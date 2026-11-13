Tragiczny wypadek na torach na Mazowszu. Nie żyje 17-latek
Tragiczny wypadek na torach w Mrozach w powiecie mińskim. Pociąg PKP Intercity śmiertelnie potrącił 17-letniego chłopaka. Na miejscu pracują policjanci pod nadzorem prokuratora, a zdarzenie spowodowało poważne utrudnienia w ruchu kolejowym między Warszawą a Siedlcami.
Do zdarzenia doszło w piątek, 13 listopada, około godz. 11 w rejonie stacji kolejowej Mrozy.
Jak przekazała mł. asp. Paula Antolak z Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim, nastolatek został potrącony przez pociąg Intercity jadący w kierunku Białegostoku.
17-latek zginął na miejscu
Pomimo podjętych działań życia chłopaka nie udało się uratować.
17-latek zginął na miejscu. Ruch w kierunku Siedlec jest zablokowany. Policjanci pod nadzorem prokuratora ustalają okoliczności tego tragicznego zdarzenia – przekazała policjantka.
Na razie nie wiadomo, dlaczego nastolatek znalazł się na torach.
Policja nie podaje również szczegółów dotyczących przebiegu zdarzenia. Wszystkie okoliczności mają zostać wyjaśnione w toku prowadzonych czynności.
Pociągi w kierunku Siedlec zostały wstrzymane
Wypadek spowodował duże problemy na linii kolejowej przebiegającej przez Mrozy.
Po godz. 15 policja informowała, że ruch pociągów w kierunku Siedlec nadal pozostawał zablokowany.
W przeciwną stronę, w kierunku Warszawy, składy mogły już kursować wahadłowo.
Utrudnienia dotyczą odcinka Mrozy-Kotuń.
Zarządca infrastruktury kolejowej oraz Koleje Mazowieckie ostrzegają, że pasażerowie muszą liczyć się z opóźnieniami i zmianami w kursowaniu pociągów.
Około 100 osób podróżowało pociągiem
Składem uczestniczącym w zdarzeniu podróżowało około 100 pasażerów.
Służby prowadzą na miejscu czynności niezbędne do ustalenia dokładnego przebiegu wypadku.
W takich przypadkach oględziny torowiska oraz pociągu mogą potrwać kilka godzin. Dopiero po ich zakończeniu możliwe jest pełne przywrócenie ruchu.
Pasażerowie planujący podróż na trasie Warszawa-Siedlce powinni przed wyjazdem sprawdzić bieżące informacje przewoźników i aktualny rozkład.
Policja i prokuratura ustalają przyczyny
Na tym etapie służby nie przesądzają, co doprowadziło do śmiertelnego potrącenia.
Policjanci pod nadzorem prokuratora zabezpieczają ślady i ustalają szczegółowe okoliczności zdarzenia.
Nie ma obecnie podstaw do wskazywania, czy doszło do nieszczęśliwego wypadku, czy wydarzenia miały inny przebieg.
Więcej informacji może pojawić się po zakończeniu czynności prowadzonych na miejscu.
Magister inżynier Technologii Żywienia i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.