Tragiczny poranek pod Warszawą. Łoś nadział się na metalowe ogrodzenie
Tragiczne zdarzenie w miejscowości Kazimierów w gminie Halinów pod Warszawą. Łoś próbował pokonać metalowe ogrodzenie jednej z posesji. Skok zakończył się dramatycznie, zwierzę nadziało się na ostro zakończone elementy płotu. Na miejsce wezwano pomoc, jednak łosia nie udało się uratować.
Łoś próbował przeskoczyć ogrodzenie
Do zdarzenia doszło w poniedziałek rano w Kazimierowie w powiecie mińskim. Według informacji przekazanych przez Fundację Kopytka z nadzieją – Azyl dla Zwierząt leśnych i gospodarskich, około godziny 7:00 łoś przemieszczał się przez teren zabudowany.
W pewnym momencie zwierzę próbowało pokonać metalowe ogrodzenie. Nie zdołało jednak przeskoczyć płotu i zawisło na jego ostrych elementach. Informację o tragicznym zdarzeniu potwierdzają również opublikowane w poniedziałek materiały prasowe. :contentReference[oaicite:0]{index=0}
Na miejsce zadysponowano straż pożarną. Sytuacja była jednak bardzo poważna. Obrażenia zwierzęcia okazały się na tyle rozległe, że łosia nie udało się uratować.
Fundacja zwraca uwagę na niebezpieczne ogrodzenia
Historia z Kazimierowa pokazuje problem, który może występować wszędzie tam, gdzie tereny zabudowane przecinają naturalne trasy przemieszczania się dzikich zwierząt. Łosie, jelenie i sarny mogą próbować przeskakiwać napotkane przeszkody.
Szczególnie niebezpieczne mogą być wysokie metalowe ogrodzenia zakończone ostrymi elementami. Jeżeli zwierzę źle oceni wysokość płotu, poślizgnie się albo zahaczy tylnymi kończynami, konsekwencje mogą być tragiczne.
Fundacja apeluje do właścicieli posesji, aby spojrzeli na swoje ogrodzenia również z perspektywy dzikich zwierząt. Tam, gdzie jest to możliwe, warto zabezpieczyć ostre zakończenia lub zastosować rozwiązania, które zmniejszą ryzyko nadziania się zwierzęcia podczas próby skoku.
Łosie pojawiają się również w pobliżu zabudowań i dróg
Obecność dużych dzikich zwierząt w rejonie powiatu mińskiego nie jest wyłącznie teoretycznym zagrożeniem. Zaledwie kilka dni wcześniej, 10 sierpnia, w Wólce Czarnińskiej w gminie Stanisławów doszło do zderzenia samochodu osobowego z łosiem. Jedna osoba została zabrana do szpitala. Informację przekazało Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Mińsku Mazowieckim. :contentReference[oaicite:1]{index=1}
Duże zwierzę może pojawić się na drodze albo pomiędzy domami niespodziewanie. Kierowcy oraz mieszkańcy miejscowości położonych w pobliżu lasów i terenów zielonych powinni zachować szczególną ostrożność, zwłaszcza rano i wieczorem.
Nie próbuj samodzielnie uwalniać dużego dzikiego zwierzęcia
Jeżeli zauważymy łosia, jelenia lub inne duże zwierzę uwięzione w ogrodzeniu, nie powinniśmy podchodzić i próbować uwalniać go samodzielnie. Ranne i przerażone zwierzę może wykonywać gwałtowne ruchy i stanowić zagrożenie dla człowieka.
Należy zachować bezpieczną odległość, nie otaczać zwierzęcia, nie płoszyć go i powiadomić odpowiednie służby. Trzeba również zadbać o to, aby do miejsca zdarzenia nie zbliżały się dzieci ani zwierzęta domowe.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeżeli mieszkasz na obrzeżach Warszawy, w powiecie mińskim lub w innej miejscowości położonej blisko lasów, pól i terenów niezabudowanych, sprawdź konstrukcję swojego ogrodzenia.
Zwróć szczególną uwagę na ostre groty, wystające pręty i inne elementy znajdujące się na górnej krawędzi płotu. Dla człowieka są częścią zabezpieczenia posesji, ale dla próbującego przeskoczyć ogrodzenie dużego zwierzęcia mogą stać się śmiertelną pułapką.
Warto także zachować ostrożność podczas jazdy w pobliżu kompleksów leśnych. Łoś jest dużym i ciężkim zwierzęciem, a jego nagłe wtargnięcie przed samochód może doprowadzić do bardzo poważnego wypadku.
Tragedia w Kazimierowie zakończyła się śmiercią zwierzęcia. Może jednak stać się ostrzeżeniem dla właścicieli posesji. Kilka minut poświęconych na sprawdzenie ogrodzenia może ujawnić elementy, które warto zabezpieczyć, zanim dojdzie do kolejnego podobnego zdarzenia.
Źródło: Fundacja Kopytka z nadzieją – Azyl dla Zwierząt leśnych i gospodarskich, Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Mińsku Mazowieckim.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.