M3. Wypadek wydarzył się pomiędzy miejscowościami Mezőkeresztes i Mezőnagymihály, w północno-wschodniej części kraju.
Autokarem podróżowała grupa Polaków. Według informacji przekazanych przez Radio ZET pojazd wracał do kraju po tygodniowej pielgrzymce do Medziugorie.
Na pokładzie znajdowało się 57 pasażerów oraz 2 kierowców.
MSZ potwierdza śmierć 12 Polaków
Najtragiczniejsze informacje potwierdziło polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Rzecznik resortu Maciej Wewiór poinformował o śmierci 12 obywateli Polski.
Sytuacja części rannych pozostaje bardzo poważna. Jak przekazał przedstawiciel MSZ, 7 osób przebywa w szpitalach w stanie ciężkim lub krytycznym.
Pozostali poszkodowani odnieśli lżejsze obrażenia. Część z nich opuściła już placówki medyczne, pozostali mają zostać z nich wypisani.
Wracali z pielgrzymki do Medziugorie
Jak ustalił reporter Radia ZET Tomasz Kubat, grupa wracała po tygodniowym pobycie w Medziugorie. To miejscowość w Bośni i Hercegowinie będąca celem licznych pielgrzymek, także organizowanych z Polski.
Autokar znajdował się już na terytorium Węgier, gdy doszło do tragicznego zdarzenia.
Na obecnym etapie nie podano w przytoczonych informacjach przyczyny wypadku. Dwaj kierowcy autokaru są przesłuchiwani przez węgierską policję.
Polski konsul na miejscu. Powołano zespół kryzysowy
Polskie służby dyplomatyczne pozostają w kontakcie z władzami węgierskimi oraz szpitalami, do których przewieziono poszkodowanych.
MSZ uruchomiło również specjalny zespół kryzysowy działający przy polskiej placówce na Węgrzech.
Konsul kontaktuje się z lokalnymi służbami i placówkami medycznymi. Działania mają umożliwić zebranie aktualnych informacji o poszkodowanych oraz zapewnienie niezbędnej pomocy polskim obywatelom.
Bilans wypadku jest tragiczny
Według informacji przekazanych przez polskie MSZ:
12 obywateli Polski zginęło,
7 osób znajduje się w stanie ciężkim lub krytycznym,
pozostali poszkodowani odnieśli lżejsze obrażenia,
autokarem podróżowało 57 pasażerów i 2 kierowców.
Sytuacja może się zmieniać, szczególnie ze względu na bardzo ciężki stan części hospitalizowanych osób.
Trwa ustalanie okoliczności tragedii
Węgierskie służby prowadzą działania mające wyjaśnić dokładny przebieg i przyczynę wypadku. Na razie nie należy przesądzać, co doprowadziło do tragedii.
Najważniejsze pozostają działania ratowników i lekarzy walczących o życie najciężej rannych oraz pomoc udzielana rodzinom poszkodowanych.
Polskie MSZ monitoruje sytuację poprzez placówkę dyplomatyczną na Węgrzech.
Źródło: Radio ZET, Ministerstwo Spraw Zagranicznych.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.