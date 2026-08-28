Tragiczny finał wypadku w Alejach Jerozolimskich. Nie żyje 16-letni motocyklista

28 sierpnia 2026 13:47 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Nie udało się uratować życia 16-letniego motocyklisty, który w czwartek po południu uległ poważnemu wypadkowi w Alejach Jerozolimskich w Warszawie. Nastolatek po zderzeniu z samochodami w stanie krytycznym został przewieziony do szpitala. W piątek policja przekazała tragiczną informację – chłopak zmarł wskutek odniesionych obrażeń.

Dodaj nas do preferowanych źródeł w Google
Dodaj

Fot. Warszawa w Pigułce

Wypadek w Alejach Jerozolimskich

Do dramatycznego zdarzenia doszło w czwartek, 27 sierpnia, przed godziną 17.00 w Alejach Jerozolimskich, w rejonie Fortu Szczęśliwice.

Zobacz również:

Według ustaleń policji 16-latek jechał motocyklem z dużą prędkością i przemieszczał się pomiędzy samochodami stojącymi w korku. Podobny przebieg wydarzeń mieli relacjonować świadkowie.

W pewnym momencie doszło do zderzenia motocykla z osobowym volvo, którego kierowca wykonywał manewr zmiany pasa ruchu.

Siła uderzenia sprawiła, że nastolatek przewrócił się, a następnie uderzył jeszcze w tył znajdującego się przed nim BMW.

16-latek był w stanie krytycznym

Na miejsce natychmiast skierowano służby ratunkowe. Obrażenia motocyklisty były bardzo poważne. Ratownicy rozpoczęli reanimację, a następnie nastolatek został przetransportowany do szpitala.

Jego stan od początku określano jako krytyczny. Lekarze walczyli o życie chłopaka, jednak obrażenia okazały się zbyt ciężkie.

Zobacz również:

W piątek, 28 sierpnia, policja poinformowała, że 16-latek zmarł w szpitalu.

Policja wyjaśnia okoliczności tragedii

Śledczy będą teraz szczegółowo odtwarzać przebieg wypadku. Istotne będzie ustalenie m.in. prędkości motocykla, sposobu wykonywania manewrów przez uczestników zdarzenia oraz dokładnego momentu, w którym doszło do pierwszego zderzenia.

Aleje Jerozolimskie należą do najbardziej obciążonych ruchem arterii Warszawy. W godzinach popołudniowych regularnie tworzą się tam korki, a różnice prędkości pomiędzy poszczególnymi pojazdami mogą być znaczne.

Czwartkowy wypadek zakończył się najtragiczniej, jak było to możliwe. 16-letni motocyklista, mimo udzielonej pomocy i wysiłków lekarzy, zmarł dzień po zdarzeniu.

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2026 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗ 
Wydawca i właściciel: Capital Media S.C.
ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl
Polityka Redakcyjna