Tragiczny bilans wypadku polskiego autokaru. MSZ: 12 osób nie żyje, 7 walczy o życie
Tragiczne informacje napłynęły z Węgier. Ministerstwo Spraw Zagranicznych potwierdziło śmierć 12 obywateli Polski w wypadku autokaru. Stan kolejnych 7 poszkodowanych jest bardzo poważny. Przebywają w szpitalach, gdzie lekarze walczą o ich życie.
MSZ potwierdza tragiczne informacje
Najnowszy bilans wypadku przekazał rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maciej Wewiór.
„Z przykrością muszę potwierdzić, że w efekcie wypadku autokarowego na Węgrzech śmierć poniosło 12 naszych obywateli. 7 kolejnych walczy o życie w szpitalach, są w stanie ciężkim lub krytycznym. Pozostałe osoby odniosły lekkie obrażenia i albo już wyszły, albo będą zaraz wychodziły ze szpitali” – powiedział rzecznik MSZ Maciej Wewiór.
Oznacza to, że bilans tragedii jest niezwykle poważny. Największa uwaga koncentruje się obecnie na 7 osobach, których stan określany jest jako ciężki lub krytyczny.
Część poszkodowanych opuszcza szpitale
Nie wszyscy uczestnicy wypadku wymagają dalszej hospitalizacji. Jak wynika ze słów rzecznika MSZ, osoby z lżejszymi obrażeniami zaczęły już opuszczać szpitale. Kolejne mają zostać wypisane w najbliższym czasie.
Sytuacja najciężej rannych pozostaje jednak dramatyczna. W ich przypadku lekarze nadal walczą o życie i zdrowie pacjentów.
Polska dyplomacja zaangażowana w pomoc
Po tak poważnym zdarzeniu kluczowe znaczenie ma również pomoc konsularna dla poszkodowanych i ich bliskich. Polskie służby dyplomatyczne pozostają w kontakcie ze stroną węgierską i placówkami, do których trafili ranni.
Wcześniej MSZ informowało o działaniach polskiego konsula oraz uruchomieniu specjalnego zespołu kryzysowego przy placówce na Węgrzech.
Trwa wyjaśnianie okoliczności tragedii
Wypadek polskiego autokaru na Węgrzech zakończył się śmiercią 12 osób. Kolejnych 7 pozostaje w ciężkim lub krytycznym stanie.
Na tym etapie najważniejsze jest ustalenie pełnego bilansu zdarzenia, zapewnienie pomocy rannym i ich rodzinom oraz wyjaśnienie dokładnych okoliczności tragedii. Do czasu zakończenia działań służb nie należy przesądzać, co było przyczyną wypadku.
Co to oznacza dla Polaków?
W najbliższych godzinach mogą pojawiać się kolejne oficjalne komunikaty dotyczące stanu rannych oraz przebiegu wypadku. W przypadku tak tragicznych zdarzeń warto opierać się przede wszystkim na informacjach przekazywanych przez MSZ, polską placówkę dyplomatyczną oraz węgierskie służby.
Źródło: Ministerstwo Spraw Zagranicznych, wypowiedź rzecznika MSZ Macieja Wewióra.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.