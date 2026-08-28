Tragiczny finał wypadku w Alejach Jerozolimskich. Nie żyje 16-letni motocyklista
Nie udało się uratować życia 16-letniego motocyklisty, który w czwartek po południu uległ poważnemu wypadkowi w Alejach Jerozolimskich w Warszawie. Nastolatek po zderzeniu z samochodami w stanie krytycznym został przewieziony do szpitala. W piątek policja przekazała tragiczną informację – chłopak zmarł wskutek odniesionych obrażeń.
Wypadek w Alejach Jerozolimskich
Do dramatycznego zdarzenia doszło w czwartek, 27 sierpnia, przed godziną 17.00 w Alejach Jerozolimskich, w rejonie Fortu Szczęśliwice.
Według ustaleń policji 16-latek jechał motocyklem z dużą prędkością i przemieszczał się pomiędzy samochodami stojącymi w korku. Podobny przebieg wydarzeń mieli relacjonować świadkowie.
W pewnym momencie doszło do zderzenia motocykla z osobowym volvo, którego kierowca wykonywał manewr zmiany pasa ruchu.
Siła uderzenia sprawiła, że nastolatek przewrócił się, a następnie uderzył jeszcze w tył znajdującego się przed nim BMW.
16-latek był w stanie krytycznym
Na miejsce natychmiast skierowano służby ratunkowe. Obrażenia motocyklisty były bardzo poważne. Ratownicy rozpoczęli reanimację, a następnie nastolatek został przetransportowany do szpitala.
Jego stan od początku określano jako krytyczny. Lekarze walczyli o życie chłopaka, jednak obrażenia okazały się zbyt ciężkie.
W piątek, 28 sierpnia, policja poinformowała, że 16-latek zmarł w szpitalu.
Policja wyjaśnia okoliczności tragedii
Śledczy będą teraz szczegółowo odtwarzać przebieg wypadku. Istotne będzie ustalenie m.in. prędkości motocykla, sposobu wykonywania manewrów przez uczestników zdarzenia oraz dokładnego momentu, w którym doszło do pierwszego zderzenia.
Aleje Jerozolimskie należą do najbardziej obciążonych ruchem arterii Warszawy. W godzinach popołudniowych regularnie tworzą się tam korki, a różnice prędkości pomiędzy poszczególnymi pojazdami mogą być znaczne.
Czwartkowy wypadek zakończył się najtragiczniej, jak było to możliwe. 16-letni motocyklista, mimo udzielonej pomocy i wysiłków lekarzy, zmarł dzień po zdarzeniu.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.