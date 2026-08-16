Tragiczny bilans wypadku polskiego autokaru. MSZ: 12 osób nie żyje, 7 walczy o życie

16 sierpnia 2026 13:06 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Tragiczne informacje napłynęły z Węgier. Ministerstwo Spraw Zagranicznych potwierdziło śmierć 12 obywateli Polski w wypadku autokaru. Stan kolejnych 7 poszkodowanych jest bardzo poważny. Przebywają w szpitalach, gdzie lekarze walczą o ich życie.

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Fot. Warszawa w Pigułce

MSZ potwierdza tragiczne informacje

Najnowszy bilans wypadku przekazał rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maciej Wewiór.

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„Z przykrością muszę potwierdzić, że w efekcie wypadku autokarowego na Węgrzech śmierć poniosło 12 naszych obywateli. 7 kolejnych walczy o życie w szpitalach, są w stanie ciężkim lub krytycznym. Pozostałe osoby odniosły lekkie obrażenia i albo już wyszły, albo będą zaraz wychodziły ze szpitali” – powiedział rzecznik MSZ Maciej Wewiór.

Oznacza to, że bilans tragedii jest niezwykle poważny. Największa uwaga koncentruje się obecnie na 7 osobach, których stan określany jest jako ciężki lub krytyczny.

Część poszkodowanych opuszcza szpitale

Nie wszyscy uczestnicy wypadku wymagają dalszej hospitalizacji. Jak wynika ze słów rzecznika MSZ, osoby z lżejszymi obrażeniami zaczęły już opuszczać szpitale. Kolejne mają zostać wypisane w najbliższym czasie.

Sytuacja najciężej rannych pozostaje jednak dramatyczna. W ich przypadku lekarze nadal walczą o życie i zdrowie pacjentów.

Polska dyplomacja zaangażowana w pomoc

Po tak poważnym zdarzeniu kluczowe znaczenie ma również pomoc konsularna dla poszkodowanych i ich bliskich. Polskie służby dyplomatyczne pozostają w kontakcie ze stroną węgierską i placówkami, do których trafili ranni.

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Wcześniej MSZ informowało o działaniach polskiego konsula oraz uruchomieniu specjalnego zespołu kryzysowego przy placówce na Węgrzech.

Trwa wyjaśnianie okoliczności tragedii

Wypadek polskiego autokaru na Węgrzech zakończył się śmiercią 12 osób. Kolejnych 7 pozostaje w ciężkim lub krytycznym stanie.

Na tym etapie najważniejsze jest ustalenie pełnego bilansu zdarzenia, zapewnienie pomocy rannym i ich rodzinom oraz wyjaśnienie dokładnych okoliczności tragedii. Do czasu zakończenia działań służb nie należy przesądzać, co było przyczyną wypadku.

Co to oznacza dla Polaków?

W najbliższych godzinach mogą pojawiać się kolejne oficjalne komunikaty dotyczące stanu rannych oraz przebiegu wypadku. W przypadku tak tragicznych zdarzeń warto opierać się przede wszystkim na informacjach przekazywanych przez MSZ, polską placówkę dyplomatyczną oraz węgierskie służby.

Źródło: Ministerstwo Spraw Zagranicznych, wypowiedź rzecznika MSZ Macieja Wewióra.

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