Tragiczny weekend na drogach Mazowsza. 29 wypadków, 2 osoby nie żyją, 34 zostały ranne
Tragiczny bilans weekendu na drogach Mazowsza. Od piątku 14 sierpnia do niedzieli 16 sierpnia doszło do 29 wypadków. Zginęły 2 osoby, a 34 zostały ranne. W jednym z najbardziej dramatycznych zdarzeń BMW uderzyło w sarnę. Siła zderzenia była tak duża, że zwierzę wpadło do wnętrza samochodu. Zginęła 34-letnia pasażerka.
Tragiczny bilans weekendu na Mazowszu
Miniony weekend przyniósł serię groźnych zdarzeń na drogach garnizonu mazowieckiego. Od 14 do 16 sierpnia policja odnotowała 29 wypadków drogowych.
Bilans jest tragiczny. 2 osoby zginęły, a 34 zostały ranne.
Policjanci zatrzymali również 37 kierujących, którzy prowadzili pojazdy pod wpływem alkoholu.
Za każdą z tych liczb stoi konkretne zdarzenie. Dwa wypadki zakończyły się śmiercią uczestników.
BMW uderzyło w sarnę. Zwierzę wpadło do samochodu
Do pierwszej tragedii doszło w piątek, 14 sierpnia, około godziny 22:15 na drodze krajowej nr 79 w miejscowości Sycyna w powiecie zwoleńskim.
36-letni kierowca BMW uderzył w sarnę, która znalazła się na jezdni.
Siła zderzenia była ogromna. Zwierzę wpadło do wnętrza samochodu. BMW podróżowała również 34-letnia kobieta.
Pasażerka zginęła.
Kierowca był trzeźwy. Na miejscu pracowała grupa dochodzeniowo-śledcza, technik kryminalistyki oraz prokurator. Zabezpieczono ślady, które mają pomóc w dokładnym odtworzeniu przebiegu tragedii.
Sarna może pojawić się na drodze w jednej chwili
Okoliczności tego wypadku pokazują, jak niebezpieczne może być nagłe pojawienie się dzikiego zwierzęcia przed samochodem.
Szczególnej ostrożności wymagają drogi przebiegające przez kompleksy leśne i miejsca, w których występuje dzika zwierzyna.
Zwierzę może wtargnąć na jezdnię niespodziewanie, pozostawiając kierowcy bardzo niewiele czasu na reakcję.
Policja ponownie apeluje do kierujących o zachowanie ostrożności na takich odcinkach.
Druga tragedia. Motocyklista zmarł w szpitalu
Drugi śmiertelny wypadek minionego weekendu dotyczył 60-letniego motocyklisty.
Według informacji podanych w podsumowaniu weekendu mężczyzna z nieustalonych dotychczas przyczyn stracił panowanie nad motocyklem. Następnie zjechał z drogi i uderzył w znak drogowy.
Poszkodowany został przewieziony do szpitala.
Mimo udzielonej pomocy 60-latek zmarł.
Dokładne przyczyny i okoliczności tragicznego zdarzenia wyjaśniają służby.
37 kierujących pod wpływem alkoholu
Niepokojący jest również inny element weekendowego bilansu.
W ciągu zaledwie 3 dni funkcjonariusze zatrzymali na drogach garnizonu mazowieckiego 37 kierujących znajdujących się pod wpływem alkoholu.
Oznacza to średnio ponad 12 takich przypadków każdego dnia weekendu.
Każdy kierujący znajdujący się pod wpływem alkoholu stanowi potencjalne zagrożenie nie tylko dla siebie, ale także dla pasażerów, pieszych, rowerzystów i innych kierowców.
Wakacyjna mapa wypadków wciąż się zapełnia
Policja prowadzi podczas wakacji specjalną mapę wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym. Według aktualizacji z 17 sierpnia na mapie znajdowało się już 220 wypadków śmiertelnych w całej Polsce, przy czym część ujętych przypadków dotyczy osób, które zmarły w okresie do 30 dni od zdarzenia.
Policyjna mapa jest aktualizowana przez całe wakacje. Funkcjonariusze chcą w ten sposób zwrócić uwagę na skalę tragedii rozgrywających się każdego dnia na polskich drogach.
Co to oznacza dla Ciebie?
Weekendowe statystyki z Mazowsza pokazują, że nawet krótka wakacyjna podróż wymaga pełnej koncentracji.
29 wypadków, 2 zabitych i 34 rannych w ciągu zaledwie 3 dni to liczby, których nie możemy ignorować. Do tego dochodzi 37 zatrzymanych kierujących pod wpływem alkoholu.
Jeżeli jedziemy drogą przebiegającą przez las lub tereny, na których występują dzikie zwierzęta, powinniśmy szczególnie uważnie obserwować pobocze. Przypadek z Sycyny pokazuje, jak tragiczne mogą być konsekwencje nagłego wtargnięcia zwierzęcia przed samochód.
Szczególną ostrożność zachowajmy wieczorem i nocą, kiedy widoczność jest ograniczona.
Nie wsiadajmy również za kierownicę po alkoholu i nie pozwalajmy zrobić tego innej osobie.
Kilka sekund nieuwagi na drodze może mieć konsekwencje, których nie da się już cofnąć.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.